Макдэвид побил рекорд Малкина по очкам за один плей-офф НХЛ в XXI веке – 38 против 36. Лишь Гретцки и Лемье набирали больше в истории лиги

Коннор Макдэвид стал рекордсменом по очкам за один плей-офф НХЛ в XXI веке.

Капитан « » набрал 4 (1+3) очка в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (8:1, 1-3).

В активе 27-летнего нападающего стало 38 (6+32) очков в 22 играх в текущем плей-офф НХЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров.

38 очков за один плей-офф – новый рекорд лиги в текущем столетии. Канадец превзошел достижение (2009 год, «Питтсбург», 36 очков в 24 играх, 14+22).

В истории больше 38 очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли набирали только 2 игрока – трижды (1985, «Эдмонтон», 47 баллов в 18 играх, 17+30; 1988, «Эдмонтон», 43 в 19, 12+31; 1993, «Лос-Анджелес», 40 в 24, 15+25) и один раз Марио Лемье (1991, « », 44 в 23, 16+28).