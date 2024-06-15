Модрич о том, что Мбаппе считает Евро сложнее ЧМ: «Чемпионат мира сложнее. Там есть отличные команды с других континентов – Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили»
Лука Модрич прокомментировал слова Килиана Мбаппе о чемпионатах Европы и мира.
Ранее форвард сборной Франции заявил, что Евро сложнее чемпионата мира.
«Я не люблю сравнивать, но на Евро выступают лучшие команды Европы, а на чемпионате мира – Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили, есть отличные команды с других континентов.
Мне нравится сравнивать, но для меня чемпионат мира более сложный, потому что в нем участвуют все.
Я понимаю, о чем говорит Мбаппе, потому что на Евро выступают лучшие команды Европы, и мы знаем друг друга лучше, но для меня чемпионат мира сложнее», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии.
Месси ответил на слова Мбаппе о том, что Евро сложнее ЧМ: «Аргентины, Бразилии и Уругвая нет на Евро. На чемпионате мира собраны лучшие, поэтому все хотят его выиграть»
Паредес о том, что Мбаппе считает Евро сложнее ЧМ: «С чемпионатом мира ничто не сравнится, там собраны лучшие. Нет турнира сложнее»
Ведь ЧМ - это лучшие команды Европы плюс Аргентина . Бразилия , Уругвай , Чили.
Да ещё куча зубастых африканских сборных.))
=> мне нравится сравнивать
Или перевод кривой, или логика такая 🤔😊
Очень халявная сетка. Австралия против Аргентины играла лучше чем все европейские сборные на ЧМ
Блин, я не знаю даже как вот такую ересь комментировать. На счёт того, что на Евро сложнее победителя определить - это правда. Там даже Дания выиграть может
Мне ближе приоритеты Модрича.
Остальные-то тут при чем?