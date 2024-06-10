«Реал» ведет переговоры о финале ЧМ-2030 на «Сантьяго Бернабеу». Стадион должен перейти к ФИФА на 3 месяца, это не устраивает клуб
«Реал» ведет переговоры с ФИФА о финале ЧМ-2030 на «Сантьяго Бернабеу».
Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Уругвай, Парагвай и Аргентина примут по одному матчу открытия турнира.
Исходя из организационных требований, «Реал» должен будет передать домашний стадион в управление ФИФА на три месяца 2030 года, что не устраивает руководство клуба.
Однако, учитывая хорошие взаимоотношения президента «Мадрида» Флорентино Переса и главы ФИФА Джованни Инфантино, а также статус стадиона, не исключена вероятность решить вопрос компромиссным путем.
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Да и не думаю, что Фло так уж это заботит. В 30 году ему 83 будет уже. Вероятна пенсия. Или вообще тот свет.