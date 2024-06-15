Маркус Тюрам о победе партии Ле Пен на выборах в Европарламент: «Ситуация печальная, очень серьезная. Нужно бороться, чтобы «Национальное объединение» не прошло»

Маркус Тюрам призвал голосовать против партии Марин Ле Пен.

На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

«Я думаю, что ситуация печальная, очень серьезная. Я узнал об этом после матча с Канадой, и все в раздевалке были немного шокированы. Мы должны сказать всем: «Идите голосовать, боритесь каждый день, чтобы «Национальное объединение» не прошло».

Обсуждаем ли мы это в команде? Надеюсь, все разделяют мое мнение. Недостаточно сказать, что нужно пойти и проголосовать, нужно объяснить, как мы оказались в такой ситуации», – сказал нападающий « » и сборной .