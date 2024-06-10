«Реал» ведет переговоры о финале ЧМ-2030 на «Сантьяго Бернабеу». Стадион должен перейти к ФИФА на 3 месяца, это не устраивает клуб

Теги Реал Мадрид Ла Лига ФИФА Флорентино Перес Сантьяго Бернабеу Джанни Инфантино ЧМ-2030 стадионы Футбол

«Реал» ведет переговоры с ФИФА о финале ЧМ-2030 на «Сантьяго Бернабеу».

Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Уругвай, Парагвай и Аргентина примут по одному матчу открытия турнира.

Исходя из организационных требований, «Реал» должен будет передать домашний стадион в управление ФИФА на три месяца 2030 года, что не устраивает руководство клуба.

Однако, учитывая хорошие взаимоотношения президента «Мадрида» Флорентино Переса и главы ФИФА Джованни Инфантино, а также статус стадиона, не исключена вероятность решить вопрос компромиссным путем.

Анчелотти считает, что финал ЧМ-2030 должен пройти на «Бернабеу»: «Он станет лучшим стадионом мира»

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28 комментариев
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Ответ Олег Самсонович
кстати наконец-то ник зелденский блокнули.
А блок ригоберка нет
+21
-3
+18
Ответ dudufufu
А Реал вообще что-нибудь устраивает?
В этом сезоне все устраивает!
+5
0
+5
Ответ Дядя ТУРА
А блок ригоберка нет
Он админ потому что.
+5
0
+5
кстати наконец-то ник зелденский блокнули.
+15
-11
+4
Спортс уже на ходу что то свое добавлет..Вчера писали,что Барса собирается купить Виртца в 2025 и надеются,что он откажет Реалу,так-как в Реале уже собрались больще футболистов с больщим ЭГО,бред какой то,или редакторы мысли Лапорты читают?И тут тоже самое,не устраивают на три месяца.Пересс давал интервью после ЧМ 22,что будет очень рад,если финал ЧМ 30 пройдет на Бернабеу
+4
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думаю было бы красиво.
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Ответ Олег Самсонович
кстати наконец-то ник зелденский блокнули.
Слишком странный тип этот человек…Как он себя терпит я не понимаю.Одни неготивы в его комментах.У него про барселону уведомление по ходу стоит,заходишь прочесть что нибудь а он уже в комментах кучу наложил
+6
-5
+1
Ответ ЭкспертДиванный
Спортс уже на ходу что то свое добавлет..Вчера писали,что Барса собирается купить Виртца в 2025 и надеются,что он откажет Реалу,так-как в Реале уже собрались больще футболистов с больщим ЭГО,бред какой то,или редакторы мысли Лапорты читают?И тут тоже самое,не устраивают на три месяца.Пересс давал интервью после ЧМ 22,что будет очень рад,если финал ЧМ 30 пройдет на Бернабеу
А в чем противоречие? Желание принять финал в данном случае означает "принять финал на благоприятных для себя условиях", а не "прогнуться под что угодно, лишь бы финалом похвастаться"
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Ну и послать их с их мусорным сталионом, ндедаже системы фиксации голов и повторов нормальной нет. Провести на Ванде или вообще в Касабланке. А испанской федерации какие нибудь санкции впаять.
Я скорее хейтер Реала, чем фанат, но просто по логике: стадион принадлежит Реалу как частной структуре? Тогда в одностороннем порядке у них нельзя его забрать, логично же? Если факты из новости правдивы, то нет ещё никакого договора? Так понимаю, вопрос просто в деньгах, в разделении доходов от стадиона. Считаю скорее правильным, что проблемы решаются договорным путём, а не директивным.
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А нафига ФИФА стадион на ТРИ месяца? Турнир идёт месяц.
Да и не думаю, что Фло так уж это заботит. В 30 году ему 83 будет уже. Вероятна пенсия. Или вообще тот свет.
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Ответ ЭкспертДиванный
Слишком странный тип этот человек…Как он себя терпит я не понимаю.Одни неготивы в его комментах.У него про барселону уведомление по ходу стоит,заходишь прочесть что нибудь а он уже в комментах кучу наложил
это что-то! Я всякие понимаю, но действительно он столько унижений терпел, и столько гадостей писал причём не по теме
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Ответ Антон Орехов
Он админ потому что.
Артёмка за такие слова бан получил, так что поаккуратнее.
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Ответ Антон Орехов
Он админ потому что.
Комментарий удален модератором
Ответ Zlatan!
Комментарий удален модератором
Всегда удаляются.
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Ответ ЭкспертДиванный
Спортс уже на ходу что то свое добавлет..Вчера писали,что Барса собирается купить Виртца в 2025 и надеются,что он откажет Реалу,так-как в Реале уже собрались больще футболистов с больщим ЭГО,бред какой то,или редакторы мысли Лапорты читают?И тут тоже самое,не устраивают на три месяца.Пересс давал интервью после ЧМ 22,что будет очень рад,если финал ЧМ 30 пройдет на Бернабеу
лето ,отдых жёлтая пресса цветет.
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