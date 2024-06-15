«Аталанта» выкупила де Кетеларе у «Милана» за 22 млн евро. У хавбека 18 (10+8) очков в сезоне Серии А

Шарль де Кетеларе присоединился к «Аталанте» на постоянной основе.

Клуб из Бергамо объявил о выкупе полузащитника « ». Сообщалось, что сумма сделки составит 22 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 де выступал за «Аталанту» на правах аренды. В Серии А бельгиец провел 35 матчей, отличившись 10 голами и 8 ассистами.

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.