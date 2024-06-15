«Зенит» вернет Козлова из «Балтики» за 60 млн рублей и отправит хавбека в «Ростов», сохранив право обратного выкупа («РБ Спорт»)

«Зенит» близок к подписанию Данилы Козлова.

По информации «РБ Спорт», петербуржцы активируют опцию обратного выкупа полузащитника «Балтики».

Ранее сообщалось, что « » увеличил предложение по до 2 млн евро.

Козлов перешел в калининградский клуб зимой из «Зенита». По данным источника, трансфер подразумевал обратный выкуп в размере 60 млн рублей при согласии игрока.

Как утверждается, « » воспользуется опцией и затем отправит игрока в « », при этом сохранив право обратного выкупа. Отмечается, что договоренность между клубами и с игроком достигнута.

19-летний сыграл за «Балтику» 15 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

Напомним, ранее «Зенит» за 30 млн рублей купил вратаря Евгения Латышонка у вылетевшей из Мир РПЛ «Балтики».