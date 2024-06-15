Кнороз о недопуске к Олимпиаде: «Конечно, душа болит, это не может не огорчать. За что, почему? Я ни в чем не виновата»

Легкоатлетка Полина Кнороз высказалась о недопуске россиян к Олимпийским играм.

Сегодня Кнороз победила на Играх БРИКС в прыжках с шестом.

– У вас еще болит душа из‑за того, что российские легкоатлеты не допущены на ?

– Конечно, болит душа. Я хочу на Олимпийские игры, я ставлю жизнь свою на то, чтобы поехать на Олимпиаду. И все делается так, чтобы я туда не поехала. Это не может не огорчать. У меня один вопрос – за что, почему? Я ни в чем не виновата.

– Что бы вы сказали [главе World Athletics] Себастьяну Коу, что бы спросили у него?

– Я бы просто спросила – почему? Я не виновата. Почему вы меня отстраняете? Я обычная спортсменка, – сказала Кнороз.