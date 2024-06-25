Хорватия вылетела с Евро-2024 после 0:0 в матче Словении и Англии

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Златко Далич Футбол

Сборная Хорватии покинула Евро-2024.

Команда Златко Далича, набравшая 2 очка в группе B, потеряла шансы на выход в плей-офф после того, как Словения не проиграла Англии (0:0) в 3-м утре группы C. Таким образом, словенцы набрали 3 очка и хорватская команда с 2 баллами не сумеет их опередить.

Хорватия могла продолжить выступление только в случае поражения сборной Словении от Англии с разницей в четыре мяча или более, либо со счетом 3:0 или 4:1.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

58 комментариев
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Жалко, что вся группа С не может вылететь в полном составе
+158
-2
+156
Ювентус Аллегри просто атакующая машина по сравнению с Англией Саутгейта.
+112
-3
+109
Те хорватские фаны что верили что Англия забьет 3 гола Словении
Самые наивные люди
+55
-3
+52
А кто-то вчера жаловался, что Италия с Хорватией вату катали. По сравнению с сегодняшней игрой, вчера был просто супердраматический матч с огненным финалом.
+48
-2
+46
Ответ adriano_070
А кто-то вчера жаловался, что Италия с Хорватией вату катали. По сравнению с сегодняшней игрой, вчера был просто супердраматический матч с огненным финалом.
Очень хорошая игра вчера была, не знаю кто жаловался.
+26
0
+26
А можно всю группу С сразу выкинуть из турнира ?
За антифутбол 🤷
+21
0
+21
Ответ shin93
Жалко, что вся группа С не может вылететь в полном составе
Вообще да, самая унылая группа. Одна победа за 6 матчей на всех, это антифутбол какой-то! Пора отменять ничьи.
+16
0
+16
Надеюсь, в первом же матче плей-офф накажут англичан с их го*нофутболом
+17
-2
+15
Хлопающий Саутгейт после матча выглядел просто позорно. Кому и чему он хлопал я так и не понял, наверное радулся что не пропустили
+13
-1
+12
Ответ adriano_070
А кто-то вчера жаловался, что Италия с Хорватией вату катали. По сравнению с сегодняшней игрой, вчера был просто супердраматический матч с огненным финалом.
Вчера была лучшая игра пока что на турнире о чем разговор ?)
+10
-1
+9
Ответ Fruch
Англичане отомстили Хорватии за Евро 2008
ага, атакующая машина просто решила не выигрывать 3:0 🤣
+10
-2
+8
Ответ Evgeny Trifonov
Ювентус Аллегри просто атакующая машина по сравнению с Англией Саутгейта.
Атлетико Симеоне просто зрелищная машина по сравнению с Англией Саутгейта
+6
0
+6
Ответ shin93
Жалко, что вся группа С не может вылететь в полном составе
Некоторые матчи я прослушал в машине, иногда посматривая на экран. Так вот, повезло мне, что это были не матчи этой группы, а то не миновал бы я участи заснуть за рулем и попасть в аварию )
+9
-3
+6
Ответ Бегемотик
Сербия, ладно Вам Хорватия не показатель. но неужели у Словении игроки лучше Вас? Но они смогли..
Если вы ожидали чего-то от сербов на больших футбольных турнирах, то вы плохо знаете сербов)
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+5
Сербия, ладно Вам Хорватия не показатель. но неужели у Словении игроки лучше Вас? Но они смогли..
+6
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Ответ St.7
Жалко Луку Модрича.Печальный конец великого игрока на международном турнире сборных.
Да чего жалеть, у него серебро и бронза ЧМ - это лучшее время сборной Хорватии в её истории. Невыход из группы Евро на этом фоне это мелочи, на Евро хорватам особо и не прёт никогда, а весь свой лимит везения они оставили в этих бесконечных сериях пенальти и голах в дополнительное время на кубках мира.
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ну тут без шансов было
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Англичане отомстили Хорватии за Евро 2008
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Вчера те пользователи со спортса которые предрекали 0-0 Англия Словения могли смело хаты ставить
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0
+4
Ответ r.magadeeff1991
Хлопающий Саутгейт после матча выглядел просто позорно. Кому и чему он хлопал я так и не понял, наверное радулся что не пропустили
Естественно. У него это было в приоритете, он знал счет в параллельном матче и что они выходят с первого места.
+2
0
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Усташам туда и дорога за нацисткие банеры их недоболел. Модрич, плачь, как и вся Хорватия.
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Ну хорваты сами виноваты, обкакались жидко и ещё на что-то рассчитывали
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0
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Ответ Evgeny Trifonov
Ювентус Аллегри просто атакующая машина по сравнению с Англией Саутгейта.
Франция чем лучше?)
+4
-2
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Ответ SergioRamos92
Те хорватские фаны что верили что Англия забьет 3 гола Словении Самые наивные люди
Да никто не верил. Это только журналистам было интересно, чтобы новостей побольше выжать, аля "У Хорватии есть шансы выйти из группы, если Антони получит Золотой Мяч, а Албания выиграет Копа Америка"
+2
0
+2
Ответ Бегемотик
Сербия, ладно Вам Хорватия не показатель. но неужели у Словении игроки лучше Вас? Но они смогли..
У словенцев в обороне играет бывший опорник ЦСКА , и игрок ФК Сочи которые вылетели без шансов из РПЛ
+6
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+2
Туда автобусников
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Да все с Хорватией еще вчера было понятно.
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Из балканцев остались самые адекватные
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Это ожидаемо было, следующие венгры, на очереди.
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Ответ adriano_070
А кто-то вчера жаловался, что Италия с Хорватией вату катали. По сравнению с сегодняшней игрой, вчера был просто супердраматический матч с огненным финалом.
Харош плюсодрочить. Вчера итальянцы хорошо играли. Моментов куча.
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