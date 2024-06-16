Макдэвид побил рекорд Гретцки по числу передач за один розыгрыш плей-офф НХЛ – 32 против 31 у Уэйна в 1988 году

Коннор Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки по числу передач за один плей-офф.

Капитан « » набрал 4 (1+3) очка в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (8:1, 1-3).

В активе 27-летнего нападающего стало 38 (6+32) очков в 22 играх в текущем плей-офф НХЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров.

установил новый рекорд по числу результативных передач за один розыгрыш плей-офф.

Коннор превзошел достижение (1988 год, «Эдмонтон», 31 передача в 19 играх).