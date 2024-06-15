Умер 26-летний вратарь сборной Черногории и «Миллуолла» Шаркич. Ему стало плохо, когда он был в квартире с друзьями
Вратарь «Миллуолла» скончался в возрасте 26 лет.
Клуб Чемпионшипа сообщил о смерти Матии Шаркича. Он присоединился к команде в августе прошлого года и провел за нее 33 игры.
На счету голкипера также 9 матчей в составе сборной Черногории.
Как пишет Daily Mail, Шаркичу стало плохо сегодня утром, когда он находился в квартире с друзьями. Врачи скорой помощи не смогли спасти футболиста.
Сколько забрал спорт. Покойся с миром, Матия
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Капля в море по сравнению с тем, скольким он дал.
Если усвоить одну простую мысль, что на Земле каждую секунду умирают три и более человек, то жить станет намного легче.
Как такое могло произойти в принципе ? ?
Всего 26 лет, как рано ушел…