Сперцян интересен «Дженоа». «Краснодар» еще не получал предложений по хавбеку от итальянцев
Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Серии А.
По информации «Спорт-Экспресса», предметное изучение кандидатуры атакующего полузащитника «Краснодара» начала «Дженоа». Усиление позиции, на которой играет Сперцян, является одной из приоритетных целей для итальянской команды на летнее трансферное окно.
При этом отмечается, что представители генуэзского клуба еще не сделали официальное предложение о трансфере Эдуарда.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 29 матчей, отличившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Это как минимум !
Какой то агент у него без фантазии, выпускник ПТУ 100%