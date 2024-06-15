Маркус Тюрам о победе партии Ле Пен на выборах в Европарламент: «Ситуация печальная, очень серьезная. Нужно бороться, чтобы «Национальное объединение» не прошло»
Маркус Тюрам призвал голосовать против партии Марин Ле Пен.
На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.
«Я думаю, что ситуация печальная, очень серьезная. Я узнал об этом после матча с Канадой, и все в раздевалке были немного шокированы. Мы должны сказать всем: «Идите голосовать, боритесь каждый день, чтобы «Национальное объединение» не прошло».
Обсуждаем ли мы это в команде? Надеюсь, все разделяют мое мнение. Недостаточно сказать, что нужно пойти и проголосовать, нужно объяснить, как мы оказались в такой ситуации», – сказал нападающий «Интера» и сборной Франции.
Вопреки всему идёт вперёд
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Канеш разделяют, там на всю сборную (26 игроков) примерно 3 белых француза. Остальные либо сильно загорелые, либо арабы, и ещё ЛГБТ-активный Гризманн.
Соевые похерили великую страну (
Демократия - это не власть большинства, а власть демократов.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе(бывший игрок Динамо Киев и Милана):
"Отношения с США необходимо пересмотреть, поскольку в такой форме стратегическое сотрудничество невозможно.
Грузия не чей-то вассал, Грузия не та страна, которую кто-то будет использовать в своих интересах, разрушит мир и повторит судьбы Украину".
Он еще и ерь племянницы М. Ле Пен.