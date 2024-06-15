«Краснодар» бесплатно подписал Дюпина из «Рубина». Контракт с вратарем – на год
Юрий Дюпин стал игроком «Краснодара».
Кубанский клуб объявил о подписании 36-летнего вратаря на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на один год.
С 2019 года Дюпин выступал за «Рубин». В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 29 игр в составе казанского клуба и пропустил 35 мячей.
Резервный вариант, если молодые не потянут или подменить на пару игр, нормальный игрок и не сильно дорогой.
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