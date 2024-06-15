Умер 26-летний вратарь сборной Черногории и «Миллуолла» Шаркич. Ему стало плохо, когда он был в квартире с друзьями

Вратарь «Миллуолла» скончался в возрасте 26 лет.

Клуб Чемпионшипа сообщил о смерти . Он присоединился к команде в августе прошлого года и провел за нее 33 игры.

На счету голкипера также 9 матчей в составе сборной Черногории.

Как пишет Daily Mail, Шаркичу стало плохо сегодня утром, когда он находился в квартире с друзьями. Врачи скорой помощи не смогли спасти футболиста.