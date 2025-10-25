0

«Реал» может отдать Эндрика в аренду клубу Бундеслиги

«Реал» может отдать Эндрика в аренду.

Форвард не входит в планы тренера Хаби Алонсо.

Бразилец, по данным Sky Sport, планирует зимой сменить. Рассматривается вариант аренды. И «Реал» может отправить Эндрика в Бундеслигу.

Стоит отметить, что прошлой весной клубы «Айнтрахт» и «Лейпциг» проявляли интерес к нападающему.

Контракт «Реала» с Эндриком действует до 2030 года.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?2866 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Sports
logoЭндрик
возможные трансферы
logoАйнтрахт Франкфурт
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoРБ Лейпциг
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эндрик хочет уйти в аренду зимой в клуб топ-5 лиг, участвующий в еврокубках, либо в «Бенфику», «Порту» или «Спортинг». Стиль игры команды должен быть атакующим (ESPN)
сегодня, 12:13
Алонсо об Эндрике: «Все хотят играть, а молодой футболист – тем более. Он должен быть терпеливым, готовым и знать, что он в «Реале». Его время еще придет»
вчера, 14:01
Эндрик пнул бутылку, узнав, что не сыграет с «Хетафе». Это стало «последней каплей» для форварда «Реала» – он готов уйти в аренду в январе
21 октября, 19:53
Главные новости
Александр Бухаров: «В «Ростове» полгода не платили зарплату. Гендиректор собрал: «Читали, что разбился одномоторный самолет с пассажиром? Это вам деньги везли. Так что крепанитесь»
12 минут назадВидео
«Милан» не проигрывает 8 матчей – 6 побед, 2 ничьих. При Аллегри одно поражение в 10 играх
15 минут назад
«Милан» спасся на 93-й минуте в домашнем матче с «Пизой» – последней командой Серии А
36 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» сыграл вничью с «Пизой», «Интер» сыграет с «Наполи» в субботу
37 минут назад
Ямаль, Гюлер, Йылдыз, Эстевао, Йоро, Роке, Кубарси, Мастантуоно и Льюис-Скелли – в списке претендентов на приз лучшему молодому игроку от IFFHS
57 минут назад
Лапорта об отмене матча «Барсы» в США: «Это нанесло ущерб Ла Лиге. Игра должна была прорекламировать чемпионат и принести значительные доходы»
сегодня, 20:17
Жоан Лапорта: «Уверен, «Барса» победит «Реал» на «Бернабеу» – как это уже было»
сегодня, 19:38
Александр Бухаров: «Подошел к Булановой в караоке: «Можете спеть «Желтые тюльпаны»? Очень нравится эта ваша песня. Она так посмотрела: «Это Королева поет»
сегодня, 19:36
Рэшфорд хочет остаться в «Барселоне»: «О да. Наслаждаюсь этим клубом – одним из ключевых в истории футбола. Играть тут – честь»
сегодня, 19:33
Руководство «Ювентуса» недовольно публичными выступлениями Тудора – жалобами, оправданиями, претензиями. Тренера попросят вести себя спокойнее
сегодня, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Какута о вере: «Я мог играть в PlayStation, смотреть телевизор весь день. Я был в депрессии. Но я начал читать Библию и давал пространство Иисусу – и все мои зависимости уходили. Я был счастлив»
7 минут назад
Чемпионат Англии. «Лидс» обыграл «Вест Хэм», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в субботу, «Сити» и «Арсенал» – в воскресенье
16 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» победил «Севилью», «Реал» сыграет с «Барселоной» в воскресенье
23 минуты назад
Какута пришел ко Христу в Иране после смерти мамы: «Она была для меня всем, я был разбит. Мне предложили контракт в Иране, и я почувствовал, что меня что-то туда толкает. Это был Святой Дух»
23 минуты назад
Роналду поздравил «Аль-Наср» с 70-летием: «История продолжается. Мы сильнее, чем когда-либо!»
31 минуту назад
Чемпионат Франции. «Париж» уступил «Нанту», «Брест» примет «ПСЖ» в субботу
36 минут назад
Первый тренер Соболева: «Зенит» станет чемпионом, Александр забьет 10 голов, Быстрова не услышим»
43 минуты назад
Чемпионат Германии. «Вердер» победил «Унион», «Боруссия» Менхенгладбах примет «Баварию» в субботу, «Дортмунд» сыграет с «Кельном»
51 минуту назад
Литвинов о дерби с ЦСКА: «В первые 20 минут «Спартака» не было на поле – как будто опоздали. Это был урок, который все должны усвоить»
53 минуты назад
Ринат Билялетдинов: «Я не против иностранных тренеров, но чтобы мы тем самым не принижали наших. Все время задаю себе вопрос: чему я, со стажем больше 30 лет, могу научиться у иностранцев?»
сегодня, 20:08