МОК назвал первых россиян, допущенных до участия в Олимпиаде

Теги МОК Олимпийская сборная России Прыжки на батуте Париж-2024 Наталья Малышева Александр Власов Вероника Чумикова Начын Монгуш Тамара Дронова Алина Касабиева Арслан Багаев Шамиль Мамедов Абдулла Курбанов Борьба

Первые 14 российских спортсменов допущены к Олимпийским играм в Париже.

Об этом сообщает сайт Международного олимпийского комитета. 

Борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.

Велоспорт на шоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов.

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

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34 комментария
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пока что делегация борцунов самая многочисленная, хотя я думал что теннис будет самым представленным видом
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Ответ Александр Жертанов
Интересно знать, за какие заслуги перед МОК их допустили? Если их допустили, значит не поддерживают СВО и нашего президента. МОК объявил санкции против спортсменов которые поддерживают Путина и СВО, а этих допустили. Вывод какой, подсказать?
тебе ли не все равно......они просто не высказывались...или каждый должен бегать, целовать портрет и кричать...я за СВО) они просто свое мнение не выносят на публику.
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Успеха нашим спортсменам!
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Ответ Александр Жертанов
Интересно знать, за какие заслуги перед МОК их допустили? Если их допустили, значит не поддерживают СВО и нашего президента. МОК объявил санкции против спортсменов которые поддерживают Путина и СВО, а этих допустили. Вывод какой, подсказать?
Всё жёлтое не является красным, но не всё, что не красное является жёлтым.
Прогоните эту мысль у себя в голове пару раз. Может тогда что-нибудь поймёте
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Ответ AIBOLIT66
без них некому на ковер выйти...
Так на это и расчёт. Отсеять тех кто может взять медальки
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Ответ bionicman
пока что делегация борцунов самая многочисленная, хотя я думал что теннис будет самым представленным видом
В борьбе же много весовых категорий, поэтому борцов и много. Их наверное всегда и было больше всех)
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А где Замир Закиев? 🤔
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А где гребец Губерниев?
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Борьба, Велошоссе, Прыжки на батуте, Плавание и Теннис, это все, что покажет Матч-ТВ на данный момент.
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Олимпиаду в Париже ждёт провал по ТВ рейтингам, везде кроме Украины и США. Олимпиаду в Кортино мы вообще показывать не будем, имхо.
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Ответ Ozz99
Садулаева не допустили на ОИ-24 из-за информации о поддержке СВО.
Его не допустили к отборочному турниру к Олимпиаде. А допуск к играм будет именно из этих нынешних списков
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Монгуш.... Популярная тувинская фамилия
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Ответ Bars_93
В теннисе вообще два супер героя обязательно надо поболеть за Рублика и Касатика. Им конечно тяжелее всего пришлось пройти отбор. Такие пАААтриоты другим странам и не снилось
Вот именно за них обязательно буду болеть. За Дашу прямо с удвоенной силой. Чтобы вас корежило)
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Ответ shahmur
а что они не могут быть против президента?
Комментарий удален модератором
Ответ Jrue4
В борьбе же много весовых категорий, поэтому борцов и много. Их наверное всегда и было больше всех)
ну типа да но фишка в том что теннисисты почти не зависят от господдержки и позиции нац федерации, поэтому им как бы поехать было легче и проще всего
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Ответ Франк Небо
Всё жёлтое не является красным, но не всё, что не красное является жёлтым. Прогоните эту мысль у себя в голове пару раз. Может тогда что-нибудь поймёте
Давно на коксе?
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Ответ Bars_93
Комментарий удален модератором
Не нужно путать страну и государство, а точнее - ОПГ Озеро, эту страну захватившее, красноносый🤡
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Ответ Александр Жертанов
Интересно знать, за какие заслуги перед МОК их допустили? Если их допустили, значит не поддерживают СВО и нашего президента. МОК объявил санкции против спортсменов которые поддерживают Путина и СВО, а этих допустили. Вывод какой, подсказать?
Они просто помалкивают.
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Ответ Винсент Вега
Не нужно путать страну и государство, а точнее - ОПГ Озеро, эту страну захватившее, красноносый🤡
Я не путаю. Обосрать нужно именно страну. Причем хорошенько. Государство обосрать недостаточно, в таком случае будут в кале копаться, и искать нет ли 💩 глистов.
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Ответ Bars_93
Интерес пропадает от просмотра ОИ. И не уверен что он вернётся в дальнейшем даже если полноценно вернётся РФ туда. Имхо движение олимпийское мёртвое. Последним гвоздём станет допуск всяких трансов и подобной нечисти.А это уже не за горами.
Да-да, доллар рухнет, Европа замерзнет, Киев за три дня возьмется и другие предсказания со 100% вероятностью🤡
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Ответ Александр Жертанов
Интересно знать, за какие заслуги перед МОК их допустили? Если их допустили, значит не поддерживают СВО и нашего президента. МОК объявил санкции против спортсменов которые поддерживают Путина и СВО, а этих допустили. Вывод какой, подсказать?
а что они не могут быть против президента?
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Ответ Jrue4
Вот именно за них обязательно буду болеть. За Дашу прямо с удвоенной силой. Чтобы вас корежило)
Да меня это будет очень корёжить бггг
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Ответ bionicman
пока что делегация борцунов самая многочисленная, хотя я думал что теннис будет самым представленным видом
Мне кажется, это очень наглядно демонстрирует уровень работы той или иной федерации.
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Комментарий удален модератором
Удачных выступлений.
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без них некому на ковер выйти...
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