Бобровский пропустил 5 шайб после 16 бросков «Эдмонтона» в 4-м матче финала и был заменен на 25-й минуте
Сергей Бобровский пропустил 5 шайб от «Эдмонтона» в 4-м матче финала.
Российский вратарь отразил 11 из 16 бросков (68,8% сэйвов) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (1:8, 3-1 в серии).
После 5-й шайбы канадского клуба на 25-й минуте (ее забросил защитник Дарнелл Нерс) россиянин был заменен на Энтони Столарца.
Таким образом, в одном этом матче Бобровский пропустил больше шайб, чем в трех предыдущих играх финала (4).
Поражение в сегодняшней игре было записано на счет Сергея. В 21 матче в текущем плей-офф у него 15 побед при 90,9% сэйвов.
Оборона Флориды - лучшая в плей офф. Бобровский нормально играл, но не было многочисленных суперсейвов. Сейчас он провалился
После трёх чудовищных по психологической нагрузке матчей обязательно должно было подломиться.
В пятом матче Флорида заберёт чашку.
Понятно, что дома касса будет будь здоров плюс реклама.
Но так сыграть.
Первая шайба - это нечто.
В меньшинстве … 1 на 3. Снести своего кипера …
Мне не нравится такая попса.
Если Нефть затащит всю серию, то поделом.
…..
Ну а если слива не было, то минус Морису. Надо было играть намного плотнее. И не давать выходить весь матч два в одного, один в ноль.