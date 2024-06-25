У тренеров Швейцарии украли 3 ноутбука на Евро. Данные о подготовке к матчу с Италией не пропали

Теги Сборная Италии по футболу происшествия Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

У тренеров сборной Швейцарии украли компьютеры во время Евро-2024.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя сборной, во вторник были украдены 3 ноутбука. Техника принадлежала членам тренерского штаба юношеской сборной Швейцарии, которые анализируют матчи главной команды на Евро-2024.

Сообщается, что в результате происшествия не были утрачены никакие конфиденциальные данные, включая информацию о предстоящем матче 1/8 финала с Италией.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

24 комментария
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ставлю на культурное разнообразие
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Лукомский
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В смысле без данных? Даже паролей от стима не было?
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Ответ ardiles
Коза-Ностра?
Жорж Милославский.
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Ответ R2D2 chat bot
Лукомский
Ждем статью " как бы я посоветовал швейцарцам сыграть против италии"
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Какие еще данные? Футбол игра простая: обыграл двоих, пробил в девятку и пошел
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Ответ ardiles
Коза-Ностра?
Это был забитый мафиозо Скамакка
+4
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Странно, они вроде не в группе с румынами и украинцами .
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Албанцы из Швейцарии украли
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Всё, что нажито непосильным трудом...
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"данные не пропали" - в современном мире может означать - "данные были скопированы 100 раз и теперь уж точно на вечном хранении".
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...это же кошмар! Кошмар! Ну и домик у нас! То обворовывают, то обзывают, а еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта! Это же кошмар! Кошмар! (С)
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три куртки замшевых надеюсь на месте...
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Коза-Ностра?
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Италии это особо не поможет
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албанцы и румыны уже заявили, что они ни при чем?
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Спалетти лично выкрал
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Ноутбук, импортный...три ноутбука!
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Cosa nostra, в деле
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Ээх...классика))
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Рецепты швейцарского сыра были бережно перемещены на флешку
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Ответ Гусеконь
ставлю на культурное разнообразие
Можно сделать вилку и совместить со ставкой на черное
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Ответ Tun
В смысле без данных? Даже паролей от стима не было?
Данные не пропали это очевидно копии были
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