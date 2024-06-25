Австрия выиграла группу D с 6 очками, Франция – вторая. Нидерланды вышли в плей-офф с 3-го места с 4 очками, Польша стала 4-й

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Австрии по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Ральф Рангник Футбол

Австрия выиграла группу D.

Команда Ральфа Рангника в 3-м туре групповой стадии Евро-2024 победила Нидерланды (3:2), а Франция и Польша сыграли вничью (1:1).

Таким образом, Австрия стала 1-й в группе с 6 очками, Франция – второй, набрав 5 баллов, а Нидерланды заняли 3-е место с 4 очками. Польша с 1 очком осталась на 4-м месте.

Австрия, Франция и Нидерланды вышли в плей-офф.

Положение команд в группе D:

Австрия – 6 (3).

Франция – 5 (3);

Нидерланды – 4 (3);

Польша – 1 (3).

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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162 комментария
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Рангник передает привет всем кто клеймил его физруком после провала в кризисном МЮ с несбалансированным составом, в который он перешёл посреди сезона на полгода. Оказывается неплохой такой тренер, неужели местные эксперты в очередной раз промахнулись ? С Тен Хагом сейчас здесь похожая история. Как же уморительно смотрятся комменты, где люди на полном серьезе сочувствуют фанам МЮ из-за продления нидерландца, хотя ещё год назад и во времена Аякса в его сторону ничего плохого никто не говорил. Уровень аналитики впечатляющий конечно
+162
-38
+124
Рангник прокачался в Локо и теперь громит пижонов из Голландии!
+121
-9
+112
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Рангник передает привет всем кто клеймил его физруком после провала в кризисном МЮ с несбалансированным составом, в который он перешёл посреди сезона на полгода. Оказывается неплохой такой тренер, неужели местные эксперты в очередной раз промахнулись ? С Тен Хагом сейчас здесь похожая история. Как же уморительно смотрятся комменты, где люди на полном серьезе сочувствуют фанам МЮ из-за продления нидерландца, хотя ещё год назад и во времена Аякса в его сторону ничего плохого никто не говорил. Уровень аналитики впечатляющий конечно
Ну Черчесов вообще в четвертьфинал ЧМ выходил, а он сразу стал хотя бы неплохим тренером?)
+119
-27
+92
Ответ And Justice for All
Ну Черчесов вообще в четвертьфинал ЧМ выходил, а он сразу стал хотя бы неплохим тренером?)
Черчесов так-то очень даже неплохой тренер. Из наших физруков сильно выделяется. Чемпион Польши и Венгрии. Кого попало я думаю в Ференцварош не зовут.
А касательно Рангника его тут псевдоэксперты шарлатаном кличут, хотя в футбольном мире это очень уважаемый человек
+103
-22
+81
Ответ Ебздрогыч
Рангник прокачался в Локо и теперь громит пижонов из Голландии!
Поиграл с праймовым Зенитом Семака, и понял футбол
+60
-5
+55
Австрия наплевала на тактические игры, просто приехала играть олдскульный вертикальный футбол и была вознаграждена за это первым местом в группе.
+45
-1
+44
Мощнейший матч Голландии с Австрией👍 Скорости, голы, эмоции, всё есть. Австрийцам аплодисменты.
Таких матчей и ждешь на Евро
+40
-5
+35
Ответ Its my life
Я не понимаю, чего все наяривают на Ван Дейка? В тех матчах, которые мне попадаются на глаза с его участием, почти все голы через его зону.
Пиар-машина Ливерпуля. Игрок довольно среднего уровня, а гонору, будто Мальдини и Неста в одном лице
+38
-5
+33
Австрия и Швейцария 💪🔥🔥🔥
+37
-6
+31
Рагник: не ушёл в Баварию, чтобы выиграть группу с Францией и Нидерландами!

