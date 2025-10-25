  • Спортс
  • У Захаряна ни одного удара и два точных паса за 25 минут против «Севильи». Арсен вышел на замену во втором матче «Сосьедада» подряд
У Захаряна ни одного удара и два точных паса за 25 минут против «Севильи». Арсен вышел на замену во втором матче «Сосьедада» подряд

Арсен Захарян вышел на замену во втором матче подряд.

Полузащитник «Сосьедада» принял участие в игре с «Севильей» (2:1) в 10-м туре Ла Лиги.

Россиянин появился на поле на 69-й минуте и отыграл 21 минуту в основное время и еще 4 в добавленное. Он не нанес ни одного удара и сделал всего три передачи (точных – две). При этом он выиграл одно единоборство в воздухе.

Это был четвертый матч Захаряна в этом сезоне. Результативных действий пока нет.

Захарян сыграл впервые за месяц – вышел на замену с «Сельтой» и нанес один удар. У Арсена нет голевых действий в трех матчах сезона за «Сосьедад»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
