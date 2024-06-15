«Спартак» за 120 млн рублей может купить Горшкова. Такая опция есть в контракте защитника «Крыльев» (Иван Карпов)

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Юрий Горшков деньги Футбол

«Спартак» может подписать защитника «Крыльев» Юрия Горшкова за 120 млн рублей.

Ранее стало известно, что 25-летний игрок и «Спартак» обсуждают детали соглашения. При этом защитник Леон Классен может покинуть московский клуб. Вероятнее всего, 24-летний игрок отправится в аренду.

Как сообщает журналист Иван Карпов, если переговоры красно-белых с Горшковым завершатся удачно, «Спартак» активируют опцию выкупа игрока за 120 млн рублей.

Горшков в минувшем сезоне провел 29 матчей в Мир РПЛ и забил 4 мяча. На его счету 3 матча за сборную России.

Материалы по теме

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Александр Васильев
сколько можно грабить Крылья??? а где ваша молодёжь? Горшкову надоело играть, решил променять игру на деньги? такие приблизительно вопросы вы нам задавали по трансферу Глушенкова?)
Крылья ограбили Чертаново в свое время, теперь грабят Крылья. А где воспитанники Крыльев, есть кем похвастаться после Анюкова?
+27
-6
+21
Узнаю фирменный почерк Павла Андреева
+23
-10
+13
Там Фабрика лишнего веса уже разнылся , что Зенит цыганщину ведет . Ну а тут естественно не цыганщина. Тут другое.
+19
-6
+13
Этодругин - генеральный спонсор Спартака :)
+21
-10
+11
Ответ )( Paris )(
Там Фабрика лишнего веса уже разнылся , что Зенит цыганщину ведет . Ну а тут естественно не цыганщина. Тут другое.
Тут получается всем можно,кроме Зенита
+12
-3
+9
Можно ещё купить Князева из Калуги
+8
-2
+6
Ответ </c/>
ценник относительно небольшой, но и качество соответствующее, а нужно на порядок выше...
Как Рябчук за 6 миллионов евро?)
+7
-2
+5
Ответ Бегемотик
Спартак годами скупает игроков Крыльев и они не прогрессируют СМИ-молчание.
не правда, вот совсем ни капли не правда, практически все футболисты имеют практику, кто-то выдерживает конкуренцию, кто-то не может...Соболев раскрылся и уровень подтянул, Зиньковский нестабилен, но временами показывает приличный футбол....Пруцев сидя на лавке в последнее время стабильный игрок основы...Горшков не исключено тоже будет игроком основы, если Хлусевич будет стабильно играть справа...
+3
-1
+2
Агент наверное больше получит, чем клуб, не знаю, по мне это полный беспредел, область заплатила за него, платила зарплату,а по итогу, клуб получает копейки,а агент снимает сливки и после этого продолжайте рассказывать в комментариях,какие агенты нужные
+3
-1
+2
Ответ </c/>
руководство обязательно успешно прокомментирует свои новые приобретения не сомневаюсь, со словами что брали лучших россиян на позиции...
Только раскрываться начал Хлусевич, под ним пока никуда не дели ни Классена, ни Рябчука. Справа Тавареш, Денисов, Зобнин. 7 игроков на 3 позиции, гениальное решение.
+2
0
+2
Ответ Приорат70
Чертаново ограбили не Крылья, а Андреев. Он же ограбил Крылья, превратив их в личный фарм для предпродажной передержки и роста. Агенты зло
Агенты управляют футболом не только в Крыльях.
+1
0
+1
Горшков норм. Крылья перерос
+1
0
+1
чтобы на равных конкурировать с Зенитом, московским клубам и Краснодару нужно усиливать состав игроками, хотя бы 50-60 млн евро
+1
0
+1
Классический путь в Спартак:Чертаново-Крылья 138матчей-больше всех из нынешнего состава-пора расти и это лучше с бывшими одноклубниками с повышением лички.Для Спартака:вложение дешевеющего рубля,усиление конкуренции,что полезно,да и удары его точны....
+1
0
+1
Ответ </c/>
не правда, вот совсем ни капли не правда, практически все футболисты имеют практику, кто-то выдерживает конкуренцию, кто-то не может...Соболев раскрылся и уровень подтянул, Зиньковский нестабилен, но временами показывает приличный футбол....Пруцев сидя на лавке в последнее время стабильный игрок основы...Горшков не исключено тоже будет игроком основы, если Хлусевич будет стабильно играть справа...
Толку если Спартак занимает 5 место ? И с закупкой из крыльев так и будет занимать , что логично
+1
0
+1
Ответ H1Tretz
Горшков/Рябчук слева, Хлусевич/Тавареш/Денисов справа. Зобнин в центр вернется. По сути то неплохие фланги по меркам рпл и опять же все от схем зависит
