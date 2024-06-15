Тренер сборной России по тхэквондо: «Никто из наших спортсменов, которые завоевали лицензии, до Олимпийских игр не допущен. Такое решение МОК»

Теги МОК сборная России жен сборная России тхэквондо Париж-2024 Татьяна Минина (Кудашова) Владислав Ларин Вадим Иванов Максим Храмцов Полина Хан Р-Спорт Единоборства

Никто из российских тхэквондистов не выступит на Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

Олимпийские лицензии ранее завоевали Татьяна Минина, Полина Хан, Максим Храмцов и Владислав Ларин.

«Сейчас у меня состоялся разговор с президентом Союза тхэквондо России Анатолием Тереховым, который мне сказал, что есть такое решение МОК и никто из наших спортсменов, которые завоевали лицензии, до Олимпийских игр не допущены.

Да, это окончательное решение. Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит. Без каких-либо объяснений. И замены спортсменов невозможны.

Совершенно верно – никто из наших тхэквондистов не выступит на Олимпийских играх в Париже», – сказал Иванов.

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28 комментариев
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..ляди
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За что боролись как говорится. Это было предсказуемо. Олимпийская мечта в нынешних условиях она такая...
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Сейчас kuколды будут писать что все равно надо ехать даже отстранённым
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Боятся, что накостыляют Баху по башке и всей этой МОКовской швали. А если ещё и медали возьмут... Как же можно такое допустить? Мерзость.
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Демократия во всей красе! Открытый мир
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Это только цветочки. Во время самих игр будут провокации, снятия перед стартами и лишение медалей в последний момент. Скриньте!
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Проиграли все четверо в первой же схватке.
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Потому что эти спортсмены топы. Были бы середняки без шансов на медали-допустили бы. Но на сайте и дальше будут писать что надо ехать. Моку это и надо, чтобы формально от России кто-то был, а они потом рассказывали что российские спортсмены ничего из себя не представляют и отстранение ни на что не повлияло. Широкие массы так и будут думать, так как вникать и разбираться всем лень
+9
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+2
Ответ Randers
Какое дело? Просто забанили как возможных победителей и медалистов.
Они не соответствуют критериям МОК для допуска, с большим запасом. Все остальное - уже вторично. Правила огласили в прошлом марте, и если с ними не согласны, не надо было и пытаться заявиться
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Ответ Гусеконь
а на колени пробовали встать?
Гуськонь Сколько на руку дали 🤔🤔🤔
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Ответ Bars_93
Сейчас kuколды будут писать что все равно надо ехать даже отстранённым
Ну посмотреть хотя бы из-за угла.
+4
-3
+1
Ответ Sarumian
Сейчас у меня состоялся разговор с президентом Союза тхэквондо России Анатолием Тереховым, который мне сказал, что есть такое решение МОК и никто из наших спортсменов, которые завоевали лицензии, до Олимпийских игр не допущены. Сказал ? А документ официальный показал от МОК ? Может нет никакого ограничения.
Вы комментарии чуть ниже прочитайте
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Ответ Savardus
Комментарий удален пользователем
https://olympics.com/ioc/paris-2024-individual-neutral-athletes

Taekwondo

Four quota places (2 Male / 2 Female) for AINs with a Russian passport

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No athlete has been declared eligible or invited.
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Ответ FrEeMaN88
Не слежу совсем,а в чем у них проблемы? К росгвардии приписаны? Или Z-нутые?
Второе
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Ответ nwgdm7y2p6
По Хван, Храмцеву и Ларину вопросов нет - за дело забанили. По Мининой интересно за что. Но думаю объяснений не будет, как это было в 2018 Замены действительно невозможны - лицензии именные. В борьбе вот не во всех весовых категориях допустили, там поменять еще можно участников
Не слежу совсем,а в чем у них проблемы? К росгвардии приписаны? Или Z-нутые?
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Ответ nwgdm7y2p6
По Хван, Храмцеву и Ларину вопросов нет - за дело забанили. По Мининой интересно за что. Но думаю объяснений не будет, как это было в 2018 Замены действительно невозможны - лицензии именные. В борьбе вот не во всех весовых категориях допустили, там поменять еще можно участников
Какое дело? Просто забанили как возможных победителей и медалистов.
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Ответ Гусеконь
а на колени пробовали встать?
Перед офисом МО РФ?
+7
-7
0
Ответ Pertinax Gandi
Томаса Баха надо бросить в вулкан Попокатепетль в качестве жертвы Кецалькоатлю.
Да вулкан подавится от такого лицемера 🫤🫤🫤
+11
-11
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Почему раз за разом поднимают тему поездки на Олимпиаду. Ведь ясно дали знать что если поедете хрень без соли будете доедать и врагами народа будете. Для вас вот игры БРИКС устроили.
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Сейчас у меня состоялся разговор с президентом Союза тхэквондо России Анатолием Тереховым, который мне сказал, что есть такое решение МОК и никто из наших спортсменов, которые завоевали лицензии, до Олимпийских игр не допущены.

Сказал ? А документ официальный показал от МОК ?
Может нет никакого ограничения.
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Поздравляю сборную по тэквандо. Не зашкварятся.
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Комментарий удален пользователем
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