«Парма» подписала 38-летнего вратаря Гуаиту на подмену травмированному Судзуки

«Парма» подписала контракт с Висенте Гуаитой.

«Парма » подписала контракт с 38-летним вратарем Висенте Гуаитой . Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее основной голкипер команды Зион Судзуки сломал руку , из-за чего пропустит 3-4 месяца.

Гуаита два последних сезона провел в «Сельте ». По ходу карьеры он также выступал за «Кристал Пэлас», «Валенсию» и «Хетафе».

Фото: parmacalcio1913.com