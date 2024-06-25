МОК поддержал призыв ООН к олимпийскому перемирию во время Игр-2024 в Париже

Теги МОК Паралимпийские игры Томас Бах ООН Париж-2024 Борьба

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал призыв о соблюдении олимпийского перемирия во время Игр-2024 в Париже.

Ранее председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис призвал все стороны, участвующие в текущих вооруженных конфликтах по всему миру, согласиться на взаимное прекращение огня на время Олимпиады и Паралимпиады. 

«МОК всецело приветствует торжественное обращение председателя Генассамблеи ООН Денниса Фрэнсиса.

Олимпийское перемирие отражает саму суть того, что представляют Олимпийские игры – мир, единство и надежду на создание лучшего мира.

В эти трудные времена, когда мы сталкиваемся со столь масштабными конфронтацией, расколом и поляризацией, олимпийское перемирие актуально как никогда», – заявил президент МОК Томас Бах.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.

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70 комментариев
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Ответ Potapson
Я так понимаю это Израилю адресовано.
Это адресовано всем участникам Олимпиады, то есть Украине и Израилю в том числе. Как жаль, что России не будет на Олимпиаде и ей не надо поддерживать перемирие
+159
-6
+153
Я так понимаю это Израилю адресовано.
+135
-9
+126
Кто не участвует в олимпиаде - того это не касается
+100
-7
+93
Эти люди вытерли об одно место все олимпийские принципы и полностью дискредитировали себя, ящитаю
+83
-12
+71
Официально России не будет на Олимпиаде - значит олимпийское перемирие нас не касается.
+56
-3
+53
Россия к олимпиаде не допущена, так что ничем не обязаны) а хохлы пусть терпят, это да
+50
-3
+47
Помню, ещё школьником в 2004 удивлённо у отца спрашивал:"Почему они не прекращают бомбить Ирак на время Олимпиады? Об этом же весь мир договаривается." Только с годами понял, что означала насмешка в ответ
+50
-4
+46
Пошли на хрен
+48
-10
+38
Полностью поддерживаю. Те страны, что участвуют в Олимпиаде просто обязаны остановить военные действия.
Только проблема: Россия не участвует, не допустили.
+36
0
+36
Эх помню знаменитое западное перемирие на Олимпиаде в Пекине.
+32
-1
+31
Пусть лучше призовут не обстреливать мирное население Белгорода и Севастополя. Вот и будет олимпийское перемирие
+34
-4
+30
Объявляем перемирие но русских на Олимпиаду не пустим !
+26
-5
+21
Надеюсь Украина прислушается к призыву. России то не надо. Из олимпийского движения нас выпилили
+19
-1
+18
🤡
+19
-3
+16
Хорошая попытка, но нет.
+17
-2
+15
Смешно и лицемерно
+14
0
+14
Путин предложил больше. Остановить войну. Всё по полочкам разложил. Но не слышат. Слушают, но не слышат. Им только перемирие нужно. Понятно, зачем.
+18
-5
+13
Они там как попугаи: че-то чешут сами себе без остановки, но смысла реального не закладывают
+12
0
+12
Поддержал, пусть делает. ))
+11
0
+11
Объявляем перемирие но русских на Олимпиаду не пустим !
+13
-2
+11
А, нам какое дело до олимпиадки? Мы в ней не участвуем
+9
0
+9
Какая мерзость говорить такое после обстрела кассетными бомбами пляжа с детьми
+9
0
+9
Израиль уже показал жест перемирия. Катая палестинца на капоте... 🤦
+10
-1
+9
О, самые бесполезные и лицемерные организации встретились. Никому они не нужны и не интересны уже. Пустая трата денег только.
+9
0
+9
Цинизм зашкаливает. Где Мамону вам место искать.
+10
-1
+9
Ответ Tun
Помню, ещё школьником в 2004 удивлённо у отца спрашивал:"Почему они не прекращают бомбить Ирак на время Олимпиады? Об этом же весь мир договаривается." Только с годами понял, что означала насмешка в ответ
ну, это же другое....
+9
-1
+8
Да помогут нам святые Вован и Лексус, добавил Бах.
+9
-1
+8
Мок, иди лесом!!!
+9
-1
+8
Я не верю в такую человеческую глупость. Это просто выше моего понимания. Походу там просто конченные в МОК
+7
0
+7
От мок, олимпиады, ООН, осталось одно название, какое к черту перемирие
+6
0
+6
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