«Парма» подписала 38-летнего вратаря Гуаиту на подмену травмированному Судзуки
«Парма» подписала контракт с Висенте Гуаитой.
«Парма» подписала контракт с 38-летним вратарем Висенте Гуаитой. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ранее основной голкипер команды Зион Судзуки сломал руку, из-за чего пропустит 3-4 месяца.
Гуаита два последних сезона провел в «Сельте». По ходу карьеры он также выступал за «Кристал Пэлас», «Валенсию» и «Хетафе».
