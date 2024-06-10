Сперцян интересен «Дженоа». «Краснодар» еще не получал предложений по хавбеку от итальянцев

Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Серии А.

По информации «Спорт-Экспресса», предметное изучение кандидатуры атакующего полузащитника « » начала « ». Усиление позиции, на которой играет , является одной из приоритетных целей для итальянской команды на летнее трансферное окно.

При этом отмечается, что представители генуэзского клуба еще не сделали официальное предложение о трансфере Эдуарда.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 29 матчей, отличившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.