Албания забила Италии на 22-й секунде – это самый быстрый гол в истории Евро. Кириченко забивал на 65-й в 2004-м

Сборная Албании забила в ворота Италии самый быстрый гол в истории Евро.

Итальянская команда играет со сборной (2:1, первый тайм) в матче 1-го тура .

На первых секундах матча итальянский защитник неаккуратно вбросил мяч из аута.

Хавбек албанцев и «Сассуоло» перехватил мяч в штрафной итальянцев, пробил в ближний верхний угол и поразил ворота сборной на 22-й секунде матча.

Таким образом, Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Дмитрию Кириченко, который забил Греции в 2004 году на 01:05.