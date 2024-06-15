Российские спортсмены завоевали 38 золотых наград в третий день Игр БРИКС

Сборная России выиграла 38 золотых медалей в третий день Игр БРИКС.

Соревнования завершатся 23 июня. Сегодня разыгрывалось 49 комплектов наград: в спортивной гимнастике, синхронном плавании, легкой атлетике, карате, гребле, тяжелой атлетике и ушу.

Россия возглавляет медальный зачет, завоевав 71 золотую, 41 серебряную и 25 бронзовых медалей (всего – 137). Второе место занимает Беларусь – 10-24-23 (57), третьим идет Китай – 9-9-3 (21).

В общей сложности медали завоевала еще 21 сборная: Узбекистан, Монголия, Бразилия, Армения, Азербайджан, Пакистан, Турция, Иран, Таиланд, Казахстан, КНДР, Киргизия, Сербия, Индия, Таджикистан, Египет, Венесуэла, Абхазия, Болгария, Эритрея, Республика Сербская.