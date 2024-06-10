«Реал» ведет переговоры о финале ЧМ-2030 на «Сантьяго Бернабеу». Стадион должен перейти к ФИФА на 3 месяца, это не устраивает клуб

«Реал» ведет переговоры с ФИФА о финале ЧМ-2030 на «Сантьяго Бернабеу».

Чемпионат мира 2030 года пройдет в , Португалии и Марокко. Уругвай, Парагвай и Аргентина примут по одному матчу открытия турнира.

Исходя из организационных требований, «Реал» должен будет передать домашний стадион в управление ФИФА на три месяца 2030 года, что не устраивает руководство клуба.

Однако, учитывая хорошие взаимоотношения президента « » и главы ФИФА Джованни Инфантино, а также статус стадиона, не исключена вероятность решить вопрос компромиссным путем.

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