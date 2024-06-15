«Спартак» близок к подписанию защитника «Крыльев» Горшкова. Классен может уйти в аренду (Metaratings)
«Спартак» близок к подписанию защитника «Крыльев» Юрия Горшкова.
На данный момент сторонами обсуждаются детали контракта, как сообщает Metaratings.
При этом защитник Леон Классен может покинуть московский клуб. Вероятнее всего, 24-летний игрок отправится в аренду.
25-летний Горшков в минувшем сезоне провел 29 матчей в Мир РПЛ и забил 4 мяча. На его счету 3 матча за сборную России.
Стоит депремировать тебя на Лахте за некачественный спам.
Всё-таки, чтобы не перегружать состав, сперва надо его расчистить.
а потом их болелы учат Зенит, как нам надо жить)