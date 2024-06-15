Шамиль Тарпищев: «Рублев, Хачанов, Самсонова не сыграют на Олимпиаде»

Теги ATP WTA Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Карен Хачанов Андрей Рублев Людмила Самсонова Теннис

Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова пропустят Олимпиаду в Париже.

Об этом сообщил глава ФТР Шамиль Тарпищев.

Рублев – чемпион Токио-2020 в миксте, Хачанов – серебряный призер в одиночке.

«Рублев, Хачанов, Самсонова не сыграют [на Олимпиаде]. Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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53 комментария
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Самсонова все сказала правильно. Для теннисистов стимул поехать на Олимпиаду равен нулю. С легкостью сыграйте в любом турнире на 250 очков, зарабатывайте очки и деньги или просто отдыхайте на пляже. Столкнувшись с мыслью поехать в Париж, чтобы с ним обращались как с прокаженным или преступником, выбор очевиден
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Карен наверно не прошел проверку на "нейтральность") а может сам отказался, хз. но хотелось бы знать.
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Ответ Листок яблони
Была до этого новость, что всех теннисистов допустили.
А потом была новость, что их еще проверяют на нейтральность)))
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+6
Котову и Карацеву не помешало бы участие в Олимпиаде, вроде как.
+6
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+5
Ответ Anna Castro
Самсонова все сказала правильно. Для теннисистов стимул поехать на Олимпиаду равен нулю. С легкостью сыграйте в любом турнире на 250 очков, зарабатывайте очки и деньги или просто отдыхайте на пляже. Столкнувшись с мыслью поехать в Париж, чтобы с ним обращались как с прокаженным или преступником, выбор очевиден
Так они уже играли в Париже, все норм было
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Александрова жаль что не отказалась. Тогда прошла бы более полезная во всех отношениях Павлюченкова
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А их заменить можно или нет?
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Ответ Sincere
Карен наверно не прошел проверку на "нейтральность") а может сам отказался, хз. но хотелось бы знать.
Была до этого новость, что всех теннисистов допустили.
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Ответ Sincere
Карен наверно не прошел проверку на "нейтральность") а может сам отказался, хз. но хотелось бы знать.
Скорее всего, не прошел.
Ябедничали же на него за поздравление с Днём Победы.
+6
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Рублёв восстановится и поедет на какую-нибудь водокачку в те же даты, как в своё время делал водокачер Уши из Австрии.
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Ответ murzzzzzilka
Ага, а Касаткина чтоб поехала, да?:)))
Так у Касаткиной особая бронь, по лгбт квоте в любом случае попала бы)
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+3
Ответ Syndycate
Так у Касаткиной особая бронь, по лгбт квоте в любом случае попала бы)
:))))
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Ответ Zybazy
Реально такая квота есть? Это просто фейл тогда. Совсем чокнулись...
Официально нет, хотя думаю подобное не за горами) например премия Оскар уже делает подобное. Подробностей не помню точно, но по моему в номинации "фильм года" может победить только тот фильм, где затрагивается проблемы расизма или сексизма ну и такое прочее, и есть разные меньшинства)
Еще в Англии ввели правило, по моему даже в АПЛ это или во второй лиге, что в тренерском штабе обязательно должны присутствовать определенный процент чернокожих или других рас, не белых короче)
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Ответ Фёдор Кузнецов
А их заменить можно или нет?
Вроде, можно, но там ограничение по рейтингу, вроде. Типа, Котов может, а вот Аслан уже нет.
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Ответ murzzzzzilka
Вроде, можно, но там ограничение по рейтингу, вроде. Типа, Котов может, а вот Аслан уже нет.
Уже была новость что Аслан и Павел едут на ОИ
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Ответ Фёдор Кузнецов
Уже была новость что Аслан и Павел едут на ОИ
Да? Не видела.
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Ответ Din
А как тогда на прошлой Олимпиаде был российский финал?)
Поменялись правила. С этой Олимпиады теперь только 1 дуэт от страны
+2
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Ответ Sawka-promakawka
Комментарий удален модератором
У него зато есть серебро в одиночке)
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+2
Ответ nwgdm7y2p6
От страны в миксте можно только один дуэт. Я бы авантюрно заявил Веснину/Карацева
А как тогда на прошлой Олимпиаде был российский финал?)
+1
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Ответ Zybazy
Реально такая квота есть? Это просто фейл тогда. Совсем чокнулись...
Да нет конечно, не слушайте всякую чушь
+1
0
+1
Ответ Листок яблони
Была до этого новость, что всех теннисистов допустили.
Потом было опровержение, что проверки ещё идут
+2
-1
+1
Ответ JozY
Ощущение, что Тарпищев приложил свою руку, чтобы не поехал Рублев
Ага, а Касаткина чтоб поехала, да?:)))
+4
-3
+1
Ответ Листок яблони
А у меня в школе было золото, а не серебро.
Поздравляю)
+1
0
+1
Ответ murzzzzzilka
Да? Не видела.
Матч ТВ в телеграме написал что Карацев, Котов и Калинская едут на ОИ
+1
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Медведев и Сафиуллин все-таки хотят в пару заявиться? Опять начали наигрывать
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Ответ Zybazy
Реально такая квота есть? Это просто фейл тогда. Совсем чокнулись...
Это шутка:))
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Ответ N.S.A.8.5
И кого ставить в миксте к Карацеву и Медведеву? 1) Павлюченкову 2) Звонарёву 3) Кудерметову 4) Андрееву 5) Александрову Или вообще поставить Котова/Павлюченкову и Медведева/Касаткину?
От страны в миксте можно только один дуэт. Я бы авантюрно заявил Веснину/Карацева
+1
-1
0
Ответ murzzzzzilka
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ nwgdm7y2p6
Поменялись правила. С этой Олимпиады теперь только 1 дуэт от страны
Тогда микст Звонарёва - Карацев
0
0
0
Ответ Syndycate
Так у Касаткиной особая бронь, по лгбт квоте в любом случае попала бы)
Реально такая квота есть? Это просто фейл тогда. Совсем чокнулись...
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