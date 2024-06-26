Саньоль о Роналду: «Один из лучших игроков в истории футбола – на одном уровне с Пеле, Марадоной, Зиданом. Он достиг вершины, но до сих пор играет и показывает результаты»
Вилли Саньоль назвал Криштиану Роналду одним из лучших игроков мира.
Француз играл против Роналду в полуфинале чемпионата мира 2006 года. Тогда единственный гол с пенальти забил Зинедин Зидан.
«Не знаю, делает ли это старым меня или его. В 2006-м он был еще очень молод, хотя уже обладал рядом интересных качеств. Я лишь запомнил игрока, который, получая мяч, каждый раз хотел что-то создать.
Мы говорим об одном из лучших игроков в истории футбола – на одном уровне с Пеле, [Диего] Марадоной, [Зинедином] Зиданом. Знаковые игроки. Разница в том, что он достиг вершины футбола, но до сих пор играет и показывает результаты.
Он станет огромным источником мотивации для моих игроков, потому что все они хотят сыграть против него. Грузия не встречалась с Португалией в квалификации, так что мои игроки только мечтали сыграть против Роналду. Теперь это реальность, и это является источником огромной мотивации», – сказал главный тренер сборной Грузии в интервью The Telegraph.
Сегодня сборная Грузии сыграет против Португалии в третьем туре группового этапа Евро-2024.
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Роналду на 5 Евро стал лучшим.
Роналду на клубном уровне выше, 5 ЛЧ, лучший бомбардир, ассистент.
У Месси 0 голов за 16 лет в официальных матчах против Бразилии. Это его уровень.
А 5 пенок в Катаре любой арг мог забить.
Это стало вдруг очень важным показателем. Ведь до ЧМ-22, когда у Месси так же не было трофея и были те же 0 голов в плей-офф, это не мешало поклонникам Лео ставить его в один ряд с Пеле и Диего, а то и выше.
Как можно коротышку сравнивать с выдающимися личностями как Пеле и Марадону.
С Негрейрой уровень его трофеев почти равен нулю. А уровень в ПСЖ его все видели.
На Копе вообще смех, на седьмом турнире играет и только седьмой бомбардир 🤡
-лучший бомбардир в истории футбола
-лучший бомбардир в истории сборных
-лучший бомбардир в истории Евро
-лучший ассистент в истории Евро
-лучший бомбардир в истории ЛЧ
-лучший ассистент в истории ЛЧ
-лучший бомбардир в истории национальных чемпионатов
Назовите хотя бы одного игрока в истории человечества, который до Роналду единолично держал все эти рекорды или хотя бы половину из них?