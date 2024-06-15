Кнороз о недопуске к Олимпиаде: «Конечно, душа болит, это не может не огорчать. За что, почему? Я ни в чем не виновата»

Теги сборная России жен прыжки с шестом Себастьян Коу Париж-2024 Политика Матч ТВ Полина Кнороз Игры БРИКС Легкая атлетика

Легкоатлетка Полина Кнороз высказалась о недопуске россиян к Олимпийским играм.

Сегодня Кнороз победила на Играх БРИКС в прыжках с шестом.

– У вас еще болит душа из‑за того, что российские легкоатлеты не допущены на Олимпиаду?

– Конечно, болит душа. Я хочу на Олимпийские игры, я ставлю жизнь свою на то, чтобы поехать на Олимпиаду. И все делается так, чтобы я туда не поехала. Это не может не огорчать. У меня один вопрос – за что, почему? Я ни в чем не виновата.

– Что бы вы сказали [главе World Athletics] Себастьяну Коу, что бы спросили у него?

– Я бы просто спросила – почему? Я не виновата. Почему вы меня отстраняете? Я обычная спортсменка, – сказала Кнороз.

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26 комментариев
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не у него спрашивать надо )
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Прямо вот так, на ровном месте, ничего не происходит, правда?
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Логотип ЦСКА ей, наверное, тоже перед соревнованиями на форму насильно цепляют, а так Полиночка вообще не при делах - за мир, дружбу и жвачку!
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Деду Вову спроси
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Вчера по Шебекино был прилет. 6 погибших, подъезд жилого дома разрушен - за что, почему? Тьфу на эту лимпиаду
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не виновата в чём, Полиночка?
наберись мужества и смелости хотя бы для этого: что случилось-то??
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Возможно, стоит задать эти вопросы со стороны сотен тысяч убитых и инвалидов и миллионов беженцев с двух сторон, что также ни в чем не виноваты.
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Ответ Alex Rhea
Не понимаю, зачем им эта Олимпиада. Вдолбили в голову им, что это что-то важное. Организовали игры БРИКС - выступай на них, ставь рекорды, радуй публику!
Олимпиада это лучшее что придумано человечеством в области спорта.
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"Невиноватая я! Он сам пришёл."
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Ответ Евгений
Деда джо и его кодлу
Вован имя на Джо поменял?
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Ответ В поисках смысла
Деду Вову спроси
Деда джо и его кодлу
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Ответ besik
Уже и лого ЦСКА неугодило 🤣🤣🤣 скоро черепа мерить начнут
Многие и на это будут согласные
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Ответ Санитар-волк
Прямо вот так, на ровном месте, ничего не происходит, правда?
Ну, что-то происходит. А она-то тут причем? Это как запретить Миа Халифе сниматься в порно из-за того, что Хезболла бомбит Израиль.
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Ответ boiling water
Комментарий удален модератором
Я ждал подобного ответа. Любой, кто имеет иную точку зрения бот или проплачен. В этом все вы.
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Ответ Sove12
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ни в чем не виновата - езжай на Олимпиаду и представляй саму себя. Можешь спросить у Себастьяна Коу, как он сам это делал на Олимпиаде-1980.
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Так а чего у Коу спрашивать? Он уже ответил на этот вопрос и не единожды, в последний раз в мае. Ответил достаточно прямо и полно.
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