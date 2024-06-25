Мгер Гандилян назначен заместителем министра спорта РФ. Ранее он был вице‑губернатором Хабаровского края

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев Мгер Гандилян Легкая атлетика

Мгер Гандилян назначен заместителем министра спорта России.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

Гандиляну 31 год, в июне он покинул пост вице‑губернатора Хабаровского края.

Бывший губернатор этого же региона Михаил Дегтярев в мае стал новым министром спорта РФ.

Что за фокусы в первых приказах Дегтярева-министра? Сначала наградил соратника по ЛДПР медалью, потом – отобрал

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28 комментариев
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Товарищ по бане?
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МГЕР = Молодая Гвардия Единой России
+25
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Золотая связка
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И каково качество спорта в Хабаровском крае? Видимо, вышло на невиданный (никому не увидеть) уровень
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Ответ Dmitriy Racheev
Товарищ по бане?
Именно. С 2017 года был помощником Дегтярёва в Думе.
+12
0
+12
Крепкая команда гандилянов
+9
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+9
Ответ ostap&mio&dio
МГЕР = Молодая Гвардия Единой России
Как Доздраперма 😆
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Хабаровский край подняли, теперь российский спорт будут поднимать.
+3
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Вот, а кто говорил что нарды не станут олимпийским видом спорта у нас в стране?
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бедный наш спорт, щас эти ары дербанить бюджеты будут
+3
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хм, так так ... дело Жириновского живет.
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Ждем выступлений Журовой,Терюшкова и прочих,что Ганделян обалденно продвинет спорт.
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А он играл на высочайшем уровне?)
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Ну все! Теперь все футбольные поля заасфальтированы будут 😂😂😂
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Следующим замом будет Пал Палыч из КВН.
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Миша с ума сошел, взял в помощники аруджана мальчонку
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А так в 31год зам министра.. это надо иметь железное сердце
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Его погоняло первых шесть букв фамилии и А?🙄
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Nepotist. Whatever it takes
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Верный кореш должен быть рядом.
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Власти решили пожалеть жителей Хабаровского края и прекратить продовольственный эксперимент?
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Армяне знают теплые местечки
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Ара-брат в помощь
+3
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Ответ Dmitriy Racheev
Товарищ по бане?
Парильщик
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Ответ Dmitriy Racheev
Товарищ по бане?
Мальчик мальчика Жириновского
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