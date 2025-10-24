Лапорта об отмене матча «Барсы» в США: «Это нанесло ущерб Ла Лиге. Игра должна была прорекламировать чемпионат и принести значительные доходы»

Жоан Лапорта высказался об отмене матча Ла Лиги в США.

«Барселона» и «Вильярреал» должны были сыграть в рамках чемпионата Испании в Майами.

– Как вы отнеслись к отмене матча в Майами?

– Мы подчиняемся решениям Ла Лиги, но я не согласен со словами, что это сфальсифицировало бы результаты турнира. Я не разделяю эту точку зрения. Кроме того, против «Вильярреала» у нас была хорошая серия побед на их стадионе. Этот матч должен был прорекламировать Ла Лигу и принести значительные доходы, что положительно отразилось бы на лиге.

Участвующие клубы, безусловно, получили бы прибыль. Это принесло бы нам спонсорскую поддержку, мы могли бы прорекламировать клуб. Нам предложили это. Мы увидели, что это хорошая идея, и согласились.

Реакция Ассоциации футболистов, игроков, а затем и «Реала» заслуживает уважения. Каждый делает то, что считает нужным. Но я думаю, что это нанесло ущерб Ла Лиге, – сказал президент «Барсы».