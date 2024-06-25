Мгер Гандилян назначен заместителем министра спорта РФ. Ранее он был вице‑губернатором Хабаровского края

Мгер Гандилян назначен заместителем министра спорта России.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

Гандиляну 31 год, в июне он покинул пост вице‑губернатора Хабаровского края.

Бывший губернатор этого же региона Михаил Дегтярев в мае стал новым министром спорта РФ.

Что за фокусы в первых приказах Дегтярева-министра? Сначала наградил соратника по ЛДПР медалью, потом – отобрал