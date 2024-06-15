Маркус Тюрам о победе партии Ле Пен на выборах в Европарламент: «Ситуация печальная, очень серьезная. Нужно бороться, чтобы «Национальное объединение» не прошло»

Теги Интер Сборная Франции по футболу серия А Италия Политика Маркус Тюрам Эммануэль Макрон Марин Ле Пен Футбол

Маркус Тюрам призвал голосовать против партии Марин Ле Пен.

На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

«Я думаю, что ситуация печальная, очень серьезная. Я узнал об этом после матча с Канадой, и все в раздевалке были немного шокированы. Мы должны сказать всем: «Идите голосовать, боритесь каждый день, чтобы «Национальное объединение» не прошло».

Обсуждаем ли мы это в команде? Надеюсь, все разделяют мое мнение. Недостаточно сказать, что нужно пойти и проголосовать, нужно объяснить, как мы оказались в такой ситуации», – сказал нападающий «Интера» и сборной Франции

Материалы по теме

58 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Что делает эта спортивная новость на нашем политическом сайте?
+67
-2
+65
Все потому что она против мигрантов и кажется арабов и афро станет гораздо меньше на территории Франции
+47
-7
+40
Печальная только для вечно ущемлённых меньшинств и мигрантов
+40
-8
+32
Ответ Тралл из Питера
Что делает эта спортивная новость на нашем политическом сайте?
Локтар огар.
+22
-1
+21
Кто нибудь объяснит зачем нам тут политика Франции ?
+19
-2
+17
Отдать должное Ле Пен, у неё есть терпение и характер

Вопреки всему идёт вперёд
+18
-5
+13
Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Да нет же, французы голосовали наоборот за рост мигрантов, в том числе нелегальных... фесь мир знает.
+12
0
+12
"Обсуждаем ли мы это в команде? Надеюсь, все разделяют мое мнение".
____
Канеш разделяют, там на всю сборную (26 игроков) примерно 3 белых француза. Остальные либо сильно загорелые, либо арабы, и ещё ЛГБТ-активный Гризманн.
+13
-2
+11
Ответ фанат Карпеначчо
Тюрам: нам не нужно Национальное объединение!
Нам нужно больше мусульманских иммигрантов, ведь так много французских женщин еще не были изнасилованы.
+14
-4
+10
Ответ ОттоДракула
Локтар огар.
Жизнь за Нер-Зула...
+7
0
+7
было очевидно, что европейцы устали от совершенно бездарной и вредной миграционной политики, что приведёт к увеличению популярности правых. всё логично и правильно.
+7
0
+7
Ответ ОттоДракула
Нам нужно больше мусульманских иммигрантов, ведь так много французских женщин еще не были изнасилованы.
А зачем кого то насиловать, если во Францию едут мигранты и из Украины, а как мы знаем украинки в половом плане гостеприимные
+10
-4
+6
Либерасты спортса тоже взгрустнули🤡
+10
-4
+6
Что эти белые себе позволяют?! У настоящего француза подгорает!
+5
0
+5
Франция 60х-70х-80х страна же хорошая была. Крутые фильмы и актеры, чистота на улицах, великая культура нет агрессивных мигрантов,🏳️‍🌈 нечисти и прочего.

Соевые похерили великую страну (
+6
-1
+5
Повесточка в опасносте!
+8
-3
+5
Как далеки от народа звезды всё - таки.
+3
0
+3
Халифат в опасности!
+2
0
+2
Очень печально, когда демократия работает не так, как хочется
+4
-2
+2
Ответ madaev
Кто нибудь объяснит зачем нам тут политика Франции ?
Самая бестолковая новость, даже с учетом того, что она тут ради псевдохайпа
+4
-2
+2
Ответ Павел Сморщков
Комментарий удален пользователем
Не помню чья фраза, она больше про США и борьбу с Трампом, но очень по делу и в Европе сейчас, когда леваки повалились:
Демократия - это не власть большинства, а власть демократов.
+2
0
+2
Ответ djamel
Жизнь за Нер-Зула...
Нужно построить зиккурат!
+2
0
+2
Либералы, как думаете почему спортс не опубликовал такую новость? )

Мэр Тбилиси Каха Каладзе(бывший игрок Динамо Киев и Милана):

"Отношения с США необходимо пересмотреть, поскольку в такой форме стратегическое сотрудничество невозможно.
Грузия не чей-то вассал, Грузия не та страна, которую кто-то будет использовать в своих интересах, разрушит мир и повторит судьбы Украину".
+2
0
+2
Ответ Rio de Janeiro
Печальная только для вечно ущемлённых меньшинств и мигрантов
Лидер «Национальное объединение» Жордан Барделля родился в семье с итальянскими (по матери, уроженке Турина, переехавшей во Францию в 1960-х) и алжирскими (по отцу, рабочему на стройке) корнями (единственный ребёнок в семье).
Он еще и ерь племянницы М. Ле Пен.
+1
0
+1
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Мы их недавно видели, в отличии от граждан незалежной ;)
+2
-1
+1
Ответ Жиртрес
Либерасты спортса тоже взгрустнули🤡
Ага, бегают тут в комментах, ратуют за мигрантов и лгбт.
+1
0
+1
Ответ Kit Belleu
Правые партии везде рвутся к власти. А ЛЕ Пен это фашистка.
"Правый" - не значит "фашист", равно как и "левак" не должен обязательно быть "коммунистом"😐
+1
0
+1
Рано или поздно, европа сама потянутся к России, это вопрос времени.
+1
0
+1
Стучи мячом, не лезь в политику. Умнее будешь
+1
0
+1
Что смуглянка.. подгорает?))
+5
-4
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий