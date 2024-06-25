Около 3000 атлетов из РФ и Беларуси выступят на Играх князя Александра Невского

Около 3000 спортсменов из России и Беларуси планируют выступить на II Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского.

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Соревнования пройдут в сентябре в Нижнем Новгороде.

«Сегодня с председателем Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном договорились о проведении II Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского.

Они состоятся в сентябре в Нижнем Новгороде. В них планируется участие около 3000 атлетов из России и Беларуси. В программу войдут соревнования по баскетболу 3х3, самбо, настольному теннису, шахматам, мини-футболу, фиджитал-хоккею, а также выполнение нормативов комплекса ГТО. В рамках Игр также пройдет Всероссийский форум «Вера и спорт», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

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