«Зенит» вернет Козлова из «Балтики» за 60 млн рублей и отправит хавбека в «Ростов», сохранив право обратного выкупа («РБ Спорт»)
«Зенит» близок к подписанию Данилы Козлова.
По информации «РБ Спорт», петербуржцы активируют опцию обратного выкупа полузащитника «Балтики».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» увеличил предложение по Козлову до 2 млн евро.
Козлов перешел в калининградский клуб зимой из «Зенита». По данным источника, трансфер подразумевал обратный выкуп в размере 60 млн рублей при согласии игрока.
Как утверждается, «Зенит» воспользуется опцией и затем отправит игрока в «Ростов», при этом сохранив право обратного выкупа. Отмечается, что договоренность между клубами и с игроком достигнута.
19-летний Козлов сыграл за «Балтику» 15 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
Напомним, ранее «Зенит» за 30 млн рублей купил вратаря Евгения Латышонка у вылетевшей из Мир РПЛ «Балтики».
У Зенита оно было - они им воспользовались, чтобы сохранить Козлова в РПЛ и оставить такие же маленькие отступные.
А Краснодару был не нужен Латышонок от слова совсем - у вас есть Агкацев, на которого сделают ставку после ухода Сафонова.
У Краснодара по Латышонку была опция выкупа за 10 млн и если он ее не использовал то он им не нужен.
У Козлова же перспектива - больше денег и возможность выступать позднее за родной клуб
Это называется грамотный менеджмент. Он,вроде как, не под запретом. Но это, конечно, не повод не пустить очередную "всероссийскую" слезу, на потеху Петербургу
А потом вот такие моралисты начинают рассуждать об отсутствии честности и справедливости в российском футболе
Было бы желание...
У Зенита опция выкупа за 60 млн,он ее использует,что не так?
Или надо было Краснодару выставить ценник как они за своих Зениту?