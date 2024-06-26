Саньоль о Роналду: «Один из лучших игроков в истории футбола – на одном уровне с Пеле, Марадоной, Зиданом. Он достиг вершины, но до сих пор играет и показывает результаты»

Теги Вилли Саньоль Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Диего Марадона Зинедин Зидан Пеле Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Вилли Саньоль назвал Криштиану Роналду одним из лучших игроков мира.

Француз играл против Роналду в полуфинале чемпионата мира 2006 года. Тогда единственный гол с пенальти забил Зинедин Зидан.

«Не знаю, делает ли это старым меня или его. В 2006-м он был еще очень молод, хотя уже обладал рядом интересных качеств. Я лишь запомнил игрока, который, получая мяч, каждый раз хотел что-то создать.

Мы говорим об одном из лучших игроков в истории футбола – на одном уровне с Пеле, [Диего] Марадоной, [Зинедином] Зиданом. Знаковые игроки. Разница в том, что он достиг вершины футбола, но до сих пор играет и показывает результаты.

Он станет огромным источником мотивации для моих игроков, потому что все они хотят сыграть против него. Грузия не встречалась с Португалией в квалификации, так что мои игроки только мечтали сыграть против Роналду. Теперь это реальность, и это является источником огромной мотивации», – сказал главный тренер сборной Грузии в интервью The Telegraph.

Сегодня сборная Грузии сыграет против Португалии в третьем туре группового этапа Евро-2024. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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65 комментариев
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Но ведь он действительно один из лучших. Это так. Не лучший - один из. Как персонаж он мне крайне антипатичен, но как футболист он безусловно выдающийся. И его сила воли, пускай и базирующаяся на невероятном эго, позволяет ему оставаться на высочайшем уровне до сих пор.
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+6
Ответ aslvowk@mail.ru
Он видел игру Пеле и Марадоны? Они творили магию на корявых полях с корявыми мячами. Единственное, что выделяет Роналду на фоне их - это долголетие его карьеры. А уровень значительно ниже
а ты видел)))поэтому твоя оценка анимешника очень важна))
+6
-2
+4
Ответ Тимур Тимуров_1116164921
А представь что новый Марадона родится в Сан-Марино, как ему тогда с ними сравняться то?(
Ты сейчас сборную Португалии с Сан-Марино сравнил ?? Гений ! 🤭🤡
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Ответ mackoo
Всего лишь игрок с наибольшим количеством трофеев, ну ладно, я понял, мессии все купил, фифа ему вче подарил, и только рон честно трудился и побеждал
С ПСЖ полный провал. На уровне сборных он только на седьмом месте в списке бомбардиров, а это его седьмая Копа.
Роналду на 5 Евро стал лучшим.
Роналду на клубном уровне выше, 5 ЛЧ, лучший бомбардир, ассистент.

У Месси 0 голов за 16 лет в официальных матчах против Бразилии. Это его уровень.
А 5 пенок в Катаре любой арг мог забить.
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Ответ Злой Руся
Пеле выиграл 3 чемпионата мира! Роналду когда хоть один выиграет, потом можно что то говорить о равенстве. При всем уважении к Рону, такие вершины как Пеле и Марадона смог достигнуть только лишь Месси 🤷
Роналду не играл за Аргентину и Бразилию, или даже за Францию с Испанией. Аргентосы и без Месси выигрывали ЧМ, Бразилы и после Пеле брали Чм так что не надо тут. Пиковый Роналду играл с игроками Рпл в основе и тащил португалов в одиночку
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Ответ Злой Руся
Пеле выиграл 3 чемпионата мира! Роналду когда хоть один выиграет, потом можно что то говорить о равенстве. При всем уважении к Рону, такие вершины как Пеле и Марадона смог достигнуть только лишь Месси 🤷
А представь что новый Марадона родится в Сан-Марино, как ему тогда с ними сравняться то?(
+5
-3
+2
Ответ Злой Руся
Пеле выиграл 3 чемпионата мира! Роналду когда хоть один выиграет, потом можно что то говорить о равенстве. При всем уважении к Рону, такие вершины как Пеле и Марадона смог достигнуть только лишь Месси 🤷
Уж слишком часто можно услышать, в основном, от болельщиков Месси, что Криштиану не может быть в числе лучших, так как не выиграл Чемпионат мира, и 0 голов в плей-офф ЧМ.

