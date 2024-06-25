Австрия выиграла группу D с 6 очками, Франция – вторая. Нидерланды вышли в плей-офф с 3-го места с 4 очками, Польша стала 4-й
Австрия выиграла группу D.
Команда Ральфа Рангника в 3-м туре групповой стадии Евро-2024 победила Нидерланды (3:2), а Франция и Польша сыграли вничью (1:1).
Таким образом, Австрия стала 1-й в группе с 6 очками, Франция – второй, набрав 5 баллов, а Нидерланды заняли 3-е место с 4 очками. Польша с 1 очком осталась на 4-м месте.
Австрия, Франция и Нидерланды вышли в плей-офф.
Положение команд в группе D:
Австрия – 6 (3).
Франция – 5 (3);
Нидерланды – 4 (3);
Польша – 1 (3).
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А касательно Рангника его тут псевдоэксперты шарлатаном кличут, хотя в футбольном мире это очень уважаемый человек
Таких матчей и ждешь на Евро
Достойно
Ну что ж, она и правда настолько хороша, как о ней говорили.
Я очень надеюсь, что это Евро выиграет андердог, и вот австрийцы - главный пока андердожий претендент