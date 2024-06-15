Ямаль – самый молодой игрок в истории Евро. Вингеру Испании и «Барсы» 16 лет и 338 дней, он моложе поляка Козловского на 9 месяцев
Ламин Ямаль – самый молодой игрок в истории чемпионатов Европы.
Вингер «Барселоны» и сборной Испании вышел в стартовом составе на матч с Хорватией в возрасте 16 лет и 338 дней.
Предыдущий рекорд принадлежал поляку Кацперу Козловскому, который был установлен на прошлом Евро в матче с Испанией – 17 лет 246 дней.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Хорватия.
(кроме Духлесса)
самый молодой игрок, проигравший на евро.
самый молодой игрок, выигравший на евро.
самый молодой игрок, вылетивший с евро.
уже приготовил рекорды для таланта(хотя еще куча написать можно)
А де да Фунте, наверное, вообще профан - просто так ставит его в состав и не важно что видит как Ламин проводит тренировки )