Это стало вдруг очень важным показателем. Ведь до ЧМ-22, когда у Месси так же не было трофея и были те же 0 голов в плей-офф, это не мешало поклонникам Лео ставить его в один ряд с Пеле и Диего, а то и выше.
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Ответ Splin
Зидан то тут при чем..
Партнер Саньоля по сборной
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Ответ mackoo
При всём уважении, Месси уже как будто выше всех; кого он перечислил, и по игре, и по титутам
Месси с пакетом пенальти от ФИФА величайший в истории с большим отрывом.. легендарные матчи в ЛЧ 3-0, 4-0, 3-0, 3-0, 4-0, 8-2, 4-1, а перформанс в Лиге 1 - 6 голов за сезон это вообще за гранью.
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Ответ mackoo
Тебе 5 лет? Он выиграл всё, и по игре он всегда был лучше роналду и наверное легенда прошлого. Роналду тоже хорош, безусловно, но он не вытащил для сборной чм, хотя состав португалии всегда был лучше. Сколько раз Роналду был лучшим игроком ЧМ?
Роналду играл без помощи ФИФА и пакетов пенальти от ФИФА. сколько трофеев в сборной было у Месси до Инфантино? не затрудняйся - ЗЕРО!
+2
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Ответ mackoo
При всём уважении, Месси уже как будто выше всех; кого он перечислил, и по игре, и по титутам
Если взять Негрейру, то у Месси и трофеев то нет.
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Ответ Айтуар Куат
Партнер Саньоля по сборной
тогда понятно
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Ответ Potapson
Но ведь он действительно один из лучших. Это так. Не лучший - один из. Как персонаж он мне крайне антипатичен, но как футболист он безусловно выдающийся. И его сила воли, пускай и базирующаяся на невероятном эго, позволяет ему оставаться на высочайшем уровне до сих пор.
Согласен. Потрясающая карьера выдающегося футболиста
+2
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+1
Ответ Злой Руся
Пеле выиграл 3 чемпионата мира! Роналду когда хоть один выиграет, потом можно что то говорить о равенстве. При всем уважении к Рону, такие вершины как Пеле и Марадона смог достигнуть только лишь Месси 🤷
У Марадоны рука Бога, у Месси рука Катара.
Как можно коротышку сравнивать с выдающимися личностями как Пеле и Марадону.
С Негрейрой уровень его трофеев почти равен нулю. А уровень в ПСЖ его все видели.
На Копе вообще смех, на седьмом турнире играет и только седьмой бомбардир 🤡
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Ответ aslvowk@mail.ru
Он видел игру Пеле и Марадоны? Они творили магию на корявых полях с корявыми мячами. Единственное, что выделяет Роналду на фоне их - это долголетие его карьеры. А уровень значительно ниже
плюс защита рубила как косой🤭✌️😆
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Ответ mackoo
Что значит топ сборной забил только в 22 году? В кубке Америке как будто соперники в целом сильнее чем какой-нибудь латвии, лихтейнштейна, грузии и т.п., с которым рон и набивал стату. Он кстати на чм забивал больше роналду, он становился лучшим игроком чм 2 раза, и 2 раза играл в финале и 1 раз выиграл. Роналду имея сборную сильнее, ни разу не доходил пока до финала. Вот и всё.
А когда последний раз на Чемпионате Европы играли Латвия и Лихтейнштейн и когда Рон против них играл на Евро, что ты там придумываешь?))А про Грузию у нее состав в стратосфере по сравнению с Боливией, Ямайки, Эквадора или Венесуэлы против которых Месси всю жизнь играет на Копе, чувствуешь разницу?...да забивал он на ЧМ больше на 5 пенальти чем Роналду. Но играть всю жизнь в топ сборной и забить только в конце карьеры гол топ сборной и то с пакетом пенальти от ФИФА, как можно вообще говорить про лучшего игрока?))не смеши.
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Роналду:
-лучший бомбардир в истории футбола
-лучший бомбардир в истории сборных
-лучший бомбардир в истории Евро
-лучший ассистент в истории Евро
-лучший бомбардир в истории ЛЧ
-лучший ассистент в истории ЛЧ
-лучший бомбардир в истории национальных чемпионатов

