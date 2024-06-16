Макдэвид побил рекорд Малкина по очкам за один плей-офф НХЛ в XXI веке – 38 против 36. Лишь Гретцки и Лемье набирали больше в истории лиги

Теги Питтсбург Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье Евгений Малкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид стал рекордсменом по очкам за один плей-офф НХЛ в XXI веке.

Капитан «Эдмонтона» набрал 4 (1+3) очка в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (8:1, 1-3). 

В активе 27-летнего нападающего стало 38 (6+32) очков в 22 играх в текущем плей-офф НХЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров. 

38 очков Макдэвида за один плей-офф – новый рекорд лиги в текущем столетии. Канадец превзошел достижение Евгения Малкина (2009 год, «Питтсбург», 36 очков в 24 играх, 14+22). 

В истории НХЛ больше 38 очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли набирали только 2 игрока – трижды Уэйн Гретцки (1985, «Эдмонтон», 47 баллов в 18 играх, 17+30; 1988, «Эдмонтон», 43 в 19, 12+31; 1993, «Лос-Анджелес», 40 в 24, 15+25) и один раз Марио Лемье (1991, «Питтсбург», 44 в 23, 16+28). 

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
достойная компания - грецки , лемье и макдэвид...
+5
0
+5
Если 40 очков выбьет это будет просто невероятный результат в современную эру
+3
0
+3
Ответ server34
Если Питсбург найдёт норммльного вратаря, а не этого жариного Джарри, то Малкин побьёт рекорд МакДэвида. Малкин - лучший хоккеист, но в последние годы кроме Кросби толковых партнёров нет. А вратари после ухода Флёри вообще решето.
Ты что курил ? Сколько лет назад Малкин показывал такой уровень игры и знаешь сколько ему лет ? И при чем тут вратарь Синнер тоже так себе
+3
0
+3
Для хейтерков Макдевида наступают тяжелые времена.
+6
-4
+2
Ответ TBFTT
Для хейтерков Макдевида наступают тяжелые времена.
Не переживай, во вторник все закончится.
+4
-2
+2
Ответ Кирил Тарароев
Тебе бы с дивана встать, чтобы хотя бы в ряд с "ногтем макдэвида условным" встать)
Во первых я не диване во вторых это будут вспоминать всегда . Так могло стать например с Овечкиным но один взял. И я не хейтер Магди я просто говорю что будут говорить его хейтеры и это факт
+1
0
+1
впечатляюще! Респект..
0
0
0
Ответ Silky Mitts
Во вторник Эдмонтон возьмет игру и перетащит деморализованных пантер на свою территорию.
Сомневаюсь. После такой оплеухи, пантеры выйдут уничтожать этот Эдмонтон.
0
0
0
Ответ TBFTT
Для хейтерков Макдевида наступают тяжелые времена.
Через пару дней наступят тяжелые времена для фанатов МакДэвида)
0
0
0
Ответ Лига Мастеров
Во первых я не диване во вторых это будут вспоминать всегда . Так могло стать например с Овечкиным но один взял. И я не хейтер Магди я просто говорю что будут говорить его хейтеры и это факт
Встань с кровати, раз ты не на диване
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий