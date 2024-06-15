Александр Головин: «Если и переходить, то только в топ-клубы: «ПСЖ», «Ман Сити», «Реал»
Александр Головин рассказал, за какие клубы согласился бы играть.
«Прямо сейчас я не думаю о переходе.
Но если и переходить, то только в топ-клубы: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Реал», – заявил полузащитник «Монако» в эфире шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале «2х2».
Я вот как ни включу их домашний матч - так трибуны полупустые, хотя сам стадион маленький.
Так что ничего такого в словах хоть и важного, но иноземного игрока Головина, тут нет