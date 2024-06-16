Бобровский пропустил 5 шайб после 16 бросков «Эдмонтона» в 4-м матче финала и был заменен на 25-й минуте

Сергей Бобровский пропустил 5 шайб от «Эдмонтона» в 4-м матче финала.

Российский вратарь отразил 11 из 16 бросков (68,8% сэйвов) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (1:8, 3-1 в серии).

После 5-й шайбы канадского клуба на 25-й минуте (ее забросил защитник Дарнелл Нерс) россиянин был заменен на .

Таким образом, в одном этом матче пропустил больше шайб, чем в трех предыдущих играх финала (4).

Поражение в сегодняшней игре было записано на счет Сергея. В 21 матче в текущем плей-офф у него 15 побед при 90,9% сэйвов.