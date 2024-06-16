Бобровский пропустил 5 шайб после 16 бросков «Эдмонтона» в 4-м матче финала и был заменен на 25-й минуте

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Энтони Столарц Хоккей

Сергей Бобровский пропустил 5 шайб от «Эдмонтона» в 4-м матче финала.

Российский вратарь отразил 11 из 16 бросков (68,8% сэйвов) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (1:8, 3-1 в серии).

После 5-й шайбы канадского клуба на 25-й минуте (ее забросил защитник Дарнелл Нерс) россиянин был заменен на Энтони Столарца.

Таким образом, в одном этом матче Бобровский пропустил больше шайб, чем в трех предыдущих играх финала (4).

Поражение в сегодняшней игре было записано на счет Сергея. В 21 матче в текущем плей-офф у него 15 побед при 90,9% сэйвов. 

37 комментариев
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Ответ Alex Alex
Комментарий скрыт
…выдадут после пятой игры
+22
-4
+18
Боб всё -равно лучше) зная защиту Флориды я удивлён что его только сейчас пробили .. по ходу плей-офф он часто тащил , огромная нагрузка и физическая и самая главное психологическая. Кто то может подумать что в защите Флорида хорошо играет , но это далеко не так .. часто просто дают расстреливать его и ему приходится на голове стоять что бы вытащить команду, то что команда дошла так далеко это во многом его заслуга.
+16
-5
+11
Пропустил все то, что должен был пустить в предыдущих играх.
+8
-2
+6
Ничего страшного не случилось
+9
-3
+6
Ответ Андрей Габдрахманов
Боб всё -равно лучше) зная защиту Флориды я удивлён что его только сейчас пробили .. по ходу плей-офф он часто тащил , огромная нагрузка и физическая и самая главное психологическая. Кто то может подумать что в защите Флорида хорошо играет , но это далеко не так .. часто просто дают расстреливать его и ему приходится на голове стоять что бы вытащить команду, то что команда дошла так далеко это во многом его заслуга.
"Фантазер, ты меня называла..")))
Оборона Флориды - лучшая в плей офф. Бобровский нормально играл, но не было многочисленных суперсейвов. Сейчас он провалился
+7
-3
+4
Ответ Андрей Габдрахманов
Боб всё -равно лучше) зная защиту Флориды я удивлён что его только сейчас пробили .. по ходу плей-офф он часто тащил , огромная нагрузка и физическая и самая главное психологическая. Кто то может подумать что в защите Флорида хорошо играет , но это далеко не так .. часто просто дают расстреливать его и ему приходится на голове стоять что бы вытащить команду, то что команда дошла так далеко это во многом его заслуга.
Абсолютно согласен насчёт психологической. К сожалению, для вратаря любой выдающийся матч увеличивает ожидания и партнёров по команде. Они почему-то думают, что вратарь будет делать суперсэйвы в каждом матче, а это очень трудно выполнимо.
+3
0
+3
Бывает. Вся команда сегодня отвратительно играет
+4
-2
+2
Такое может случиться, но тут эксперты наши подобосрались малёк перехвалив его
+4
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+2
Вы всерьёз думали перед этим матчем, что Флорида возьмёт серию всухую?
После трёх чудовищных по психологической нагрузке матчей обязательно должно было подломиться.
В пятом матче Флорида заберёт чашку.
+4
-3
+1
Полная кошелка Флорид ни о чем не говорит, и в надежности Бобра сомневаться не приходится, нельзя ловить всё, что летит в серии. Эдмонтоновским парням предоставился шанс подбить стату. Это вынос вполне заурядное явление. Как не пошло, так и не пошло с первых. Пытаться вытягивать игру с такого изначального гандикапа для Флориды это передергивать силы, будут концентрироваться на домашней игре. Но не все так однозначно. Фактор разгрома может негативно для Пантер сказаться в том плане, что команда Ноблока может почувствовать вкус крови.
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Флорида все равно возьмет КС, но у Боба в ПО 90,9% отраженных, а с такой статистикой Коня не дают.
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Ответ Dallas Texas
😅😅😅 какая карма, они что язычники что ли ))) выйдут и обыграют спокойно, потому что Эдмонтон не команда.
Реально похоже на слитый матч.
Понятно, что дома касса будет будь здоров плюс реклама.
Но так сыграть.
Первая шайба - это нечто.
В меньшинстве … 1 на 3. Снести своего кипера …
Мне не нравится такая попса.
Если Нефть затащит всю серию, то поделом.
…..
Ну а если слива не было, то минус Морису. Надо было играть намного плотнее. И не давать выходить весь матч два в одного, один в ноль.
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Красавчик!!!
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Ответ Dimash Balatayev
Ну теперь точно МакДи при любом исходе возьмет Коня....
Барков
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Ответ leon01
Такое может случиться, но тут эксперты наши подобосрались малёк перехвалив его
Да просто эксперты из челябинской области 😅😅😅 и из ещё какой-нибудь тмутаракани)
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Чуваки который раз в большинстве позволяют убегать 2 в 1 ,1 в 1
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практически нет вины ни в одной шайбе.у Эдмонтона залетело все ,что до этого не залетало.не настолько они слабее Флориды,что бы проиграть в сухую
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-2
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Флорида дала возможность Эдмонтону не проиграть в сухую- во вторник закроют их дома - там и праздновать будет приятно
+1
-1
0
Рано или поздно чудеса заканчиваются и начинается нормальный хоккейный матч больших мастеров и если в следующих матчах Бобровский не включит режим волшебника, то боюсь этот Эдмонтон разделает под орех Флориду, а может не боюсь….) В любом случае я за интересную борьбу и пусть победит сильнейший!!!👌
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