Гиу согласился перейти в «Челси». «Барса» предлагала 18-летнему форварду 2 млн евро в год до налогов, «синие» – в три раза больше

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы деньги Марк Гиу Футбол

Марк Гиу перейдет в «Челси» из «Барселоны».

Как сообщает Marca, решение уже принято, необходимые договоренности достигнуты. Гиу сообщил лондонскому клубу о своем решении.

«Челси» активирует пункт об отступных в размере 6 миллионов евро, прописанный в контракте 18-летнего игрока с «Барселоной».

Каталонский клуб предлагал Гиу четырехлетний контракт с зарплатой два миллиона евро в год до уплаты налогов и ряд легкодоступных бонусов. Лондонцы дали в три раза больше.

Отмечается, что спортивный проект «Челси» с самого начала понравился нападающему. В то же время он предположил, что в «Барселоне» будет мало шансов выиграть конкуренцию у Роберта Левандовски.

Ранее сообщалось, что интерес к Гиу также проявляет «Бавария».

В сезоне-2023/24 форвард провел 3 игры в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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49 комментариев
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Давать 6 лямов нападающему, который вышел в 3 матчах в основе в чемпионате - это конечно мощно
+96
-3
+93
Надо создавать чемпионат для команд из игроков Челси
+58
-1
+57
Ответ deco7
Давать 6 лямов нападающему, который вышел в 3 матчах в основе в чемпионате - это конечно мощно
От Челси такое уже не удивляет
+36
-4
+32
Для Барселоны и игрока всё логично. Барселоне немного смысла давать больше, а для форварда 6 млн и АПЛ это всё-таки 6 млн и АПЛ. Да и форвардов Челси проще подсидеть, чем Левандовского.
+11
-1
+10
Каталонский клуб предлагал Гиу два миллиона евро в год до уплаты налогов. Лондонцы дали в три раза больше.

Отмечается, что спортивный проект «Челси» с самого начала понравился нападающему.

Да, неужели?
+13
-3
+10
Ответ войд
Комментарий скрыт
Интересное такое "повышение": вместо ЛЧ играть в Лиге конференций )
+22
-12
+10
Ответ войд
Комментарий скрыт
Лондонский аутсайдер - повышение. Угораю от маразма маргаринов.
+27
-18
+9
Успехов Марку в Челси!
+10
-2
+8
Марк и его агент молодцы - хорошо развели Челси . Три матча он высшем уровне и шесть миллионов.
+14
-6
+8
Ответ Алексей Куликов
Для Барселоны и игрока всё логично. Барселоне немного смысла давать больше, а для форварда 6 млн и АПЛ это всё-таки 6 млн и АПЛ. Да и форвардов Челси проще подсидеть, чем Левандовского.
Левандовского не надо подсиживать - он и так начал заметно сдавать.
+7
0
+7
Ответ itemme
Симонс? На ЕВРО пашет.
Нет, другой темнокожий. В Валенсии еще играл. А все, вспомнил, Мориба кажется. Тоже со скандалом уходил из-за денег, а теперь фиг знает где он
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Аталанта Миранчука правильнее писать
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Ответ Петр Николаев
не стоить верить в 6 лямов за год. скорее всего будет получать на уровне с остальными "молодыми" (нони, джексон, палмер) - в районе 3.3-5 млн. (что тоже много по идее)
Да, думаю это фантазии журналистов. Как и то, что его берут сразу в старт. Основным останется Николас Джексон, а его сменщика определят на предсезонке. Сомневаюсь, что малому положат больше чем Палмеру и Джексону, у которых 22 и 14 голов в АПЛ в прошлом сезоне.
Ляма 3 и возможность проявить себя, это больше похоже на правду.
+2
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Сейчас бы Марке верить в этом вопросе
+1
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«Легкодоступные» бонусы?))) я бы в 18 лет не смог отказаться
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Жалко что не остался хороший игрок
+1
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6 миллионов какому то ребенку. Господи, почему Рома ушел 😰
+3
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Кстати, где тот воспитанник Барсы, который тоже ушел за длинным рублем в другую команду 2-3 года назад.
+1
-1
0
Ответ ernar11
Нет, другой темнокожий. В Валенсии еще играл. А все, вспомнил, Мориба кажется. Тоже со скандалом уходил из-за денег, а теперь фиг знает где он
Малколм? ))
0
0
0
Ответ itemme
Симонс? На ЕВРО пашет.
Он скорее про Мориба
0
0
0
Ответ itemme
Симонс? На ЕВРО пашет.
Он про Илаиша Морибу
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0
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Челси еще +20 игроков решили подписать
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Ответ Rachid
Комментарий удален пользователем
В какой договор?Его по клаусуле покупают...там не будет никаких опций и т.д.
+2
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Ответ Max Semenik
Левандовского не надо подсиживать - он и так начал заметно сдавать.
Только Хави было #####. А с учётом того, что Лёва и Флик имеют о-о-очень успешный опыт совместной работы в Баварии, то, по крайней мере первоначально, основном вариантом в центре нападения будет именно Роберт Левандовски.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий удален модератором
а теперь попробуй написать это без слез, футьольчик)
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-1
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Ответ DolJun
верить марке - еще мощнее)
Комментарий удален модератором
Ответ deco7
Давать 6 лямов нападающему, который вышел в 3 матчах в основе в чемпионате - это конечно мощно
верить марке - еще мощнее)
+2
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потом пожалеет.будет проситься назад
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Уверен что новый контракт от Барсы включал отступные в лярд.
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