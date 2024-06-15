«Спартак» за 120 млн рублей может купить Горшкова. Такая опция есть в контракте защитника «Крыльев» (Иван Карпов)
«Спартак» может подписать защитника «Крыльев» Юрия Горшкова за 120 млн рублей.
Ранее стало известно, что 25-летний игрок и «Спартак» обсуждают детали соглашения. При этом защитник Леон Классен может покинуть московский клуб. Вероятнее всего, 24-летний игрок отправится в аренду.
Как сообщает журналист Иван Карпов, если переговоры красно-белых с Горшковым завершатся удачно, «Спартак» активируют опцию выкупа игрока за 120 млн рублей.
Горшков в минувшем сезоне провел 29 матчей в Мир РПЛ и забил 4 мяча. На его счету 3 матча за сборную России.