в идеале нужны игроки другого уровня и тут дело в не схемах, плюс-минус Горшков одного уровня со всеми остальными и это дублирование имеющихся игроков, а не игрок под основу...
+1
0
+1
Агент Андреев доит тушинских, ничего нового
+6
-5
+1
Ответ ALEXIS GOL
Специально в статье пишут сумму трансфера в рублях,чтобы убедительней выглядела?
1.3 млн евро не высокая сумма трансфера за данного игрока..
+1
0
+1
Ответ Александр Васильев
сколько можно грабить Крылья??? а где ваша молодёжь? Горшкову надоело играть, решил променять игру на деньги? такие приблизительно вопросы вы нам задавали по трансферу Глушенкова?)
Это суть современного футбола. Есть команды доноры, а есть команды реципиенты. Да и потом, никто не грабит. Покупают же. Ты рассматривай Крылья как Осер времён Ги Ру. Кузница талантов во главе со старцем. Лучше так чем постоянно болтаться между ФНЛ и РПЛ при этом бесконечно пилить на ненужных трансферах. Вспомни время до ФНЛ. У вас каждое лето было трансферов по 7-10. И вроде как всем понятно, что они никому ненужные, но каждое лето одно и то же было.
+2
-1
+1
Ответ Amalfitano
Пока вы будете рассуждать Зенит всех толковых купит. Да плюс ко всему по дешевке. Как того же Латышонка. Он конечно был нужнее к примеру Динамо, но Динамо только к сентябрю свои трансферы привезёт. И еще ... Спартак, обрати внимание на Гуарираппу и Голенкова. Может еще на Дркушича.
Гуарирапа был бы идеальным усилением, очень крутой мог бы быть дублёр для Соболева, но скорее всего сочи его нам не отдаст...
+1
0
+1
Ответ )( Paris )(
Там Фабрика лишнего веса уже разнылся , что Зенит цыганщину ведет . Ну а тут естественно не цыганщина. Тут другое.
ну ты сравнил конечно, выдергивать лидера из своего прямого конкурента и лучшего распасовщика по совместительству, и Горшка, который непонятно что из себя представляет, перед тем как иронизировать, сначала нужно немного подумать)
+1
0
+1
Ну размен на Классена по сути, Станкович хочет левоногово защитника на левый фланг, ценник вполне себе, по зарплате думаю плюс/минус тоже самое. Ничего в общем не обычного, круговорот паспортистов😅
+1
0
+1
Горшков - это похороны.
+1
0
+1
От клоуны,ещё одного угробят
+5
-4
+1
Ответ Андрей Тихонов
Крылья ограбили Чертаново в свое время, теперь грабят Крылья. А где воспитанники Крыльев, есть кем похвастаться после Анюкова?
Чертаново ограбили не Крылья, а Андреев. Он же ограбил Крылья, превратив их в личный фарм для предпродажной передержки и роста. Агенты зло
+2
-1
+1
Ответ Александр Васильев
сколько можно грабить Крылья??? а где ваша молодёжь? Горшкову надоело играть, решил променять игру на деньги? такие приблизительно вопросы вы нам задавали по трансферу Глушенкова?)
Ну давай так) На воротах воспитанник, который после ухода Сафонова, наверное лучший ГК в лиге на данный момент. В основе или прямо под ней перспективный Литвинов и Игнатов. Пытались Денисова как-то реанимировать после вашей знаменитой академии, но похоже это диагноз... А у вас кто, напомни.
0
0
0
Ответ Юрий Кечко
Толку если Спартак занимает 5 место ? И с закупкой из крыльев так и будет занимать , что логично
доля правды есть, что если брать средних футболистов будут средние результаты, но есть и нюансы которые стоит учитывать, берут исключительно россиян которые как ни крути переходят на более высокий уровень и имеют возможности повысить своё мастерство...для повышения результатов безусловно нужны более качественные исполнители...
0
0
0
Ответ </c/>
в идеале нужны игроки другого уровня и тут дело в не схемах, плюс-минус Горшков одного уровня со всеми остальными и это дублирование имеющихся игроков, а не игрок под основу...
Ну от Классена вообще толку нет. И почему то все забывают, что мы без Европы играем) в своем соку болотном..
0
0
0
Ответ H1Tretz
Как Рябчук за 6 миллионов евро?)
я не про цену, а про уровень футболиста...за те деньги что уплачены переплаты я не вижу, но нет уверенности что это готовый игрок под высокие задачи...
0
0
0
Ответ </c/>
я не про цену, а про уровень футболиста...за те деньги что уплачены переплаты я не вижу, но нет уверенности что это готовый игрок под высокие задачи...
Размен на Классена, а молдована сейчас не скинуть, свой шанс он получит у Станковича, по 2 игрока на позицию норм 👌
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий