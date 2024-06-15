«Спартак» близок к подписанию защитника «Крыльев» Горшкова. Классен может уйти в аренду (Metaratings)

«Спартак» близок к подписанию защитника «Крыльев» Юрия Горшкова.

На данный момент сторонами обсуждаются детали контракта, как сообщает Metaratings.

При этом защитник может покинуть московский клуб. Вероятнее всего, 24-летний игрок отправится в аренду.

25-летний в минувшем сезоне провел 29 матчей в Мир и забил 4 мяча. На его счету 3 матча за сборную России.