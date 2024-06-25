Около 3000 атлетов из РФ и Беларуси выступят на Играх князя Александра Невского

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев Шахматы

Около 3000 спортсменов из России и Беларуси планируют выступить на II Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского.

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Соревнования пройдут в сентябре в Нижнем Новгороде.

«Сегодня с председателем Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном договорились о проведении II Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского.

Они состоятся в сентябре в Нижнем Новгороде. В них планируется участие около 3000 атлетов из России и Беларуси. В программу войдут соревнования по баскетболу 3х3, самбо, настольному теннису, шахматам, мини-футболу, фиджитал-хоккею, а также выполнение нормативов комплекса ГТО. В рамках Игр также пройдет Всероссийский форум «Вера и спорт», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

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24 комментария
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А представители ливонского ордена будут участвовать? Есть номинация борьбы на льду?
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Кто там про печенегов шутил? Ваш выход.
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Это те же тысячи людей-невидимок, что были на играх брикс?
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Ждём Игр Великого князя Владимира.
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Не наигрались в Казани?
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Я не представляю сколько выступит на играх Владимира Святославовича!
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А где домино и в подкидного??
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Отстраненные спортсмены не будут чувствовать себя обделёнными, ведь после игр Александра Невского будут игры Дмитрия Донского, а игры Князя Рюрика еще и показывать будут, я надеюсь.
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Поскромничали, маловато спортсменов и стран в участники записали, надо было 10000 спортсменов и 50 стран, и видов спорта штук 60. Все равно никто не проверит.
А с другой стороны, может там всего 500 человек ожидается, и они и так максимально натянули.
Вообще хороший бизнес, заявляешь 1000 человек, под них финансирование, призовые. Приезжает человек 50. Потом делаешь липовые протоколы, выставочные фотки и видео. Золотое дно))
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Тевтонцы не приглашены
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На закрытии выйдет сам невский и скажет: уот так уот, эбсолютли
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Чего???
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Поэтому никто кроме наших на игры крекс-фекс-пекс и не приехал. Топовые атлеты берегут силы для игр Александра Невского.
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На играх князя,ахах)))
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Сам Александр пока никак не прокомментировал эту новость, решив дождаться официального решения Кремля.
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ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХА
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Это ради тех, у которых главным стартом сезона были обещанные Игры дружбы, упокой, Господи, их душу...
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А почему игры Александра Невского проводят летом? По идее зимой надо.
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Игры Владимира Мономаха ждать?
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Вот так уот!
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Великий актер, Великий спортсмен, наверное, и шварцнеггер будет в судьях!
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Походу дед реально "поехал"...
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