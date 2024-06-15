«Зенит» вернет Козлова из «Балтики» за 60 млн рублей и отправит хавбека в «Ростов», сохранив право обратного выкупа («РБ Спорт»)

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Балтика Краснодар Данила Козлов 2005 Футбол

«Зенит» близок к подписанию Данилы Козлова.

По информации «РБ Спорт», петербуржцы активируют опцию обратного выкупа полузащитника «Балтики».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» увеличил предложение по Козлову до 2 млн евро.

Козлов перешел в калининградский клуб зимой из «Зенита». По данным источника, трансфер подразумевал обратный выкуп в размере 60 млн рублей при согласии игрока.

Как утверждается, «Зенит» воспользуется опцией и затем отправит игрока в «Ростов», при этом сохранив право обратного выкупа. Отмечается, что договоренность между клубами и с игроком достигнута.

19-летний Козлов сыграл за «Балтику» 15 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

Напомним, ранее «Зенит» за 30 млн рублей купил вратаря Евгения Латышонка у вылетевшей из Мир РПЛ «Балтики».

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81 комментарий
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Зенит пытается сохранить СВОЕГО воспитанника легальной схемой, даёт ему возможность играть и развиваться, но и тут находятся недовольные 🤣🤣
+72
-20
+52
Win-win для всех. Кроме Краснодара)
+41
-7
+34
Ответ Миша Асеев
Ну что за клуб. Лишь бы конкуренту не достался. Надо было с Латышенком так же для них поступить
А надо было отдавать своего лучшего воспитанника Краснодару или в Москву?))
+28
-7
+21
Верное решение,в ФНЛ ему делать нечего,Валера прокачает его.И Ростову подгон пацанский.
+27
-9
+18
Ответ Миша Асеев
Ну что за клуб. Лишь бы конкуренту не достался. Надо было с Латышенком так же для них поступить
Стандартная практика серьезного клуба, который умеет в финансы) Держать потенциально хороший актив на коротком поводке.
+21
-4
+17
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
главное, что ты всё понимаешь, умник
+20
-3
+17
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
А что ты хотел чтобы они расставили ноги перед Динамо?)
+18
-2
+16
Ответ Вячеслав Клименко
Комментарий скрыт
Ну так поступал бы, если мог. Думаю, 99% болельщиков Зенита не расстроилось бы) Может Москвичева начали б раньше подтягивать к основе
+15
0
+15
Ответ </c/>
зря что ли Ростов себе чемпионский гол закидывал...)
Селихов мог выбить мяч куда угодно,но не в ногу Клаудиньо(это ещё постараться надо),тоже продался,чтобы Зенит стал чемпионом именно в матче со Спартаком.А как вся команда отдавала игру на 7:1,это песня.
+16
-3
+13
Абсолютно верно. Зачем своего парня отдавать в другие клубы , это было бы максимально глупо.
+13
-5
+8
Ответ Миша Асеев
Ну что за клуб. Лишь бы конкуренту не достался. Надо было с Латышенком так же для них поступить
Ну если есть приоритетное право выкупа, почему нет то ?
У Зенита оно было - они им воспользовались, чтобы сохранить Козлова в РПЛ и оставить такие же маленькие отступные.

А Краснодару был не нужен Латышонок от слова совсем - у вас есть Агкацев, на которого сделают ставку после ухода Сафонова.
+9
-2
+7
Ответ Вячеслав Клименко
Комментарий скрыт
Причём тут собака на сене, если Зенит хочет, чтоб Даня играл в Зените, просто не сейчас? А Валера - отличный вариант развития для молодого игрока
+8
-1
+7
Зенит делает все честно и правильно, как по соображениям бизнеса, так и по этическим. Это свой парень, зачем его отдавать куда попало. Парень тоже не дурак, знает, что в Зените играть не будет, по-этому попросил видимо устроить его куда-то. Карпин умеет работать с молодыми ребятами, по крайней мере, я уверен, что у Капина он не будет сидеть на скамейке.
+10
-3
+7
Ответ Вячеслав Клименко
Комментарий скрыт
А вы не понимаете разницу? Латышонок и Адамов нафиг не нужны Краснодару в ближайшие несколько лет, смысл их сохранять и бороться ? А казлов в перспективе может пригодится зениту
+7
0
+7
Ответ Вячеслав Клименко
Комментарий скрыт
Вот спасибо,за третьего вратаря всего миллион взяли.
У Краснодара по Латышонку была опция выкупа за 10 млн и если он ее не использовал то он им не нужен.
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+5
Ответ achrustalev
Комментарий скрыт
))) Оставить в премьер-лиге, с возможностью тренироваться и играть у тренера сборной и весьма вероятной перспективой возвращения в родной клуб-чемпион за титулами = "гноить". Ну-ну.
+6
-1
+5
и что здесь не так-клуб вылетел в пердив а его зенит отдавал Балтике для роста и игры на уровне высшей лиги Ростов не в накладе -карпин умный тренер -сплошные плюсы.А Краснодар....не отдал Волкова и говорят матом послали селекционеров зенита и теперь раздвигать ноги и наклоняться?-бред
+5
-1
+4
Вот это классный план, снимаю шляпу перед менеджерами клуба 😎
+6
-2
+4
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Что ты несешь? ((🤦‍♂️🤦‍♂️
+7
-3
+4
Ответ Castilho
Win-win для всех. Кроме Краснодара)
Ну, к Краснодару игрок и не имеет никакого отношения)
+13
-9
+4
Зенит сохранил своего перспективного и одарённого воспитанника отдав его в Ростов, где он получит игровую практику и опыт выступления в РПЛ. Уже отработанная практика у многих команд.
+4
-1
+3
Логичная схема - оставить за собой права на талантливого и молодого, пусть получает максимум практики в другом клубе и если все пойдет хорошо, то сможет уже полноценно играть за главную команду.
У Козлова же перспектива - больше денег и возможность выступать позднее за родной клуб
+3
0
+3
Ответ Sosamba
Вертят чемпионатом и игроками как хотят. Когда же кончится этот газпром ресурс?!
Ахахахах 🤡
Это называется грамотный менеджмент. Он,вроде как, не под запретом. Но это, конечно, не повод не пустить очередную "всероссийскую" слезу, на потеху Петербургу
+3
0
+3
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Ставить в вину Краснодару то, что они не стали сдавать матч это сильно.
А потом вот такие моралисты начинают рассуждать об отсутствии честности и справедливости в российском футболе
+3
0
+3
Ответ </c/>
зря что ли Ростов себе чемпионский гол закидывал...)
Конечно,ради таких как ты 😆 что такую дичь писать и именно так и сделал
+2
0
+2
Ответ Sosamba
Вертят чемпионатом и игроками как хотят. Когда же кончится этот газпром ресурс?!
Зенит не отдает конкурентам своего воспитанника, какой цинизм ))
+2
0
+2
Ответ </c/>
зря что ли Ростов себе чемпионский гол закидывал...)
Проще было пропустить с выхода один на один чуть раньше)
Было бы желание...
+2
0
+2
Не поверю пока Карпов не подтвердит
+2
0
+2
Звучит неплохо, а зимой можно и вернуть!
+7
-5
+2
Ответ Sosamba
Вертят чемпионатом и игроками как хотят. Когда же кончится этот газпром ресурс?!
Что значит вертит чемпионатом?
У Зенита опция выкупа за 60 млн,он ее использует,что не так?
Или надо было Краснодару выставить ценник как они за своих Зениту?
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