Хорватия вылетела с Евро-2024 после 0:0 в матче Словении и Англии

Сборная Хорватии покинула Евро-2024.

Команда Златко Далича, набравшая 2 очка в группе B, потеряла шансы на выход в плей-офф после того, как Словения не проиграла Англии (0:0) в 3-м утре группы C. Таким образом, словенцы набрали 3 очка и хорватская команда с 2 баллами не сумеет их опередить.

могла продолжить выступление только в случае поражения сборной от с разницей в четыре мяча или более, либо со счетом 3:0 или 4:1.

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