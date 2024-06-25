Дмитрий Губерниев: «Промес должен выступать за ФК «Тюрьма». С ужасом думаю: неужели российский футбол превращается в отстойник таких людей»

Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.

Ранее сообщалось, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств. «Спартак» заключит с игроком новый контракт, как только он вернется в РФ.

«Спартак» меня сейчас удивляет. Разговоры пошли, что возвращают. Он должен выступать за ФК «Тюрьма», мне кажется, а он будет выступать за ФК « », но это риски.

Преступник должен сидеть в тюрьме, а Промес – преступник, это все знают. И руководство столичной команды берет на себя все риски, все, которые существуют.

Я с ужасом думаю, что неужели у нас российский футбол превращается в такой отстойник таких людей, как Промес, при всем уважении к нему как к футболисту. История странная», – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» в своей колонке.

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