«Краснодар» бесплатно подписал Дюпина из «Рубина». Контракт с вратарем – на год

Теги Рубин премьер-лига Россия трансферы Краснодар Юрий Дюпин Футбол

Юрий Дюпин стал игроком «Краснодара».

Кубанский клуб объявил о подписании 36-летнего вратаря на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на один год. 

С 2019 года Дюпин выступал за «Рубин». В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 29 игр в составе казанского клуба и пропустил 35 мячей. 

Фото: телеграм-канал «Краснодара»

26 комментариев
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Дядька для Акгацева, как городов для Сафонова
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Ответ Глебов Илья
Комментарий скрыт
Да не, дядь, очередной воспитанник академии будет играть в основе Краснодара, другой "очередной воспитанник" будет играть в Зените, а ещё один "очередной воспитанник" уехал в ПСЖ. Попытался пошутить, но вышло не очень.
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Ну а почему бы и нет.
Резервный вариант, если молодые не потянут или подменить на пару игр, нормальный игрок и не сильно дорогой.
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Ответ инок
«Краснодар» бесплатно подписал Дюпина из «Рубина»
Я про личку + фри агент подписной бонус берет, так что нифига не бесплатно.
Это как бесплатный трансфер Мбаппе, где бонус и личка ****
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Дядька для атмосферы в раздевалке
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С хорошим приобретением, Краснодар! У Агкацева появился надёжный напарник и, надеюсь, наставник...
+4
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Это адекватное решение, +/- причём бесплатно 2-3 года позиция закрыта
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-1
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Ответ abdulkaderkeita
Да не, дядь, очередной воспитанник академии будет играть в основе Краснодара, другой "очередной воспитанник" будет играть в Зените, а ещё один "очередной воспитанник" уехал в ПСЖ. Попытался пошутить, но вышло не очень.
В Зените аж 2 "очередных воспитанников" на вратарской позиции
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Я смотрю, даже на фоне перехода Сафонова в ПСЖ уникумы с уникумальными комментами про "очередного воспитанника" до сих пор не вымирают))
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Ответ Pe Pe
В Зените аж 2 "очередных воспитанников" на вратарской позиции
Да, безусловно, спасибо за уточнение
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Ответ CaSpeR-13
Как похорошели воспитанники краснодара
Как же корёжит тебя.
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Ответ Roman
Агацев основной, а Дюпин на подмену? или на Дюпина ставку будут делать?
Действительно. Продали молодого вратаря за дорого, чтобы взять старого, при этом не дать еще одному молодому развиваться и не продать в будущем уже его. Логично
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