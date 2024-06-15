Александр Головин: «Если и переходить, то только в топ-клубы: «ПСЖ», «Ман Сити», «Реал»

Теги ПСЖ Монако Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

Александр Головин рассказал, за какие клубы согласился бы играть.

«Прямо сейчас я не думаю о переходе.

Но если и переходить, то только в топ-клубы: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Реал», – заявил полузащитник «Монако» в эфире шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале «2х2».

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57 комментариев
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Ответ Рашпель793
Про ПСЖ как-то неэтично говорить, будучи игроком Монако.
А у Монако вообще есть фанаты там или какое-то принципиальное противостояние с ПСЖ?
Я вот как ни включу их домашний матч - так трибуны полупустые, хотя сам стадион маленький.
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Про ПСЖ как-то неэтично говорить, будучи игроком Монако.
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+68
Ответ Рашпель793
Про ПСЖ как-то неэтично говорить, будучи игроком Монако.
Ой, да ладно. Целого Мбаппе продали Парижу и ничего, да и того же Курзаву.
Так что ничего такого в словах хоть и важного, но иноземного игрока Головина, тут нет
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Ответ Greg Jackson
Если Де Йонг уйдет в Барселону мог бы перейти
наверное, вы имели в виду уйдет "из Барселоны")
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Головин готовый топ игрок и потянет любой клуб за исключением думаю как раз таки Реала и Сити.
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Ответ Aibek Mak
Головин готовый топ игрок и потянет любой клуб за исключением думаю как раз таки Реала и Сити.
А Гвардиола бы вывел его на уровень, если бы он захотел его.
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Ответ Isa Babaev
Комментарий скрыт
Что за дичь. Арсенал самая дорогая команда по составу, какой Головин?
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у нас многие игроки бы играли в топ клубах. если бы не коррупция в детской юношеском футболе. Тренера не смотрят у кого какой потенциал они смотрят кто из родителей много заплатит что бы его сына продвигали. многих таких ребят знаю кому прямо говорили за деньги дадим контракт и тд. так что в первую очередь нужно убить коррупцию в детской юношеском футболе.
+8
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+7
ПСЖ занят уже Сафоновым на спортсе, так что не вариант
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Ответ SMART789
сейчас ему объяснят, что надо ехать в любую пердь работать мойщиком посуды лишь бы из России
Синька - зло.
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Саша конечно хорош, но до топ клубов недотягивает. Вот в условный Дортмунд, Виллу, Лейпциг он бы мог успешно попылить.
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Ответ Arthur Flegenheimer
наверное, вы имели в виду уйдет "из Барселоны")
Или же человек забыл поставить запятую после "уйдёт", но тогда вторая часть предложения обретёт флёр магистра Йоды.
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Ответ Isa Babaev
Комментарий скрыт
Дело не в высокомерии. Человеку по кайфу играть и жить в Монако, поэтому если и уходить оттуда,, то только в топы, а не в Боруссию Дортмунд. Не предложат - станет легендой клуба. Уверен, что такой вариант его устраивает.
+5
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А почему в условный Ювентус, Милан или Интер не рассмотреть? Атлетико Мадрид и тд... Все лучше чем Монако.
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Мне кажется что к сожалению его максимальный уровень это Монако.
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Ответ Вячеслав Максименко
А зачем ему туда? Вот что он приобретёт, попав в эти клубы?
Да если так рассуждать ему из ЦСКА не надо было уходить. А
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Ответ SMART789
сейчас ему объяснят, что надо ехать в любую пердь работать мойщиком посуды лишь бы из России
Головин отвечал лично за себя, а не давал совет нашим паспортистам.
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Ответ Amalfitano
Саша конечно хорош, но до топ клубов недотягивает. Вот в условный Дортмунд, Виллу, Лейпциг он бы мог успешно попылить.
А зачем ему туда? Вот что он приобретёт, попав в эти клубы?
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Ответ Доктор Щульц
Мне кажется что к сожалению его максимальный уровень это Монако.
Ну зря ты так. В матче против ПСЖ, Арсенала очень здорово смотрелся
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Ответ vdm23
Какие нафиг топ клубы ? кому эти дурочки нужны ? то что Сафонова взял на скамейке сидеть ПСЖ это еще ничего не значит. Они могли спокойно любого вратаря взять из Лиги 1, какая разница кто будет вторым номером, не понимаю зачем нужно было отваливать 20 лямов и везти вратаря из России..
Судя по этому комментарию и комментарию выше - твоя аналитика на уровне детского сада. Зачем-то поставил в один ряд почти завершивших смолова и Дзюбу, с Головиным, который в самом расцвете и лидер Монако. Ну и спортивному директору ПСЖ наверное виднее, кого брать, а кого не брать.
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Ответ vdm23
Какие нафиг топ клубы ? кому эти дурочки нужны ? то что Сафонова взял на скамейке сидеть ПСЖ это еще ничего не значит. Они могли спокойно любого вратаря взять из Лиги 1, какая разница кто будет вторым номером, не понимаю зачем нужно было отваливать 20 лямов и везти вратаря из России..
Потому что агент хорошо подсуетился и впарил своего клиента
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Ответ Aibek Mak
Головин готовый топ игрок и потянет любой клуб за исключением думаю как раз таки Реала и Сити.
28 лет, уже поздно.
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Ответ войд
Выскочки без истории и традиции)
У каждого клуба есть история. У кого-то длинная, у кого-то короткая. Все с чего-то начинали
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Ответ войд
ситэ и псж не топ клубы 1лч на два середняка,как-то даже жалко их)
А кто?
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Генрих Мхитарян такой логикой ща все еще играл бы в Шахтере наверное (как раз примерно равный по статусу клуб с Монако).
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Если Де Йонг уйдет в Барселону мог бы перейти
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Ответ Gleb
28 лет, уже поздно.
Вообще нет по современным меркам.
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Ответ Gleb
28 лет, уже поздно.
Самое время
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Ответ Greg Jackson
Если Де Йонг уйдет в Барселону мог бы перейти
Очень интересно, но ничего не понятно
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нефига,28 лет,думал лет 25
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