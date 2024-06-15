16-летний Ямаль – самый молодой автор голевой передачи в истории Евро. Он побил рекорд 40-летней давности
Ламин Ямаль установил рекорд чемпионата Европы.
Вингер сборной Испании ассистировал защитнику Даниэлю Карвахалю в матче против Хорватии на Евро-2024.
16-летний футболист стал самым молодым автором голевой передачи в истории турнира. Он превзошел бельгийского полузащитника Энцо Шифо, отдавшего результативный пас в 18 лет и 115 дней на Евро-1984.
Статистику представляющего «Барселону» Ямаля можно изучить здесь.
Испания – Хорватия. 3:0 – у Руиса 1+1, Мората и Карвахаль тоже забили. Онлайн-трансляция