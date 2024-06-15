Ямаль – самый молодой игрок в истории Евро. Вингеру Испании и «Барсы» 16 лет и 338 дней, он моложе поляка Козловского на 9 месяцев

Ламин Ямаль – самый молодой игрок в истории чемпионатов Европы.

Вингер «Барселоны» и сборной вышел в стартовом составе на матч с Хорватией в возрасте 16 лет и 338 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал поляку Кацперу Козловскому, который был установлен на прошлом в матче с Испанией – 17 лет 246 дней.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Хорватия.