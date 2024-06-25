Евро-2024. Франция сыграет с Польшей, Нидерланды – с Австрией, Англия против Словении

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В Германии проходят матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024.

В группе D cборная Франции сыграет с Польшей, Нидерланды – с Австрией.

В группе C Англия встретится со Словенией, Дания – с Сербией.

Евро-2024

3-й тур

Группа D

Нидерланды – Австрия
Дата проведения
25 июня, 19.00, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Франция – Польша
Дата проведения
25 июня, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа C

Дания – Сербия
Дата проведения
25 июня, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Англия – Словения
Дата проведения
25 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

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19 комментариев
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Взоры большинства устремлены на Англию... В ожидании, чтобы понять, таки фавориты (всегда причисляют) или шарлатаны..
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К сожалению, братская Словения оказалась в затруднительном положении, пропустив дурака на последней секунде матча во втором туре. Но я надеюсь, наш слоняра Гарет, известный тонкий ценитель футбольного искусства, оценил по достоинству работу братьев в двух матчах и дарует им очередные фееричные 0:0. Жаль конечно, что это (гипотетически) будет в ущерб братской Хорватии, но уж кто что заслужил...
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+2
Очень интересно посмотреть Голландия - Австрия. Две команды кандидаты в топ уровень
+2
0
+2
Ответ football.in.kg
Взоры большинства устремлены на Англию... В ожидании, чтобы понять, таки фавориты (всегда причисляют) или шарлатаны..
Против Словении ничего вы не поймёте
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Дания с СЕРБИЕЙ!!! На первом месте, умники
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Везде говорят, что сербы братья, но Матч тв будет показывать Англию😀
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Франция должна выходить со второго места 🙏🙏
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Франция, братья жду от вас разгрома трусливых поляков! Вперед родные!!
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За Австрию 🇦🇹
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На победу Австрии сладкий кэф, они не выглядят слабее.
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Сербы домой поедут
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Удачи Голландии! Болею за них с 1978, Неескенс, Ренсенбрик,Крол, Наннинга..
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надеюсь на первое место Франции, ато все фавориты будут в одной части сетки, так совсем неинтересно
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Дания Сербия и Нидерланды Австрия. Вот что надо смотреть. Будет рубка.
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Ответ football.in.kg
Взоры большинства устремлены на Англию... В ожидании, чтобы понять, таки фавориты (всегда причисляют) или шарлатаны..
это будет понятно уже в плей-офф.. а так по сути с унылой игрой могут и до финала дойти
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