Назовите хотя бы одного игрока в истории человечества, который до Роналду единолично держал все эти рекорды или хотя бы половину из них?
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+1
Ответ Злой Руся
Пеле выиграл 3 чемпионата мира! Роналду когда хоть один выиграет, потом можно что то говорить о равенстве. При всем уважении к Рону, такие вершины как Пеле и Марадона смог достигнуть только лишь Месси 🤷
Современный футбол на таком уровне, что соло уже не взять ЧМ. Нужна как минимум боевая сборная
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Ответ Роман
Олимп: Роналду, Пеле, Марадона, Зидан. Далее все остальные.
Спорное мнение. Где Роналду, там и Месси. Если не выше. Где Зидан там вполне и Платини может стоять. Не забываем про Роналдо феномена, Кройффа, Беккенбауэра, Ди Стефано, Пушкаша.
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Каких лузеров? Ты хоть историю освежи, у наполи был достаточно боевой состав
Ди Фуско, Брусколотти, Феррарио, Карананнте, Пенцо, Дал Фиуме -- эти люди из состава 1984/1985 тебе о чём то говорят? Может ты путаешь с Наполи сезонов 1989/1990 и 1990/1991 с Дзолой, Криппой, Алемао, Карекой, Феррарой? Уж историю Наполи я знаю очень неплохо, и прекрасно представляю уровень футболистов клуба, в который летом 1984 перешёл Диего. Лишь два футболиста могли представлять какую-то силу или вес в том составе -- Сальвадоре Баньи и Даниэль Бертони игроки сборных Италии и Аргентины. И лишь следующем сезоне в ворота встанет, пришедший из свежего чемпиона Серии А - Вероны, Клаудио Гарелла и укрепит вратарскую позицию и из Лацио приедет сильный форвард Бруно Джордано. В чемпионском составе появится крайний полузащитник Фернандо Ди Наполи и ещё один нападающий Андреа Карневале, плюс начнет проявлять себя Чиро Феррара. Так что, лишь с приходом Диего, у Наполи стали появляться игроки вначале высокого класса, а потом уже и очень высокого класса -- иностранцы Карека и Алемао, а потом и местные игроки Криппа и Дзола. Так что вместо того, что бы говорить людям, что они не фига не знают историю клуба Наполи, взял бы и привел бы какой-нибудь пример, что бы не быть голословным. А так выходит, я знаю историю клуба, а ты не особо.
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Ответ mackoo
Пеле, Марадона и Месси чисто физически не могли играть на евро. Роналду выдающийся бомбардир, но не лучший игрок как таковой. Смерись.
так месси и на копе не лучший бомбардир, где кроме Бразилии нет супер сборных...о чем ты говоришь?)) а про то что он впервые топ сборной в официальных матчах забил только в 2022 и то благодаря пенальти, вообще молчу.
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Хвича уже выразил желание получить футболку Роналду.
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Ответ Злой Руся
Пеле выиграл 3 чемпионата мира! Роналду когда хоть один выиграет, потом можно что то говорить о равенстве. При всем уважении к Рону, такие вершины как Пеле и Марадона смог достигнуть только лишь Месси 🤷
Увы, Месси не смог
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Ответ Splin
По большому счету Пеле 2, а не 3
А по маленькому и среднему счету сколько ? 🤡
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Согласен, Сталин на поле в 80е и 90е был хорош)
Да, также как и Пеле
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Ответ aslvowk@mail.ru
Он видел игру Пеле и Марадоны? Они творили магию на корявых полях с корявыми мячами. Единственное, что выделяет Роналду на фоне их - это долголетие его карьеры. А уровень значительно ниже
Полнейший идиотизм пытаться сравнивать разные эпохи и футболистов, Саньоль просто выделил знаковых игроков своего времени, Роналду безусловно входит в их число и всё тут.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Телевизоров же в те года ещё не было?)
Телевизоры и сейчас есть. Тогда я "видел" Сталина!
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Ответ Men77
Согласен, Пеле в 80е и 90е был хорош.
Телевизоров же в те года ещё не было?)
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Ответ Геннадий Тимченко
Мнение ноунейма-пешеведа безусловно гораздо более ценно мнения экс-игрока сборной Франции☝🏻🤣🤣🤣
Комментарий удален модератором
Ответ bel01
Пеле, Марадона, Месси. Остальные, включая Криша, позади. Зидан мог бы быть рядом с этой тройкой величайших, но вместо этого выбрал бодание посреди финала ЧМ, а затем рано закончил карьеру.
Мнение ноунейма-пешеведа безусловно гораздо более ценно мнения экс-игрока сборной Франции☝🏻🤣🤣🤣
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