МОК поддержал призыв ООН к олимпийскому перемирию во время Игр-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал призыв о соблюдении олимпийского перемирия во время Игр-2024 в Париже.

Ранее председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис призвал все стороны, участвующие в текущих вооруженных конфликтах по всему миру, согласиться на взаимное прекращение огня на время Олимпиады и Паралимпиады.

«МОК всецело приветствует торжественное обращение председателя Генассамблеи ООН Денниса Фрэнсиса.

Олимпийское перемирие отражает саму суть того, что представляют Олимпийские игры – мир, единство и надежду на создание лучшего мира.

В эти трудные времена, когда мы сталкиваемся со столь масштабными конфронтацией, расколом и поляризацией, олимпийское перемирие актуально как никогда», – заявил президент МОК Томас Бах.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.