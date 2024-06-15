«Аталанта» выкупила де Кетеларе у «Милана» за 22 млн евро. У хавбека 18 (10+8) очков в сезоне Серии А
Шарль де Кетеларе присоединился к «Аталанте» на постоянной основе.
Клуб из Бергамо объявил о выкупе полузащитника «Милана». Сообщалось, что сумма сделки составит 22 миллиона евро.
В сезоне-2023/24 де Кетеларе выступал за «Аталанту» на правах аренды. В Серии А бельгиец провел 35 матчей, отличившись 10 голами и 8 ассистами.
Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Миллион скинули, возможно, с прицелом на будущий трансфер игрока Аталанты.
Шарлю удачи!