Евро-2024. Франция сыграет с Польшей, Нидерланды – с Австрией, Англия против Словении
В Германии проходят матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024.
В группе D cборная Франции сыграет с Польшей, Нидерланды – с Австрией.
В группе C Англия встретится со Словенией, Дания – с Сербией.
Евро-2024
3-й тур
Группа D
- Дата проведения
- 25 июня, 19.00, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 25 июня, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»
Группа C
- Дата проведения
- 25 июня, 22.00, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 25 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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