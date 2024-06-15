«Жирона» связалась со Сперцяном. Хавбек «Краснодара» еще не дал ответа по возможному трансферу (Metaratings)
Эдуард Сперцян интересен «Жироне».
По информации Metaratings.ru, испанский клуб связывался с полузащитником «Краснодара». У футболиста спросили, хотел бы он сменить клуб и готов ли к переезду в другую страну.
Эдуард еще не дал ответа. Если он ответит согласием, каталонцы направят предложение в «Краснодар».
В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 29 матчей, отличившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Жирона играющая команда, а не автобус
Жирона играющая команда, а не автобус