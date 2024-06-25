Дмитрий Губерниев: «Промес должен выступать за ФК «Тюрьма». С ужасом думаю: неужели российский футбол превращается в отстойник таких людей»
Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.
Ранее сообщалось, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств. «Спартак» заключит с игроком новый контракт, как только он вернется в РФ.
«Спартак» меня сейчас удивляет. Разговоры пошли, что Промеса возвращают. Он должен выступать за ФК «Тюрьма», мне кажется, а он будет выступать за ФК «Спартак», но это риски.
Преступник должен сидеть в тюрьме, а Промес – преступник, это все знают. И руководство столичной команды берет на себя все риски, все, которые существуют.
Я с ужасом думаю, что неужели у нас российский футбол превращается в такой отстойник таких людей, как Промес, при всем уважении к нему как к футболисту. История странная», – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев в своей колонке.
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В то же время каждый уже несколько раз писал "Редкий случай когда согласен с Губерниевым" или "впервые в жизни согласен с ним"
да всё потому что Губерниев базовик похлеще многих. Будь он либералом он бы на портале был главной звездой и светочем).
Очень спорный тезис. Особенно, если брать в расчет смертность от наркотиков и тягу этого легендарного спартаковского уголовника к поножовщине.
министры сидят, да генералы.
С чего бы это ?