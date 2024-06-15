Албания забила Италии на 22-й секунде – это самый быстрый гол в истории Евро. Кириченко забивал на 65-й в 2004-м
Сборная Албании забила в ворота Италии самый быстрый гол в истории Евро.
Итальянская команда играет со сборной Албании (2:1, первый тайм) в матче 1-го тура Евро-2024.
На первых секундах матча итальянский защитник Федерико Димарко неаккуратно вбросил мяч из аута.
Хавбек албанцев и «Сассуоло» Недим Байрами перехватил мяч в штрафной итальянцев, пробил в ближний верхний угол и поразил ворота сборной Италии на 22-й секунде матча.
Таким образом, Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.
Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Дмитрию Кириченко, который забил Греции в 2004 году на 01:05.
Рвут с первых минут, оба 😁
Жалко, конечно.
Помню тот гол.
Особенно, когда сначала поставил Киммиха и Бастони
Потом решил поменять на этих))
Стоит ли говорить, что обе игры, где были установлены эти рекорды, являлись абсолютно бесполезными с турнирной точки зрения, т.к. Россия уже лишилась шансов на выход из группы