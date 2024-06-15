Александр Головин: «Если и переходить, то только в топ-клубы: «ПСЖ», «Ман Сити», «Реал»

Александр Головин рассказал, за какие клубы согласился бы играть.

«Прямо сейчас я не думаю о переходе.

Но если и переходить, то только в топ-клубы: « », « », « », – заявил полузащитник « » в эфире шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале «2х2».