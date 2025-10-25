Модрич про 2:2 с «Пизой»: «В таких домашних матчах нужно побеждать – при всем уважении к сопернику. Только наша вина, что не выиграли»
Лука Модрич прокомментировал ничью «Милана» с «Пизой» (2:2).
«Это только наша вина, что мы не выиграли. Сегодня мы потеряли два важных очка. Эти матчи дома, при всем уважении к «Пизе», нужно выигрывать. Мы расстроены и злимся, поскольку упустили большую возможность.
Они использовали персональную защиту, а мы меняли позиции, чтобы создать пространство и запутать их. Большую часть матча это работало, но мы должны играть лучше. Мне нужно адаптироваться, а команда должна играть с большей интенсивностью. На домашнем поле такие матчи нужно доводить до победного конца», – сказал хавбек «Милана».
Опубликовано: Sports
Источник: Football Italia
