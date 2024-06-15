Ямаль – самый молодой игрок в истории Евро. Вингеру Испании и «Барсы» 16 лет и 338 дней, он моложе поляка Козловского на 9 месяцев

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Польши по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 рекорды Кацпер Козловски Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль – самый молодой игрок в истории чемпионатов Европы.

Вингер «Барселоны» и сборной Испании вышел в стартовом составе на матч с Хорватией в возрасте 16 лет и 338 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал поляку Кацперу Козловскому, который был установлен на прошлом Евро в матче с Испанией – 17 лет 246 дней.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Хорватия. 

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41 комментарий
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где играет этот Козловский, кто знает?
(кроме Духлесса)
+76
-1
+75
самый молодой игрок, сыгравший в ничью на евро.
самый молодой игрок, проигравший на евро.
самый молодой игрок, выигравший на евро.
самый молодой игрок, вылетивший с евро.
уже приготовил рекорды для таланта(хотя еще куча написать можно)
+24
-6
+18
Ответ Max Maximus
И что мы имеем: - Самый молодой на Чемпионате Европы - Самый молодой в Лиге Чемпионов - Самый молодой в Ла Лиге - Самый молодой в Суперкубке Испании Кто это, если не "Новый Месси" с Лапортовской спецификой? Отдать должное Барсе, они умеют создавать пиар
Да Месси как то бережнее подводили к основе чем нынешний молодняк Барсы. Тут уже в 16 лет гоняют так что просто ахтунг.
+14
-1
+13
Ответ JohnnyMulka
где играет этот Козловский, кто знает? (кроме Духлесса)
Камон, ребята, это Козловский©️
+13
-1
+12
Ответ & Co1366
Щас старпёры завалят своими репликами.
Лови: Ламин Ямал станет самым молодым игроком, который увидит как забивает гол старик Модрич
+8
-2
+6
Самый молодой из самых молодых
+6
-2
+4
Ответ JohnnyMulka
где играет этот Козловский, кто знает? (кроме Духлесса)
В Хардкоре забавно смотрелся в роли злодея.
+5
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+4
В его возрасте, многие о таком только мечтают. Поэтому некоторая часть из них горят под ветками о Ямале (и не только), изливаясь желчью
+4
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Ответ JohnnyMulka
где играет этот Козловский, кто знает? (кроме Духлесса)
Это прия хорошо))
+3
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Рад за парня, удачи ему
+6
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Ямаль - самый молодой игрок, про которого на спортсе написали, что он самый молодой игрок
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Как я провел это лето
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Ответ Groznyi2024
Можно было заявить и 14-летнего плдростка, а потом написать про самого молодого. Зачем этого бесполезного школьника так пиарят?
Пацан играет в основе одного из фаворитов, алоо
+3
-2
+1
Ответ Max Maximus
И что мы имеем: - Самый молодой на Чемпионате Европы - Самый молодой в Лиге Чемпионов - Самый молодой в Ла Лиге - Самый молодой в Суперкубке Испании Кто это, если не "Новый Месси" с Лапортовской спецификой? Отдать должное Барсе, они умеют создавать пиар
таким темпом к 20 годам Ямаль перестанет играть в футбол, нагрузка колоссальная на молодой организм
+3
-2
+1
Ответ JohnnyMulka
где играет этот Козловский, кто знает? (кроме Духлесса)
В сериале Викинги играл.
+2
-1
+1
Ответ JohnnyMulka
где играет этот Козловский, кто знает? (кроме Духлесса)
Мы из будущего , статус свободен ))
+2
-1
+1
Ответ JohnnyMulka
где играет этот Козловский, кто знает? (кроме Духлесса)
Фильм тренер еще
+1
0
+1
Ответ JohnnyMulka
где играет этот Козловский, кто знает? (кроме Духлесса)
"Тренер" же
+1
0
+1
Ответ войд
Комментарий скрыт
Футбол ты видимо жопой смотришь
+5
-4
+1
Ответ Швепс
самый молодой игрок, сыгравший в ничью на евро. самый молодой игрок, проигравший на евро. самый молодой игрок, выигравший на евро. самый молодой игрок, вылетивший с евро. уже приготовил рекорды для таланта(хотя еще куча написать можно)
3е можно смело вычеркивать
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Ответ Юрий Кечко
Футбол ты видимо жопой смотришь
Третьим глазом. Но иногда и он занят.
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Ответ yulay
Пацан играет в основе одного из фаворитов, алоо
Франции, Англии, Германии, Италии? Кого?
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Ответ Max Maximus
И что мы имеем: - Самый молодой на Чемпионате Европы - Самый молодой в Лиге Чемпионов - Самый молодой в Ла Лиге - Самый молодой в Суперкубке Испании Кто это, если не "Новый Месси" с Лапортовской спецификой? Отдать должное Барсе, они умеют создавать пиар
Настолько Барселона «умеет создавать пиар», что даже игроки мадридского Реала признают, что Ламин очень талантлив и невероятно хорош уже сейчас.

А де да Фунте, наверное, вообще профан - просто так ставит его в состав и не важно что видит как Ламин проводит тренировки )
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У него очень хороший агент - продвигает парня по всем фронтам, хотя он играет пока очень посредственно. Срубят потом денег на нём он и Барселона. Каким-нибудь лохам шейхам впарят за сто тыщ миллионов.
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«Моложе» 😆
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Если испанцы возьмут трофей, то будет неплохая заявка на вечный рекорд.
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Надеюсь станет самым молодым чемпионом Европы.
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