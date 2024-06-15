Шамиль Тарпищев: «Рублев, Хачанов, Самсонова не сыграют на Олимпиаде»

Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова пропустят Олимпиаду в Париже.

Об этом сообщил глава ФТР Шамиль Тарпищев.

Рублев – чемпион Токио-2020 в миксте, Хачанов – серебряный призер в одиночке.

« , , не сыграют [на ]. Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», – цитирует Тарпищева ТАСС.