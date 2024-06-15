16-летний Ямаль – самый молодой автор голевой передачи в истории Евро. Он побил рекорд 40-летней давности

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 рекорды Даниэль Карвахаль Энцо Шифо Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль установил рекорд чемпионата Европы.

Вингер сборной Испании ассистировал защитнику Даниэлю Карвахалю в матче против Хорватии на Евро-2024.

16-летний футболист стал самым молодым автором голевой передачи в истории турнира. Он превзошел бельгийского полузащитника Энцо Шифо, отдавшего результативный пас в 18 лет и 115 дней на Евро-1984.

Статистику представляющего «Барселону» Ямаля можно изучить здесь.

Испания – Хорватия. 3:0 – у Руиса 1+1, Мората и Карвахаль тоже забили. Онлайн-трансляция

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42 комментария
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Ямал в свои 16 лет играет и ассистирует на Евро, тем временем +30 летние дяденьки Шулер, Роман 24/7 сидят на спортсе, шее родителей и хейтят его:)
+130
-19
+111
Ответ Отец Абду
Ямал в свои 16 лет играет и ассистирует на Евро, тем временем +30 летние дяденьки Шулер, Роман 24/7 сидят на спортсе, шее родителей и хейтят его:)
Что с ними - непонятно. Знаю их родителей. Нормальные мужики.
+94
-5
+89
Ламин Ямаль - самый молодой игрок, на ветках новостей о котором самоутверждались с однотипными шутками болельщики Реала
+93
-26
+67
Будет самым молодым автором гола
+40
-6
+34
Близок был и к голу
+33
-7
+26
Ждём комментариев про бесполезного бруска
+24
-4
+20
Новый кумир Шулера и Должуна:)) Сегодня ночью будут обсуждать его игру:))
+24
-11
+13
Ламин очень хорошо нашел Карвахаля своей подачей - красиво вышло )
+15
-3
+12
Голден бой
+16
-8
+8
Будем честны, в клубном футболе иногда присоединялся к шуткам в стиле "Ламин Ямаль стал самым молодым...", но сейчас, когда смотрю на его игру за сборную, притом что я вовсе не фанат Испании, нужно признать - парень играет в шикарный футбол, который в любом возрасте можно назвать топовым. Но в 16... Это круто! Даже Пеле в своё время блистал в семнадцать уже, а в шестнадцать наверно так ещё не играли.
+10
-2
+8
Ждем гола!:)💪💪💪🇪🇦 🇪🇦 🇪🇦
+15
-10
+5
Ответ Отец Абду
Ямал в свои 16 лет играет и ассистирует на Евро, тем временем +30 летние дяденьки Шулер, Роман 24/7 сидят на спортсе, шее родителей и хейтят его:)
Ахахаха! Эль Нормально приколол).
+7
-2
+5
Жаль не забил Ямал ещё и после передачи от Педри
+6
-2
+4
Вообще чел может повторить рекорд Роналду по сыгранным Евро, если будет держать уровень
+4
-2
+2
Ответ войд
Комментарий скрыт
🧯🧯🧯
+4
-3
+1
Ответ Отец Абду
Ямал в свои 16 лет играет и ассистирует на Евро, тем временем +30 летние дяденьки Шулер, Роман 24/7 сидят на спортсе, шее родителей и хейтят его:)
Да! там еще Ёшко Гвардиол взрослый дяденька за 100 лямов против него трудится, а наш прогульщик пасец то организовал).
+2
-1
+1
да хорош моторный фланговый игрок
0
0
0
Ответ Alexey Catalonsky
Да! там еще Ёшко Гвардиол взрослый дяденька за 100 лямов против него трудится, а наш прогульщик пасец то организовал).
«Взрослому дяденьке» Гвардиолу, к слову, 22 года
0
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