Тарасенко стал автором единственной шайбы «Флориды» в 4-м матче финала. У него 5+4 в 21 игре в этом плей-офф

Владимир Тарасенко стал автором единственной шайбы «Флориды» в 4-м матче финала.

Форвард «Флориды» отличился в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли с « » (1:8, 3-1).

В активе 32-летнего россиянина стало 9 (5+4) очков в 21 матче в текущем плей-офф при полезности «+5».

Сегодня Владимир (10:38, 2:55 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и применил 2 силовых приема.