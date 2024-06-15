Загитова о выступлении с Чеботиной: «Потрясающий экспириенс, классно зафорсился в интернете. Прыжок должен был получиться по-другому, но случаются казусы»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Спорт-Экспресс музыка Люся Чеботина Фигурное катание

Алина Загитова назвала «потрясающим экспириенсом» выступление с Люсей Чеботиной.

Фигуристка приняла участие в номере певицы на премии «Муз-ТВ». Во время выступления Загитова прыгнула вниз с трона.

– Как тебе выступление на сцене с Люсей Чеботиной?

– Мне кажется, это был потрясающий экспириенс, который классно зафорсился в интернете, о нем много писали. Я люблю делать креативные штуки, которые нравятся и не нравятся людям. Думаю, все остались довольны.

– Особенно прыжок зафорсился.

– Должно было получиться по-другому, ха-ха. Но везде случаются казусы. В целом, все прошло прекрасно.

– Со здоровьем все нормально?

– Ну, падение ощутила. Но сейчас я здесь, на Играх БРИКС и абсолютно готова быть активной, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно

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55 комментариев
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Не прыжок а джампинг, и не казусы, а фейлы.
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Экспириенс зафорсился, несмотря на казус. Вот такой опус.
+54
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О майгадэбл, Алина, ю крейзи)
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-4
+37
Вот вы ржёте, а я уверен, что Алиночка, когда вырастет - станет знаменитым лингвистом)
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+21
Ответ Gulom Azizkhujaev
Не прыжок а джампинг, и не казусы, а фейлы.
Не файлы, а факапы)
+23
-2
+21
Господи, какой кошмар.
+22
-4
+18
Кто-нибудь напомните Алине о слове "опыт", а то она похоже забыла)
+18
-1
+17
Креативно зафорсился экспериенс, реально.
+17
-1
+16
Зафорситься может что то очень бездарное, по причине что люди с этого смеются.
+18
-3
+15
Алина походу твердо вознамерилась олимпийской чемпионкой ещё и по кринжу стать))
+17
-4
+13
Ответ Карлик На Гормонах
Просто невероятная ситуация, здоровые лбы мужики в комментах обсуждают маленькую девочку. Или это не мужики, или кому-то совсем нечего делать.
Маленькой девочке 22 годика)
+11
-1
+10
безызбежнонихтферштейн
+12
-3
+9
А что за прыжок? Где конкретно зафорсился? Можно побольше дитэйлс! На какой фабрик?
+10
-2
+8
А саспиенс то какой...
+9
-1
+8
Ответ Den-is
О майгадэбл, Алина, ю крейзи)
Тут надо смотреть на фабрикс и дитэйл
+11
-3
+8
Экспириенс зафорсился) джоук пролулзился, безызбежно... ой, ай мин - безиневитебилыти, офкорс.

Алина Алина))) лучше б бубзалити нам показала, а не это вот все
+10
-3
+7
-Со здоровьем все нормально?
-Мое хэлс просто пёрфектли.
+9
-3
+6
Креативные штуки делают лошади в цирке.
+7
-1
+6
С вами USG и Алина Метёлкина. Здесь все...
+8
-3
+5
Ответ БезызбежноНаКрасный
Вот вы ржёте, а я уверен, что Алиночка, когда вырастет - станет знаменитым лингвистом)
Она ещё в Госдуме будет креативные законы форсить, помяните моё слово
+6
-1
+5
Алина, прекращай чудить, это было бы смешно, если бы не было так грустно.
+8
-3
+5
Ответ kate_ko
Комментарий удален модератором
Чекнуть вместо риднуть)
+6
-2
+4
Ответ Gulom Azizkhujaev
Не прыжок а джампинг, и не казусы, а фейлы.
Не межсетевой протокол, а интернет)
+6
-2
+4
Ответ ZaZport
Она ещё в Госдуме будет креативные законы форсить, помяните моё слово
я бы сказал, что это безызбежно, но - таки не уверен.
Может кнопки путать, а это недопустимо.
+4
0
+4
Загитова антиреклама фигурного катания для родителей. Вряд ли кому захочется, что бы дети были похожи на неё...
+5
-1
+4
А есть здесь переводчики?
О чем речь?
+4
-1
+3
Репетировать надо не пару раз, тогда и отработано всё будет, в том числе и уход со сцены.
+6
-3
+3
Что там было? Недокрутила?
+5
-2
+3
Ответ Den-is
Чекнуть вместо риднуть)
о, сенкс э лот! сори, я не так хороша в англицизмах, как наша ньюсмейкерша)
+7
-4
+3
новые экспириенсы всегда не без факапов
+5
-2
+3
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