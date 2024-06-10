Сперцян интересен «Дженоа». «Краснодар» еще не получал предложений по хавбеку от итальянцев

Теги премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Дженоа Краснодар Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Серии А.

По информации «Спорт-Экспресса», предметное изучение кандидатуры атакующего полузащитника «Краснодара» начала «Дженоа». Усиление позиции, на которой играет Сперцян, является одной из приоритетных целей для итальянской команды на летнее трансферное окно.

При этом отмечается, что представители генуэзского клуба еще не сделали официальное предложение о трансфере Эдуарда. 

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 29 матчей, отличившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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19 комментариев
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Ждем завтра опровержение от итальянцев. Но тут то армянское радио хотябы клуб поскромнее выбрало, не Ювентус)))
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Ответ Niko [Ars]
Едва ли Дженоа сможет удовлетворить запросы Краснодара. Сколько они предложат, 7-8 млн?
Ретеги прошлым летом за 15 купили, а тут ещё и деньги от продажи Драгушина и призовые от серии а должны быть
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Ответ Niko [Ars]
Едва ли Дженоа сможет удовлетворить запросы Краснодара. Сколько они предложат, 7-8 млн?
почему нет? Они в этом сезоне не плохи, денежки должны придти+ возможные продажи...
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Сперцсян уже задолбался менять билеты на самолёт 🤣🤣🤣
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Ответ Пердёж
Ну во первых там развоняется faшистковский во вторых сперцяну нужна команда играющая в ЛЧ
… и Сборная Аргентины !
Это как минимум !
+1
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Ответ ta-tosha
Кто пишет этот бред? Он как бы интересн, но они еще сами об этом не в курсе и даже не думали делать никаких предложений. И так уже третий раз. Какой то агент у него без фантазии, выпускник ПТУ 100%
Агент Рафаэла Пимента
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Его команда - нужно соглашаться!
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Интересен момент быть он многим, а вот кто его хочет...
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Да новости , что Дженоа не интересуется Сперцяном пару часов
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Кто пишет этот бред? Он как бы интересн, но они еще сами об этом не в курсе и даже не думали делать никаких предложений. И так уже третий раз.
Какой то агент у него без фантазии, выпускник ПТУ 100%
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Дженоа вы на ценник сначала просмотрите, изучатели) вон Лацио тоже изучал, а потом понял что больше 5 не потянут)
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Как лето так и сплетен пруд пруди. Еще предложении не было, но интересен видите ли. Бабки у подъезда видимо шепнули.
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