Модрич о том, что Мбаппе считает Евро сложнее ЧМ: «Чемпионат мира сложнее. Там есть отличные команды с других континентов – Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Уругвая по футболу Лука Модрич Евро-2024 чемпионат мира Килиан Мбаппе Футбол

Лука Модрич прокомментировал слова Килиана Мбаппе о чемпионатах Европы и мира.

Ранее форвард сборной Франции заявил, что Евро сложнее чемпионата мира.

«Я не люблю сравнивать, но на Евро выступают лучшие команды Европы, а на чемпионате мира – Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили, есть отличные команды с других континентов.

Мне нравится сравнивать, но для меня чемпионат мира более сложный, потому что в нем участвуют все.

Я понимаю, о чем говорит Мбаппе, потому что на Евро выступают лучшие команды Европы, и мы знаем друг друга лучше, но для меня чемпионат мира сложнее», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии. 

Месси ответил на слова Мбаппе о том, что Евро сложнее ЧМ: «Аргентины, Бразилии и Уругвая нет на Евро. На чемпионате мира собраны лучшие, поэтому все хотят его выиграть»

Паредес о том, что Мбаппе считает Евро сложнее ЧМ: «С чемпионатом мира ничто не сравнится, там собраны лучшие. Нет турнира сложнее»

105 комментариев
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Конечно, фигню сморозил Донателло.
+62
-9
+53
половина европейских команд с африканскими сборными справиться не может
+38
-6
+32
Ответ Омичёв
Всегда Евро нравилось больше, чем ЧМ. Про сложность тяжело говорить, но по моему мнению чемпионат Европы труднее
Особенно он был труднее для Португалии, когда к финалу с Францией она выползла с третьего места, и прошла самую лёгкую часть плэйки без топов 👍🏻
+40
-9
+31
Ответ Max Maximus
Ну и поэтому у Модрича 🥈и🥉на ЧМ и при этом 0 каких либо значимых достижений на Евро Даже из группы в 2012 не вышли, в 2016 вылет в 1/8 от Португалии и в 2021 тоже вылет в 1/8 Понятно
Итальянцы выиграли евро, что они делали во время ЧМ в Катаре ?
+34
-4
+30
Лука Модрич опытный, адекватный, высококлассный и всеми уважаемый футболист и знает о чём говорит, что чемпионат Мира всегда был и будет самым сильным и престижным турниром по футболу среди сборных команд!!!⚽️
+23
-6
+17
Когда так сказал Месси, тут написали, что в ЮА бомбят. Европеец Модрич тоже бомбанул от слов Мбаппе?)
+13
-1
+12
Ответ ParvizLNDRreal
Конечно, фигню сморозил Донателло.
Проосто бред.
Ведь ЧМ - это лучшие команды Европы плюс Аргентина . Бразилия , Уругвай , Чили.
Да ещё куча зубастых африканских сборных.))
+12
-2
+10
Ответ Max Maximus
Ну и поэтому у Модрича 🥈и🥉на ЧМ и при этом 0 каких либо значимых достижений на Евро Даже из группы в 2012 не вышли, в 2016 вылет в 1/8 от Португалии и в 2021 тоже вылет в 1/8 Понятно
Италия вообще не может играть на ЧМ вот уже 2 турнира подряд. А они действующий чемпионы Европы))
+8
0
+8
Ответ Alexander Tsimbaluk
путь к финалу на ЧМ может оказаться проще , чем путь к финалу на евро. за счет всяких африканских, азиатских команд, Австралии и т.п. но в любом случае в финале встречаются сильнейшие.
Да я бы не сказал что условный Сенегал на чм в 1/4 это легкая прогулка, на таких стадиях пассажиров не бывает. будет сложно любой команде.
+6
0
+6
путь к финалу на ЧМ может оказаться проще , чем путь к финалу на евро. за счет всяких африканских, азиатских команд, Австралии и т.п. но в любом случае в финале встречаются сильнейшие.
+10
-5
+5
=» я не люблю сравнивать

