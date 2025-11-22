Буффон о сборной: «Италия расплачивается за ошибки прошлого. Мы опирались на Буффона, Каннаваро и Тотти, думая, что они вечны. Нужно начать с низов, работать с детьми»

Джанлуиджи Буффон считает, что сборная Италии расплачивается за ошибки прошлого.

Чемпион мира Джанлуиджи Буффон прокомментировал попадание сборной Италии в стыковые матчи отбора на ЧМ-2026.

Команда не вышла на турнир напрямую, уступив Норвегии в группе. Италия пропустит третий чемпионат мира подряд, если проиграет в стыках.

– Италия сейчас в переходном периоде и не знает, какой путь выбрать. Мы расплачиваемся за ошибки прошлого. Сегодняшние результаты сборной относятся к двадцатилетней давности, когда мы опирались на Буффона, Каннаваро , Тотти . Думали, что они будут вечно. Но даже тогда приходилось переосмысливать технические и тактические модели.

– Решения?

– Начать с самых низов: работать с детьми от семи до тринадцати лет. Совершенствоваться можно и позже, но талант развивается раньше. Мы общаемся с Пранделли , чтобы понять, как подойти к этому проекту, но хотели дождаться окончания квалификации на ЧМ, чтобы все окончательно решить.

А что, если все пойдет не так, подумали мы? Все разойдутся по домам, придет кто-то другой с новыми идеями и, возможно, отменит проект. Если начинаешь такие проекты, нужна стабильность, – сказал Буффон.

Жеребьевка стыков отбора ЧМ-2026. Италия против Северной Ирландии, Украина – Швеция, Польша сыграет с Албанией, Турция – с Румынией, Суринам встретится с Боливией