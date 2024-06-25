Австрия выиграла группу D с 6 очками, Франция – вторая. Нидерланды вышли в плей-офф с 3-го места с 4 очками, Польша стала 4-й

Австрия выиграла группу D.

Команда Ральфа Рангника в 3-м туре групповой стадии Евро-2024 победила Нидерланды (3:2), а Франция и Польша сыграли вничью (1:1).

Таким образом, Австрия стала 1-й в группе с 6 очками, Франция – второй, набрав 5 баллов, а Нидерланды заняли 3-е место с 4 очками. Польша с 1 очком осталась на 4-м месте.

Австрия, Франция и Нидерланды вышли в плей-офф.

Положение команд в группе D:

– 6 (3).

– 5 (3);

Нидерланды – 4 (3);

Польша – 1 (3).

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