Мамиашвили о недопуске лидеров сборной к Олимпиаде: «Это решение не поддается какой-либо критике. Ну что ж, на войне как на войне»

Михаил Мамиашвили высказался о недопуске лидеров сборной РФ по борьбе к Олимпиаде.

Ранее МОК опубликовал список первых российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в . В нем не оказалось лидеров российской команды, в том числе , , Абдулрашида Садулаева Садулаев.

— Даже и комментировать нечего. Скажу так — ожидаемо. Они сделали так, чтобы, по факту, даже в качестве индивидуальных спортсменов представительство было, мягко говоря, крайне минимальным. По статусу, перспективам, техническим, конечно же: шансы на пьедестал, медали и так далее. Это решение не поддается какой-либо критике.

Все, что касалось площадки международной федерации — все встречи были состоятельными, а документы приняты. Ну, теперь принято такое решение.

Например, возьмем пункт, что нельзя участвовать спортсменам из силовых структур. Но ведь именно под патронажем МОК проходили игры среди военнослужащих. То есть, любой спортсмен должен участвовать там. То есть то, что тиражировал МОК, сегодня это ставят в пику. Есть какая‑то логика?! Ну что ж, на войне как на войне.

— Ребята, которые по итогу вошли в список, как понимаю, испытывают дополнительную мотивацию теперь? Перед старшими товарищами, которых не допустили.

— Я не хочу принижать ничей уровень мастерства и возможностей, но поверьте мне, что уровень конкуренции на Олимпиаде настолько серьезен, что отсутствие лидеров дает приличные шансы другим. Именно этого МОК и добивается. Там просто сидят временные люди, которые узурпировали мировое событие и движение.

— Если правильно понимаю, ваше общение с людьми из федерации и МОК по поводу того же Садулаева результатов не дало вообще?

— Ну, как видите. Нам окончательных обещаний международная федерация дать и не могла, потому что принятие решений не зависело от них. В этом вопросе все решал МОК.

Для МОК международная федерация никто и звать их никак. Это структура, которая выполняет просто любой каприз. Даже сохраняя хорошую мину не при самых хороших погодных условиях: отбор, участие, максимальное количество спортсменов, а потом МОК сказал: «стоп, тут уже решаем мы». Ну и определили составы для участия.

— Похоже на какую‑то фильтрацию.

— Это же уже все было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей и так далее. Все в этой жизни повторяется, — сказал Ма .