Достойно
+26
0
+26
Ответ And Justice for All
Ну Черчесов вообще в четвертьфинал ЧМ выходил, а он сразу стал хотя бы неплохим тренером?)
Так Черчесов и является неплохим тренером, который с нашими "дарованиями" смог дойти до 1/4, где наши "бодались" с хорватами и проиграли им только в серии пенальти)
+25
-1
+24
Наконец-то смог посомтреть на хвалёную Австрию)
Ну что ж, она и правда настолько хороша, как о ней говорили.

Я очень надеюсь, что это Евро выиграет андердог, и вот австрийцы - главный пока андердожий претендент
+20
0
+20
Рангник переиграл и уничтожил как дешевок всех хейтерков, человек хоффенхайм из села поднимал на уровень лидера бундеслиги, вот это футбол будущего, а не та блевотина спалетти, на которую шликают авторы на спортсе
+19
-3
+16
Я не понимаю, чего все наяривают на Ван Дейка? В тех матчах, которые мне попадаются на глаза с его участием, почти все голы через его зону.
+19
-5
+14
Ответ CyberUnited
А в полуфинале ЛЧ с Шальке играл твой Черчесов? Из Лейпцига топ клуб лепил?) Стас конечно молодец что выстрелил на ЧМ, но до этого какие у него достижения в тренерской карьере?
Выиграл золотой дубль в Польше. Выиграл 6 игр из 6 на групповой стадии ЛЕ с "Динамо", вывел " Ференцварош" впервые за 47 лет в плей-офф, еврокубков, заняв первое место в группе, где были "Монако" и "Црвена Звезда".
+14
-1
+13
Рангник - отец футбола
+14
-4
+10
У Австрии теперь сетка мечты, первый серьезный соперник в 1/2 (возможно Англия/Италия); и все равно проходимый при этом
+10
-1
+9
Рагник был прав на счет Рональду
+29
-20
+9
Ответ Cruel Snake
Комментарий удален модератором
Чем скучный? Пока "великие" сборные катают вату андердоги показывают действительно хороший футбол
+14
-6
+8
Ответ And Justice for All
Ну Черчесов вообще в четвертьфинал ЧМ выходил, а он сразу стал хотя бы неплохим тренером?)
Ну, как по мне,Стас - сильнейший российский тренер со времён Газзаева,бравшего КУЕФА.
+9
-2
+7
Так, обувь запасную все с собой взяли? Переобуваемся и объявляем Рангника крутым тренером, а не шарлатаном-физруком? 👟👟👞👞
+9
-2
+7
Сказался бесценный опыт работы Ральфа Рангника в Локомотиве и РПЛ.
+6
0
+6
А сколько людей хаяли Рагника, щас небось все в ямы позалазили помойные, чтобы не словить заслуженный хейт в свою сторону))))
+6
-1
+5
Кстати, Забитцер же ещё в Лейпциге у Рангника играл, так что тот прекрасно знает, как его использовать. Пока что Забитцер претендент на символическую сборную турнира
+5
0
+5
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Рангник передает привет всем кто клеймил его физруком после провала в кризисном МЮ с несбалансированным составом, в который он перешёл посреди сезона на полгода. Оказывается неплохой такой тренер, неужели местные эксперты в очередной раз промахнулись ? С Тен Хагом сейчас здесь похожая история. Как же уморительно смотрятся комменты, где люди на полном серьезе сочувствуют фанам МЮ из-за продления нидерландца, хотя ещё год назад и во времена Аякса в его сторону ничего плохого никто не говорил. Уровень аналитики впечатляющий конечно
Никогда такого не было и вот опять
+5
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+5
Австриякам определенно респект. До старта ЧЕ их все записывали на 4 место в этой группе, или максимум на третье.
+6
-1
+5
Австрия - вот первый кандидат на роль команды-сенсации.
+5
0
+5
Рангник местных игспертов конечно знатно урыл))
+6
-2
+4
Тут кстати МНОГИЕ хейтили Рангника, а теперь будут хвалить? 🤣
+5
-1
+4
Рангник отличный тренер, сделал топами Хоффенхайм и Лейпциг, выходил в полуфинал ЛЧ Шальке. Грустно, что Бавария его упустила, уж Ральф явно лучше, чем Компани
+4
0
+4
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