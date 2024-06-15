«Жирона» связалась со Сперцяном. Хавбек «Краснодара» еще не дал ответа по возможному трансферу (Metaratings)

Эдуард Сперцян интересен «Жироне».

По информации Metaratings.ru, испанский клуб связывался с полузащитником « ». У футболиста спросили, хотел бы он сменить клуб и готов ли к переезду в другую страну.

еще не дал ответа. Если он ответит согласием, каталонцы направят предложение в «Краснодар».

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 29 матчей, отличившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.