=> мне нравится сравнивать

Или перевод кривой, или логика такая 🤔😊
+5
0
+5
Ответ Иван Иванов
Например?
Марокко на последнем чемпионате мира? Где были заваленные европейские сборные? Вышли с первого места из группы и в плей офф прошли Испанию с Португалией
+6
-1
+5
Вчера Шотландия показал уровень Чемпионата Европы
+8
-3
+5
ЧМ интереснее, команды с разных континентов борются между собой
+7
-3
+4
чемпионат мира сложнее. да и в Азии Африке есть приличеые сборные, ну а латинская Америка это без слов всегда фавориты
+4
0
+4
Чили сейчас слабоватые, а раньше выкидывали с копы два раза подряд Аргентину в финале, Видаль, Санчес были на пике, сейчас на копе, думаю, максимум до 1/4 доберутся
+5
-1
+4
Ответ Alex.K71
Лука Модрич опытный, адекватный, высококлассный и всеми уважаемый футболист и знает о чём говорит, что чемпионат Мира всегда был и будет самым сильным и престижным турниром по футболу среди сборных команд!!!⚽️
А Киллиан, который этот чемпионат мира выигрывал, не знает, о чём говорит?
+9
-5
+4
Два никак не связанных турнира И ЧЕ всегда будет ниже ЧМ. Как и ЛЧ всегда будет ниже ЧЕ и ЧМ
+6
-2
+4
Ответ Alexander Tsimbaluk
путь к финалу на ЧМ может оказаться проще , чем путь к финалу на евро. за счет всяких африканских, азиатских команд, Австралии и т.п. но в любом случае в финале встречаются сильнейшие.
"за счёт Австралии и тд". Та самая Австралия, которая выкинула полуфиналиста Евро сборную Дании? )
Очень халявная сетка. Австралия против Аргентины играла лучше чем все европейские сборные на ЧМ
+10
-6
+4
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Европейские команды относятся к чемпионату мира как к лёгкой прогулке порой, пытаясь играть спустя рукава например с африканскими сборными, недавний пример Португалия Марроко, если измерить силу команд, Че сложнее для того чтобы определить кто станет чемпионом.
Относятся к ЧМ как к лёгкой прогулке? ))
Блин, я не знаю даже как вот такую ересь комментировать. На счёт того, что на Евро сложнее победителя определить - это правда. Там даже Дания выиграть может
+4
0
+4
Ответ Andrey_Rlv
Блин да хватит спорить, на чемпионате мира сложный плей офф, но группы легкие. на европе 3-4 группы сложные но плей офф не легче. условные Бельгия и Нидерланды и там и тут попадаются в 1/4 и 1/2
Чемпионат мира на 2-3 головы тяжелее, особенно после того как Евро испоганили глупым форматом, какие там группы то тяжелые? Когда 2 команды 100% выходят, и 3 место по допам может выйти!
+4
-1
+3
Ответ Andrey_Rlv
Блин да хватит спорить, на чемпионате мира сложный плей офф, но группы легкие. на европе 3-4 группы сложные но плей офф не легче. условные Бельгия и Нидерланды и там и тут попадаются в 1/4 и 1/2
Группы сложные? Это когда 3 из 4 х команд выходят?
+3
0
+3
То что чемпионат мира сложнее это даже не обсуждается! либо мбапе глупый либо хитрый
+3
0
+3
Разговоры о том, что ЧЕ сильнее ЧМ начали с недавних пор фанаты Рона 🤣🤣🤣🤣🤣
+8
-5
+3
Ответ Илья Мурашов
Модрич рискует попасть в немилость фанатов Роналду. То ЗМ отберет, то за Месси проголосует, то заявляет, что ЧМ круче ЧЕ.
Он уже давно в не милости болельщиков Роналду. Все по тем же причинам, так еще 1 июня добавил еще одну, обогнав Криштиану по количеству побед в Лиге Чемпионов. Хотя сам Лука всегда с большим уважением относился к Роналду. Да и в товарищеской встрече недавно весьма тепло пообщались.
+4
-1
+3
У каждого ТОП-спортсмена - свои личные приоритеты.
Мне ближе приоритеты Модрича.
+4
-1
+3
Как ЧЕ может быть сложнее, если на ЧМ те же европейские топы+африканские топы+южноамериканские топы?
+3
-1
+2
Модрич рискует попасть в немилость фанатов Роналду. То ЗМ отберет, то за Месси проголосует, то заявляет, что ЧМ круче ЧЕ.
+5
-3
+2
Ответ Вальдано
Не только Месси, но и Модрич "опустил" любителей сливочных и кринжатины.. Не в первый раз.. А-ха-ха-ха.. 🤣
Они скажут, что Месси купил Модрича со всеми потрохами, ибо Модрич и будущий капитан Реала Вальверде проголосовали за Месси на The Best 2023 🤣🤣
+2
0
+2
Там есть отличные команды с другОГО континентА. Тем более, даже не континента, а материка. :)
Остальные-то тут при чем?
+3
-1
+2
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