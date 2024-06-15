Тренер сборной России по тхэквондо: «Никто из наших спортсменов, которые завоевали лицензии, до Олимпийских игр не допущен. Такое решение МОК»

Никто из российских тхэквондистов не выступит на Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

Олимпийские лицензии ранее завоевали , Полина Хан, и .

«Сейчас у меня состоялся разговор с президентом Союза тхэквондо России Анатолием Тереховым, который мне сказал, что есть такое решение и никто из наших спортсменов, которые завоевали лицензии, до Олимпийских игр не допущены.

Да, это окончательное решение. Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит. Без каких-либо объяснений. И замены спортсменов невозможны.

Совершенно верно – никто из наших тхэквондистов не выступит на Олимпийских играх в Париже», – сказал Иванов.