Албания забила Италии на 22-й секунде – это самый быстрый гол в истории Евро. Кириченко забивал на 65-й в 2004-м

Теги Дмитрий Кириченко премьер-лига Россия Сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная России по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 рекорды Сассуоло Федерико Димарко Недим Байрами Футбол

Сборная Албании забила в ворота Италии самый быстрый гол в истории Евро.

Итальянская команда играет со сборной Албании (2:1, первый тайм) в матче 1-го тура Евро-2024

На первых секундах матча итальянский защитник Федерико Димарко неаккуратно вбросил мяч из аута.

Хавбек албанцев и «Сассуоло» Недим Байрами перехватил мяч в штрафной итальянцев, пробил в ближний верхний угол и поразил ворота сборной Италии на 22-й секунде матча.

Таким образом, Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. 

Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Дмитрию Кириченко, который забил Греции в 2004 году на 01:05.

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
20 лет, хорошо постоял рекорд.
+87
0
+87
Как здорово, что у меня в фентези Рюдигер и Доннарумма!!!
Рвут с первых минут, оба 😁
+62
-1
+61
Ответ Любитель побеждать
20 лет, хорошо постоял рекорд.
Даже долго для гола на 67-й секунде. Вот этот уже сложно будет побить
+60
-1
+59
Ответ Любитель побеждать
20 лет, хорошо постоял рекорд.
Да, тогда мы единственные были кто победил будущих чемпионов.
+15
-1
+14
Ну ясно, наших не пустили и давай там рекорды наши бить
+11
0
+11
Эх...😔
+8
0
+8
Сафонов бы в ближний не пропустил)
+10
-2
+8
Диман Кириченко щас точно открыл и налил, такой рекорд отняли...

Жалко, конечно.
Помню тот гол.
+7
0
+7
Не успел пиво даже открыть
+6
0
+6
А самый быстрый гол на ЧМ был забит Хаканом Шукюром в 2002 году - на 11 секунде
+6
0
+6
Ответ circassian*
Как здорово, что у меня в фентези Рюдигер и Доннарумма!!! Рвут с первых минут, оба 😁
+++
Особенно, когда сначала поставил Киммиха и Бастони
Потом решил поменять на этих))
+6
-1
+5
Алло, Спаллетти, это Володька. Вы там что-то кроме запарывания рекордов тренируете? Тебе зачем Газпром миллионы платил?
+7
-3
+4
Очень результативный евро , 16 голов уже забито )
+2
0
+2
Тогда был первый ЧЕ Роналду, сейчас - последний
+2
0
+2
этому рекорду будет пасть гораздо сложнее))) но дело не только в рекорде а в том,что забила Албания самой Италии, которая 70%игр на 0 играет)
+1
0
+1
Молодцы , этот трудно будет перебить
+1
0
+1
Ответ It’s my life
Тогда был первый ЧЕ Роналду, сейчас - последний
Не факт)
+1
0
+1
Ответ Любитель побеждать
20 лет, хорошо постоял рекорд.
Настоялся!
+1
0
+1
Сборная России, конечно, удивительна. Помимо рекорда Кириченко, который 20 лет держался, был и есть рекорд Саленко по количеству мячей в одном матче на ЧМ.
Стоит ли говорить, что обе игры, где были установлены эти рекорды, являлись абсолютно бесполезными с турнирной точки зрения, т.к. Россия уже лишилась шансов на выход из группы
+1
0
+1
Ответ It’s my life
Тогда был первый ЧЕ Роналду, сейчас - последний
Не удивлюсь, если он через 8 лет с закрашенной сединой побьёт ещё один рекорд на эту тему. Без сарказма даже. Один Бог знает, когда он успокоится
0
0
0
Ответ Alex Rhea
Даже долго для гола на 67-й секунде. Вот этот уже сложно будет побить
Если учесть что после было всего 4 евро на которых не так много матчей, то вполне не так много если считать по количеству матчей
0
0
0
Ответ Любитель побеждать
20 лет, хорошо постоял рекорд.
За что?..
0
0
0
Ответ It’s my life
Не успел пиво даже открыть
Тренируйся лучше
0
0
0
Ответ алекс борзов
Чемпионская защита☝️
К слову, Кириченко забил будущим чемпионам Европы. И ничего, двое защитников Греции потом попали в символическую сборную.
0
0
0
Ответ Дандрей
Диман Кириченко щас точно открыл и налил, такой рекорд отняли... Жалко, конечно. Помню тот гол.
Рекорды существуют, чтобы их обновлять)
0
0
0
Уже не зря албанцы на Евро съездили!
0
0
0
Ребят а что у Италии с рукавами? я один это вижу что нашивки слетают?
0
0
0
Без сборной России Евро - не интересен никому... Кто его хоть смотрит то?
+1
-1
0
Этот албанец не затерялся бы в комментариях на Спортсе!
0
0
0
Похоже что это вечный рекорд )
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий