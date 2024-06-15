«Спартак» близок к подписанию защитника «Крыльев» Горшкова. Классен может уйти в аренду (Metaratings)

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Леон Классен Юрий Горшков Футбол

«Спартак» близок к подписанию защитника «Крыльев» Юрия Горшкова.

На данный момент сторонами обсуждаются детали контракта, как сообщает Metaratings.

При этом защитник Леон Классен может покинуть московский клуб. Вероятнее всего, 24-летний игрок отправится в аренду.

25-летний Горшков в минувшем сезоне провел 29 матчей в Мир РПЛ и забил 4 мяча. На его счету 3 матча за сборную России.

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Юрий Кечко
Шутки про фарм будут ?
Про ослабление конкурента-это ближе
+13
-2
+11
Горшков на сегодня лучший левый защитник в России.
+7
-2
+5
Ответ Андоррский почтальон
Горшков на сегодня лучший левый защитник в России.
А на завтра?
+5
0
+5
Загубит себя Горшков
+6
-3
+3
Ответ Александр Васильев
покупать легов и затем отправлять их в аренду - это фишка спартака! а потом их болелы учат Зенит, как нам надо жить)
Классен россиянин
+4
-1
+3
Ответ Андоррский почтальон
Горшков на сегодня лучший левый защитник в России.
если это так,то для чего мясо брало лямов за 7 Рябчука?
+5
-2
+3
Ответ Александр Васильев
покупать легов и затем отправлять их в аренду - это фишка спартака! а потом их болелы учат Зенит, как нам надо жить)
Классен, что выступал за Россию U-17, U18, U19, U21, орёт с дятлов, что считают его легионером.
Стоит депремировать тебя на Лахте за некачественный спам.
+4
-2
+2
Будет очень хорошим подписанием ! Умеет бить штрафные, вот что больший плюс! За весь сезон ни одного опасного штрафного не было, времена Фернандо и Алекса до сих пор с болью вспоминаются… Как исполняли они, и что делает Медина и остальные 😒
+1
0
+1
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
За одно можно избавиться от Рябчука, Тавареша! Есть Денисов, Хлус, Зобнин, и если будет Горшков то позиция крайних защитников считай закрыта. Да и ЦЗ (Бабич, Дуарте, Чернов, Бозов, Маслов). Надо что то делать с центром полузащиты и флангами . В этом и беда, есть хорошие игроки , но нет топовых игроков. Через неделю уже старт сборов, а новичков нет в команде. Ждем опорника и Депая с Промесом😏
Промес вернётся уже стариком)
+2
-1
+1
Такими темпами скоро из крайних защитников можно будет собрать отдельную команду: Хлусевич, Денисов, Тавареш, Классен, Горшков, Рябчук, ещё Маслов с Зобнинын могут там сыграть.
+1
0
+1
Шутки про фарм будут ?
+5
-4
+1
Завалили нефтяными деньгами, ослабили конкурента, карьера парня закончена. Будет как Чернов сидеть под низкосортным легионером. Какая подлость. Так? Или это другое?
0
0
0
Как бы не сорвалась в последний момент эта близость,а то как с женщиной может быть:танцуешь с ней,танцуешь,а результата нет....А Классен все ж хорош и по фамилии,да и затычка в случае чего хорошая....
0
0
0
Учитывая, что у Спартака на краях обороны перебор (слева могут сыграть Хлусевич, Рябчук, Классен, Тавареш),то трансфер выглядит неоднозначно.

Всё-таки, чтобы не перегружать состав, сперва надо его расчистить.
0
0
0
Ответ Андоррский почтальон
Горшков на сегодня лучший левый защитник в России.
лучше Сантоса?
+1
-1
0
Ответ Пользователь Имени
А на завтра?
а завтра он приедет в Спартак ))))
0
0
0
покупать легов и затем отправлять их в аренду - это фишка спартака!
а потом их болелы учат Зенит, как нам надо жить)
+5
-5
0
Подписание Горшкова - отличный трансфер. Наконец-то и из "Спартака" хорошие новости.
0
0
0
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
За одно можно избавиться от Рябчука, Тавареша! Есть Денисов, Хлус, Зобнин, и если будет Горшков то позиция крайних защитников считай закрыта. Да и ЦЗ (Бабич, Дуарте, Чернов, Бозов, Маслов). Надо что то делать с центром полузащиты и флангами . В этом и беда, есть хорошие игроки , но нет топовых игроков. Через неделю уже старт сборов, а новичков нет в команде. Ждем опорника и Депая с Промесом😏
Ждешь зека барыгу который будет продавать наркотики твоим детям?)
0
0
0
Ответ Пердёж
Ждешь зека барыгу который будет продавать наркотики твоим детям?)
Тебе будет продавать.Может поумнеешь))
0
0
0
Давайте купим восемнадцать левых защитников, вдруг семнадцать травму получат.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий