Винисиус хочет продлить контракт с «Реалом». Клуб считает бразильца ценным активом и также заинтересован в соглашении (As)
Винисиус хочет продлить контракт с «Реалом».
По информации As, Винисиус хочет продлить контракт с «Реалом». Действующее соглашение 25-летнего вингера рассчитано до 30 июня 2027 года.
Отмечается, что клуб считает бразильца ценным активом и также заинтересован в новом договоре. Стороны продолжают переговоры.
В текущем сезоне Винисиус провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
Кроос о Винисиусе: «Иногда казалось, что его поведение сказывается на «Реале». Я часто пытался успокоить его на поле, говорил: «Ты так хорош, тебе это совсем не нужно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
