У тренеров Швейцарии украли 3 ноутбука на Евро. Данные о подготовке к матчу с Италией не пропали

У тренеров сборной Швейцарии украли компьютеры во время Евро-2024.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя сборной, во вторник были украдены 3 ноутбука. Техника принадлежала членам тренерского штаба юношеской сборной , которые анализируют матчи главной команды на Евро-2024.

Сообщается, что в результате происшествия не были утрачены никакие конфиденциальные данные, включая информацию о предстоящем матче 1/8 финала с Италией.

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