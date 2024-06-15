Российские спортсмены завоевали 38 золотых наград в третий день Игр БРИКС

Теги синхронное плавание спортивная гимнастика академическая гребля ушу карате Игры БРИКС Легкая атлетика

Сборная России выиграла 38 золотых медалей в третий день Игр БРИКС.

Соревнования завершатся 23 июня. Сегодня разыгрывалось 49 комплектов наград: в спортивной гимнастике, синхронном плавании, легкой атлетике, карате, гребле, тяжелой атлетике и ушу.

Россия возглавляет медальный зачет, завоевав 71 золотую, 41 серебряную и 25 бронзовых медалей (всего – 137). Второе место занимает Беларусь – 10-24-23 (57), третьим идет Китай – 9-9-3 (21).

В общей сложности медали завоевала еще 21 сборная: Узбекистан, Монголия, Бразилия, Армения, Азербайджан, Пакистан, Турция, Иран, Таиланд, Казахстан, КНДР, Киргизия, Сербия, Индия, Таджикистан, Египет, Венесуэла, Абхазия, Болгария, Эритрея, Республика Сербская.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Чемпионат двора) а делают из мухи слона... даже сам пуйло открывал 🤣🤣🤣
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий