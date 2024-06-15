Модрич о том, что Мбаппе считает Евро сложнее ЧМ: «Чемпионат мира сложнее. Там есть отличные команды с других континентов – Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили»

Лука Модрич прокомментировал слова Килиана Мбаппе о чемпионатах Европы и мира.

Ранее форвард сборной заявил, что Евро сложнее чемпионата мира.

«Я не люблю сравнивать, но на Евро выступают лучшие команды Европы, а на чемпионате мира – , , , Чили, есть отличные команды с других континентов.

Мне нравится сравнивать, но для меня чемпионат мира более сложный, потому что в нем участвуют все.

Я понимаю, о чем говорит Мбаппе, потому что на Евро выступают лучшие команды Европы, и мы знаем друг друга лучше, но для меня чемпионат мира сложнее», – сказал полузащитник « » и сборной Хорватии.

Месси ответил на слова Мбаппе о том, что Евро сложнее ЧМ: «Аргентины, Бразилии и Уругвая нет на Евро. На чемпионате мира собраны лучшие, поэтому все хотят его выиграть»

Паредес о том, что Мбаппе считает Евро сложнее ЧМ: «С чемпионатом мира ничто не сравнится, там собраны лучшие. Нет турнира сложнее»