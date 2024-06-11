Талалаев покидает «Химки», жеребьевка Пути РПЛ в Кубке, «Реал» не бойкотирует КЧМ, 3 фаната наказаны за расизм в адрес Винисиуса, Аванесян будет представлять Армению и другие новости

1. «Химки» уволили Андрея Талалаева после выхода в РПЛ, утверждает инсайдер Иван Карпов. Владимир Слишкович – один из кандидатов на пост тренера. Еще один вариант – Сергей Игнашевич. Босс «Химок» Туфан Садыгов, впрочем, не в курсе ситуации.

2. В понедельник прошла жеребьевка Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Динамо» сыграет в группе со «Спартаком» и одноклубникам из Махачкалы, «Зенит» – с «Рубином» и «Акроном», ЦСКА – с «Краснодаром», «Локо» – с «Ростовом».

3. «Реал» подтвердил, что сыграет на клубном ЧМ. Карло Анчелотти сообщил, что его слова «были истолкованы неверно». Ранее итальянец заявил: «Реал» откажется, как и другие команды, игроки не будут в этом участвовать. Один матч «Мадрида» приносит 20 млн евро, а ФИФА хочет заплатить нам столько за весь турнир».

Кроме того, «Реал» ведет переговоры о финале ЧМ-2030 на «Сантьяго Бернабеу». Стадион должен перейти к ФИФА на 3 месяца, это не устраивает клуб.

4. За расизм в адрес Винисиуса трех фанатов «Валенсии» приговорили к 8 месяцам тюрьмы. В Испании это первый обвинительный приговор по подобному делу.

5. Френки де Йонг пропустит Евро-2024. Восстановление хавбека Нидерландов и «Барсы» идет слишком медленно. У сборной Польши тоже потенциальные потери: Левандовски и Свидерски получили травмы в матче с Турцией – Кароль повредил голеностоп, празднуя гол с передачи Роберта. А первый матч поляков на Евро – уже 16 июня

6. 78-я ракетка мира Элина Аванесян будет представлять Армению.

7. НХЛ. «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4:1) во втором матче финала Кубка Стэнли и ведет в серии 2-0. Бобровский отразил 18 из 19 бросков и стал 7-м вратарем за 80 лет, пропустившим менее 2 шайб в первых двух играх финальной серии.

8. Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что возвращение молодежных команд России к турнирам невозможно из-за того, что европейские федерации находятся под большим влиянием своих правительств.

9. Трансферные новости. «Локомотив» подписал форварда «Оренбурга» Воробьева на 3 года. Гарре интересен «Спартаку», «Динамо» и «Краснодару», «быки» ближе всех к трансферу, а «Крылья» готовы продать хавбека менее чем за 8 млн евро. «Спартак» рассматривает Педро из «Фламенго» на случай ухода Соболева и рассчитывает снизить цену в 25 млн евро, переговоров пока не было. Баринов готов перейти в «Алавес», несмотря на понижение зарплаты. Сперцян интересен «Дженоа». «Спартаку» предложили вратаря сборной Ирана Бейранванда. «Зенит» ведет переговоры о трансфере Глебова и Глушенкова, «Локо» за Максима может получить Сергеева.

Флик предложил «Барселоне» подписать хавбека «Штутгарта» Штиллера. Кроме того, «блауграна» сделала предложение по Фримпонгу – защитник «Байера» нравится новому тренеру каталонцев. «Бавария» и Та согласовали контракт до 2029-го, переговоры с «Байером» начнутся в ближайшее время

10. Дэн Херли отказался от предложения «Лейкерс» на 6 лет и 70 миллионов долларов и продолжит тренировать Коннектикут.

11. CAS 12 июня проведет слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022.

12. Бывшая жена вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, который перейдет в «ПСЖ», хочет продолжить судебные разбирательства во Франции. Об этом сообщил ее адвокат Максим Шилов.

13. «Русская медиагруппа» будет организовывать выступления звезд на матчах для РФС. Стоимость взаимных услуг – около 300 млн рублей в год, пишет «РБК».

14. Александр Овечкин заказал торт за 250 тысяч рублей весом 30+ кг и высотой 120 см на 4-летие сына: «В нижнем ярусе – гараж, дверь вспыхнула огнем, оттуда выехала фигурка именинника».

15. Гильермо Абаскаль претендует на пост главного тренера «Удинезе».

Цитаты дня.

Медведева о недопуске российских фигуристов: «Уберите из футбола «Ман Сити», «ПСЖ», «Баварию» и «Реал» и посмотрите, что будет с развитием этого спорта»

Бышовец будет болеть за Украину на Евро-2024: «Для моей семьи это очень важно. Ситуация, которая сложилась, вызывает лишь скорбь и разочарование, но возможности сборной хорошие»

Александр Мостовой: «Будет обидно завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один клуб. Такие, как Абаскаль, занимают наши места и зарабатывают деньги»

Хавбек Палестины Рашид: «Даже во время войны люди в Газе и по всей стране смотрят наши игры. Это мотивирует и обнадеживает. Молимся, чтобы все закончилось и воцарился мир»

Винисиус о тюремном сроке фанатам «Валенсии»: «Я не жертва расизма, а палач расистов. Пусть они боятся, стыдятся и прячутся в тени»