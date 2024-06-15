«Краснодар» бесплатно подписал Дюпина из «Рубина». Контракт с вратарем – на год

Юрий Дюпин стал игроком «Краснодара».

Кубанский клуб объявил о подписании 36-летнего вратаря на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на один год.

С 2019 года Дюпин выступал за «Рубин». В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 29 игр в составе казанского клуба и пропустил 35 мячей.

Фото: телеграм-канал «Краснодара»