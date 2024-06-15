Конор прокомментировал отмену боя с Чендлером: «Спасибо за поддержку. Уверен, что вернусь»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор поблагодарил фанатов после отмены боя с Майклом Чендлером.

«Очень тяжело отказываться от запланированного боя. Перед пресс-конференцией я получил травму, которая требует больше времени на восстановление, чем у меня есть.

Решение о переносе боя было принято не просто так, а после консультаций с врачами, UFC и моей командой.

Мои фанаты и соперник хотят видеть меня в лучшей форме, и мы сделаем это! Спасибо за поддержку, я в хорошем настроении и уверен, что вернусь», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что Конор в последний раз дрался летом 2021 года, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.

Биспинг сообщил, что Конор травмировал ногу, которую сломал в бою с Порье: «Титановая пластина не выдержала»

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10 комментариев
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мы уверены, что не вернёшься, вискарь не даст! охота и так получилась славной, зачем тебе позор, Конор? уже понятно, что имя не сможет на тебя больше поработать, вискаря слишком много! удачи, борода!😂
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Куда он вернуться собирается? В паб?
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Если правдо в копыте дело то уже не вернётся.
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Пруфы какие-то были про его травму?
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да ты какой то немотивированный на фото раньше глаза горели
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Красивей былоб, если сразу сказал, что окончательно завершил карьеру. А то эти банальные фразы "я ещё вернусь" ничего кроме усмешки не вызывают
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