Загитова о выступлении с Чеботиной: «Потрясающий экспириенс, классно зафорсился в интернете. Прыжок должен был получиться по-другому, но случаются казусы»
Алина Загитова назвала «потрясающим экспириенсом» выступление с Люсей Чеботиной.
Фигуристка приняла участие в номере певицы на премии «Муз-ТВ». Во время выступления Загитова прыгнула вниз с трона.
– Как тебе выступление на сцене с Люсей Чеботиной?
– Мне кажется, это был потрясающий экспириенс, который классно зафорсился в интернете, о нем много писали. Я люблю делать креативные штуки, которые нравятся и не нравятся людям. Думаю, все остались довольны.
– Особенно прыжок зафорсился.
– Должно было получиться по-другому, ха-ха. Но везде случаются казусы. В целом, все прошло прекрасно.
– Со здоровьем все нормально?
– Ну, падение ощутила. Но сейчас я здесь, на Играх БРИКС и абсолютно готова быть активной, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно
Алина Алина))) лучше б бубзалити нам показала, а не это вот все
-Мое хэлс просто пёрфектли.
Может кнопки путать, а это недопустимо.
О чем речь?