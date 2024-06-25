Дмитрий Губерниев: «Промес должен выступать за ФК «Тюрьма». С ужасом думаю: неужели российский футбол превращается в отстойник таких людей»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Квинси Промес Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.

Ранее сообщалось, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств. «Спартак» заключит с игроком новый контракт, как только он вернется в РФ.

«Спартак» меня сейчас удивляет. Разговоры пошли, что Промеса возвращают. Он должен выступать за ФК «Тюрьма», мне кажется, а он будет выступать за ФК «Спартак», но это риски.

Преступник должен сидеть в тюрьме, а Промес – преступник, это все знают. И руководство столичной команды берет на себя все риски, все, которые существуют.

Я с ужасом думаю, что неужели у нас российский футбол превращается в такой отстойник таких людей, как Промес, при всем уважении к нему как к футболисту. История странная», – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев в своей колонке.

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88 комментариев
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Ответ Илья Ильич
Т.е. сидевшие Кокорин и Мамаев его не смущают?
Так разница принципиальная - они отсидели за свое. А этот?
+66
-4
+62
Редкий случай когда согласен с Губерниевым.
+58
-17
+41
Ответ Антон Путятин
Редкий случай когда согласен с Губерниевым.
Каждый пользователь спортса люто ненавидит Губерниева). Когда Губер что-то говорит, спортсовец обязательно должен написать "фу, майонез итд" ну чтобы плюсов сорвать.

В то же время каждый уже несколько раз писал "Редкий случай когда согласен с Губерниевым" или "впервые в жизни согласен с ним"

да всё потому что Губерниев базовик похлеще многих. Будь он либералом он бы на портале был главной звездой и светочем).
+39
-6
+33
Ответ Spartakus1984
Промес,Промесом,но у нас матч ТВ отстойник,раз у них работает такой мерзкий отстой как Губер
По теме есть что возразить?
+35
-8
+27
Ответ Илья Ильич
Комментарий скрыт
Проблема в том, что и суд и приговор по обоим делам есть.
+26
-1
+25
Ответ Илья Ильич
Комментарий скрыт
В смысле? Его на шесть лет посадили - это какой по вашему приговор? Не обвинительный? Борща с утра хлебнули уже?
+23
-1
+22
Промес торговал наркотиками в промышленных масштабах, Влут убил ребёнка, Томпсон избил женщину, рубиновый албанец по сути экстремист. Российская лига действительно превращается в чистилище или в спасательный круг для всяких отморозков
+17
-2
+15
Ответ Джованни Джованни
Комментарий удален модератором
А в чём он неправ?
+12
-2
+10
Ответ Vertex Fanky
Комментарий удален пользователем
Это как-то отменяет тот факт, что Промес преступник?
+11
-1
+10
Ответ Илья Ильич
Комментарий скрыт
Ну когда нет аргументов - начинается хамство ) узнаю секту )
+9
0
+9
Мамаев: Димон го в кафе сходим?!
+8
0
+8
Ответ Илья Ильич
Комментарий скрыт
Так пусть он и идет под суд, а не в Спартак. Докажет свою невиновность и идет восвояси. Пока это выглядит как попытки всеми силами избежать ответственности
+6
0
+6
Ответ Vertex Fanky
Комментарий удален пользователем
С каких это пор губошлеп стал биатлонистом. Гребец он и гребет своим языком непотребную чушь.
+13
-7
+6
Ответ Илья Ильич
Серьёзно? Кто первый про борщ сказал?
А как еще объяснить ваши слова про отсутствие суда и приговора, когда были два суда и два приговора? Ну вот как это? Не видеть факты. Кроме как борщом и сектантством - никак.
+5
0
+5
Ответ Alex1104
Комментарий скрыт
Ок. Но приговор есть и с ним трудно спорить.
+4
0
+4
Ответ Spartakus1984
Промес,Промесом,но у нас матч ТВ отстойник,раз у них работает такой мерзкий отстой как Губер
А чего соскочил с такого острого вопроса? Промес дважды осужденный, вдобавок подставил клуб, умудрившись в чужой стране смыться с места дтп и при этом не сообщить про это руководству клуба. А потом со спокойной душой поехал обратно туда.
+3
0
+3
Нет не нужно отдавать Промеса голландии пусть терпят
+3
0
+3
Страна превращается в отстойник для губерниевых
+2
0
+2
Ответ Pueblo
Что его так штырит-то? Официальной информации не было, одни сливы. Если его так беспокоит Промес, сделал бы официальный запрос в Спартак и обсуждал бы ответ или его отсутствие. А так полный непрофессионализм.
Да уже очевидно что лукойл выкупил своего наркомана зека
+2
0
+2
Промеса сгубила его же жадность.Он неплохо получал в спартаке,но ему хотелось еще денег вот и результат.
+2
0
+2
заткните его!
+4
-2
+2
Т.е. сидевшие Кокорин и Мамаев его не смущают?
+16
-14
+2
с ужасном вижу таких бездарей выступающих по телевидению и в печати.
+2
0
+2
Ответ Vertex Fanky
Комментарий удален пользователем
А кому, тебе что ли? Забыли у вертекс фанки спросить, клоун
+1
0
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Ответ goldfish
а в чем тут репутационные риски? разве Промес нарушил законы России?
А разве законы России не запрещают торговлю наркотиков и членовредительство?
+1
0
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Ответ Savarona25
Комментарий удален пользователем
"...никого не убьет после возвращения и никакого вреда никому не нанесет..."
Очень спорный тезис. Особенно, если брать в расчет смертность от наркотиков и тягу этого легендарного спартаковского уголовника к поножовщине.
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Ответ gusilebedi
А что губерниев не говорит столь же остервенело что он живет в стране где половина людей у власти должна была бы сидеть за преступления различного рода ?)
поймаешь? докажешь? посадят.

министры сидят, да генералы.
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Губерниев разбирается в отстойниках
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В последнее время Губерниев стал говорить адекватные вещи.
С чего бы это ?
+4
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Спартак превращается в отстойник (с)
+2
-1
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