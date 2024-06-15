Умер 26-летний вратарь сборной Черногории и «Миллуолла» Шаркич. Ему стало плохо, когда он был в квартире с друзьями

Теги происшествия сборная Черногории по футболу чемпионшип Миллуолл Матия Шаркич Футбол

Вратарь «Миллуолла» скончался в возрасте 26 лет.

Клуб Чемпионшипа сообщил о смерти Матии Шаркича. Он присоединился к команде в августе прошлого года и провел за нее 33 игры. 

На счету голкипера также 9 матчей в составе сборной Черногории. 

Как пишет Daily Mail, Шаркичу стало плохо сегодня утром, когда он находился в квартире с друзьями. Врачи скорой помощи не смогли спасти футболиста. 

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Охренеть! Ещё неделю назад был признан лучшим в матче против бельгийцев. 26 лет всего...
+33
-2
+31
Ответ Гамарджоба Генацвале
Охренеть! Ещё неделю назад был признан лучшим в матче против бельгийцев. 26 лет всего...
У него ещё статистика в этом сезоне была сильная — 14 сухарей из 32 матчей в Чемпионшипе это сильно. Мог спокойно на повышение пойти через годик.
+15
0
+15
Антонио Пуэрта — моя детская травма. Я смотрел тот матч Севильи в прямом эфире…
Сколько забрал спорт. Покойся с миром, Матия
+12
-3
+9
И это ведь человек, чьё состояние здоровья регулярно проверяется
+7
0
+7
Ответ StHappyOne
Антонио Пуэрта — моя детская травма. Я смотрел тот матч Севильи в прямом эфире… Сколько забрал спорт. Покойся с миром, Матия
Сколько забрал спорт.
___
Капля в море по сравнению с тем, скольким он дал.
+10
-4
+6
Ответ Alex Stanley
Тут может не спорт забрал, а алкашка или наркота, он же на квартире с друзьями умер
Если на квартире с друзьями то сразу алкашка или наркота? По себе людей не судят
+5
-2
+3
неплохой вратарь, помню был в вулверхэмптоне. светлая память.
+3
-1
+2
Жуть какая... Надеюсь, установят точные причины.
+1
0
+1
Ответ Alex Stanley
Тут может не спорт забрал, а алкашка или наркота, он же на квартире с друзьями умер
Свидетель?
+1
0
+1
Ответ Lionel Andres Messi 10
К чему такая впечатлительность?! Это просто смерть. Если усвоить одну простую мысль, что на Земле каждую секунду умирают три и более человек, то жить станет намного легче.
Посмотрел бы я на тебя если бы ушёл из жизни твой кумир метр в кепку
+1
0
+1
Земля пухом.
+1
0
+1
Как страшно читать такое, когда мне буквально через месяц исполняется 26. Мои соболезнования.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
У таких топовых спортсменов регулярно проверяют состояние здоровья. Как такое могло произойти в принципе ? ?
Человеческий организм не механизм, нет 100% гарантии того что ты или я сегодня не умрем от оторвавшегося тромба или еще чего-то
+1
0
+1
скоро узнаем причину смерти(
0
0
0
Ответ DianaBlade
Как страшно читать такое, когда мне буквально через месяц исполняется 26. Мои соболезнования.
К чему такая впечатлительность?! Это просто смерть.
Если усвоить одну простую мысль, что на Земле каждую секунду умирают три и более человек, то жить станет намного легче.
0
0
0
Ответ <Inter>
И это ведь человек, чьё состояние здоровья регулярно проверяется
Он не дома у себя умер, значит не просто так
0
0
0
Ответ v.belorussky
Жуть какая... Надеюсь, установят точные причины.
А что это изменит?
0
0
0
Ответ Ришад Хайруллин
вот так живёшь все нормально, и неожиданно особенно для родных умираешь
«Какая смерть предпочтительнее любой другой? Неожиданная». © Гай Юлий Цезарь
0
0
0
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Человеческий организм не механизм, нет 100% гарантии того что ты или я сегодня не умрем от оторвавшегося тромба или еще чего-то
Увы, но это именно так.
0
0
0
Ответ StHappyOne
Антонио Пуэрта — моя детская травма. Я смотрел тот матч Севильи в прямом эфире… Сколько забрал спорт. Покойся с миром, Матия
Тут может не спорт забрал, а алкашка или наркота, он же на квартире с друзьями умер
+2
-2
0
еще на прошлой неделе против Бельгии стоял
0
0
0
Покойся с миром!
0
0
0
У таких топовых спортсменов регулярно проверяют состояние здоровья.
Как такое могло произойти в принципе ? ?
0
0
0
Мои соболезнования родным и близким. 26 лет... Вся жизнь была впереди... Очень жаль...
0
0
0
Царствие Небесное
+1
-1
0
Очень плохая новость 😔
Всего 26 лет, как рано ушел…
+1
-1
0
Соболезнования…
+1
-1
0
26 лет всего… ужасные новости
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий