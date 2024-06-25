Евро-2024. Франция сыграет с Польшей, Нидерланды – с Австрией, Англия против Словении

В Германии проходят матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024.

В группе D cборная сыграет с Польшей, – с Австрией.

В группе C Англия встретится со Словенией, – с Сербией.

Евро-2024

3-й тур

Группа D

Группа C

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?