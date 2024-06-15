«Жирона» связалась со Сперцяном. Хавбек «Краснодара» еще не дал ответа по возможному трансферу (Metaratings)

Теги премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Краснодар Жирона Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян интересен «Жироне».

По информации Metaratings.ru, испанский клуб связывался с полузащитником «Краснодара». У футболиста спросили, хотел бы он сменить клуб и готов ли к переезду в другую страну. 

Эдуард еще не дал ответа. Если он ответит согласием, каталонцы направят предложение в «Краснодар».

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 29 матчей, отличившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

33 комментария
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Если правда, то что думать? Жирона - это шаг вперёд, тем более участник ЛЧ
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Надо переходить. Может пошуметь
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яркая команда с атакующим стилем игры. Мичел считается одним из главных кандидатов на замену Пепа в Сити
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Кто следит за Ла лигой , что там в клубе на его позиции ?
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Отличный вариант, если правда. Команда играет в атакующий футбол и Сперцяну будет комфортно
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Идеальный вариант для Сперцяна.
Жирона играющая команда, а не автобус
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Ответ Константин Эсперов
Кто следит за Ла лигой , что там в клубе на его позиции ?
Более-менее свободная. И Эррера и Мартин крепкие игроки, но не более. Плюс Эрреру скорее всего поставят вместо проданного капитана Гарсии, поэтому место в основе свободное.
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Ответ Vitor Dia
Цыганков с довбиком точно устроят вой Как Малиновский в своё время
Сперцян - игрок сборной Армении, которую тренирует (о ужас) украинец Петраков.
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Следующий сезон будет провальный у Краснодара.
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Идеальный вариант для Сперцяна.
Жирона играющая команда, а не автобус
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Ответ Фан Рубина
Менять потенциального претендента на победу в сильнейшей лиге мира - РПЛ на случайно выстрелившее днище, которое, в лучшем случае, в этом сезоне будет в серединке таблицы - такая себе перспектива.
Че? 🤣🤣🤣🤣
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Ответ Vitor Dia
Цыганков с довбиком точно устроят вой Как Малиновский в своё время
Он армянин, что устраивать?
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