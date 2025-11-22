Зобнин о статусе запасного: «Мне сложно, все амбициозные футболисты хотят игровое время. Но я понимаю – «Спартак» за большие деньги купил звезд, как русский народ любит говорить»

Роман Зобнин о статусе запасного: мне сложно, «Спартак» купил звезд.

Полузащитник «Спартака » Роман Зобнин прокомментировал свой статус запасного в клубе.

«Для любого амбициозного футболиста сложно сидеть на замене и выходить на 5-10 минут в конце матча. Все амбициозные футболисты хотят получать игровое время.

В то же время я понимаю, что сейчас в команде высокая конкуренция, за большие деньги куплены качественные игроки. Звезды, как у нас русский народ любит говорить.

Конечно, мне сложно. Но я делаю все возможное на тренировках и стараюсь показывать свой максимум в те минуты, которые мне дают в матчах. А тренеру уже решать, кого выпускать в старте.

Максимально готов помогать команде и на поле, и в раздевалке», – сказал Зобнин.

