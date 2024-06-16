Тарасенко стал автором единственной шайбы «Флориды» в 4-м матче финала. У него 5+4 в 21 игре в этом плей-офф

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко стал автором единственной шайбы «Флориды» в 4-м матче финала.

Форвард «Флориды» отличился в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8, 3-1). 

В активе 32-летнего россиянина стало 9 (5+4) очков в 21 матче в текущем плей-офф при полезности «+5». 

Сегодня Владимир (10:38, 2:55 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и применил 2 силовых приема. 

11 комментариев
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Ответ Красный Дошик
Следующий сезон – КХЛ.
Заканчивай принимать запрещенные препараты.....
+3
-2
+1
думал, эта шайба перевернёт игру и остановит натиск нефти, начнется перелом в игре. даже порадовался за тараса, представил, как будут везде писать про это, когда чашку поднимут. ан нет.
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Ответ zenitchyk
думал, эта шайба перевернёт игру и остановит натиск нефти, начнется перелом в игре. даже порадовался за тараса, представил, как будут везде писать про это, когда чашку поднимут. ан нет.
После этого 2 в 1 могли забить, но Скиннер вытащил. Забил бы Верхэге - все могло по-другому пойти
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Ответ Serge Vendino
После этого 2 в 1 могли забить, но Скиннер вытащил. Забил бы Верхэге - все могло по-другому пойти
скиннер вспомнил, что вратарь должен тащить, а не только на защиту надеяться.
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