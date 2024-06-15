Тренер сборной России по тхэквондо: «Никто из наших спортсменов, которые завоевали лицензии, до Олимпийских игр не допущен. Такое решение МОК»
Никто из российских тхэквондистов не выступит на Олимпиаде в Париже.
Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.
Олимпийские лицензии ранее завоевали Татьяна Минина, Полина Хан, Максим Храмцов и Владислав Ларин.
«Сейчас у меня состоялся разговор с президентом Союза тхэквондо России Анатолием Тереховым, который мне сказал, что есть такое решение МОК и никто из наших спортсменов, которые завоевали лицензии, до Олимпийских игр не допущены.
Да, это окончательное решение. Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит. Без каких-либо объяснений. И замены спортсменов невозможны.
Совершенно верно – никто из наших тхэквондистов не выступит на Олимпийских играх в Париже», – сказал Иванов.
Taekwondo
Four quota places (2 Male / 2 Female) for AINs with a Russian passport
One quota place (1 Male / 0 Female) for AINs with a Belarusian passport
No athlete has been declared eligible or invited.
Сказал ? А документ официальный показал от МОК ?
Может нет никакого ограничения.