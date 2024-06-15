МОК назвал первых россиян, допущенных до участия в Олимпиаде
Первые 14 российских спортсменов допущены к Олимпийским играм в Париже.
Об этом сообщает сайт Международного олимпийского комитета.
Борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.
Велоспорт на шоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов.
Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.
Прогоните эту мысль у себя в голове пару раз. Может тогда что-нибудь поймёте