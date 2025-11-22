Винисиус хочет продлить контракт с «Реалом». Клуб считает бразильца ценным активом и также заинтересован в соглашении (As)

Винисиус хочет продлить контракт с «Реалом».

По информации As, Винисиус хочет продлить контракт с «Реалом». Действующее соглашение 25-летнего вингера рассчитано до 30 июня 2027 года.

Отмечается, что клуб считает бразильца ценным активом и также заинтересован в новом договоре. Стороны продолжают переговоры.

В текущем сезоне Винисиус провел за «Реал » 16 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

