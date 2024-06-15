«Аталанта» выкупила де Кетеларе у «Милана» за 22 млн евро. У хавбека 18 (10+8) очков в сезоне Серии А

Теги Милан Аталанта серия А Италия трансферы Шарль де Кетеларе Футбол

Шарль де Кетеларе присоединился к «Аталанте» на постоянной основе.

Клуб из Бергамо объявил о выкупе полузащитника «Милана». Сообщалось, что сумма сделки составит 22 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 де Кетеларе выступал за «Аталанту» на правах аренды. В Серии А бельгиец провел 35 матчей, отличившись 10 голами и 8 ассистами.

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

17 комментариев
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посла сезона в милане с 0+0 сезон провел просто шикарный, удачи ему в аталанте!
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Удачи парню. Жаль, что Пиоли не имел понятия, как его использовать.
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Ответ Доктор Щульц
В Аталанте стал по настоящему топовым игроком .
Обмельчали топы
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В Аталанте стал по настоящему топовым игроком .
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Милан не умеет продавать. Опять развели наших менеджеров. Скинули миллион и убрали пункт о 10% при перепродаже. Для чего скидывать сумму когда Кеталаре провёл отличный сезон и его можно продать подороже?
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Аталанта ещё хочет взять Дзаниоло. Очень интересную команду набирает Гасперини. Осталось лишь разобраться с заменой Коопмейнерсу
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Ответ Блуждающий странник
Милан не умеет продавать. Опять развели наших менеджеров. Скинули миллион и убрали пункт о 10% при перепродаже. Для чего скидывать сумму когда Кеталаре провёл отличный сезон и его можно продать подороже?
Процент не убрали.

Миллион скинули, возможно, с прицелом на будущий трансфер игрока Аталанты.
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Замечательный трансфер для Аталанты
Шарлю удачи!
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В нынешнее время с безумными ценниками 22 ляма за такого парнишку считай, что даром взяли.
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Ответ Proper Chels
А зачем Милан его сливает, если пришел новый тренер? Или там было право выкупа?
Да, фиксированная сумма, чем Аталанта и воспользовалась
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Отлично. Уже на одну заботу меньше. Еще бы тратили нормально эти деньги.
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При Фонсеке наверняка мог и раскрыться. В Роме португалец давал свободу для творчества своим креативным игрокам
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А зачем Милан его сливает, если пришел новый тренер? Или там было право выкупа?
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Хороший, молодой центронап. Чем не замена Жиру?
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Ответ Павел Гребнев
Миранчука?)
😀
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