Шамиль Тарпищев: «Рублев, Хачанов, Самсонова не сыграют на Олимпиаде»
Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова пропустят Олимпиаду в Париже.
Об этом сообщил глава ФТР Шамиль Тарпищев.
Рублев – чемпион Токио-2020 в миксте, Хачанов – серебряный призер в одиночке.
«Рублев, Хачанов, Самсонова не сыграют [на Олимпиаде]. Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», – цитирует Тарпищева ТАСС.
Ябедничали же на него за поздравление с Днём Победы.
Еще в Англии ввели правило, по моему даже в АПЛ это или во второй лиге, что в тренерском штабе обязательно должны присутствовать определенный процент чернокожих или других рас, не белых короче)