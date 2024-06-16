Макдэвид побил рекорд Гретцки по числу передач за один розыгрыш плей-офф НХЛ – 32 против 31 у Уэйна в 1988 году

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки по числу передач за один плей-офф.

Капитан «Эдмонтона» набрал 4 (1+3) очка в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (8:1, 1-3). 

В активе 27-летнего нападающего стало 38 (6+32) очков в 22 играх в текущем плей-офф НХЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров. 

Макдэвид установил новый рекорд НХЛ по числу результативных передач за один розыгрыш плей-офф.

Коннор превзошел достижение Уэйна Гретцки (1988 год, «Эдмонтон», 31 передача в 19 играх). 

14 комментариев
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Мак сегодня очень настоятельно напомнил всем присутствующим, что он «следующий», стабильный и высочайшего уровня хоккеист помеченный Всевышним!🔥
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Затащить четвёртый матч стоило хотя бы ради этого рекорда :)
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Гениальный игрок,а сколько он еще побьет рекордов!
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Ещё и побил рекорд Малкина по очкам в 21 веке (было 36 в 2009)
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Покоритель регулярки покоряет ПО.
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Бегунок нашакалил на Оттаве в канадском дивизионе... Ох, стоп
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Были времена, когда тут кричали что Макдэвид только и умеет шакалить в канадском дивизионе на Оттаве,а в плей-офф исчезает
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Макди по типажу - вылитый советский нападающий: скоростной, техничный, нацеленный на игру в пас, альтруистичный, скромный по жизни. Разве что его бы в нашем хоккее сразу на край убрали бы)
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Мак конечно монстр... Тяжело побить будет рекорд грецки по очкам... Но по передачам это конечно мощно
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Тут стоит отметить, что Эдмонтон Грецки взял кубок за 19 игр, а Эдмонтон Макдевида сыграл уже 22 игры и проигрывает в финале 1:3 . Просто Коннор провёл больше игр, чем Уэйн, но это никак не уменьшает его рекорд.
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Ответ dorofeyev
Затащить четвёртый матч стоило хотя бы ради этого рекорда :)
Походу попросили слить игру ради этого рекорда и кассы кошек со следующей игры.
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Ответ Alex.K71
Мак сегодня очень настоятельно напомнил всем присутствующим, что он «следующий», стабильный и высочайшего уровня хоккеист помеченный Всевышним!🔥
забавно читать твои шаблонные, приторные, восторженные возгласы ради плюсиков 🤡
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