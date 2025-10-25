«Реал» может отдать Эндрика в аренду клубу Бундеслиги

«Реал» может отдать Эндрика в аренду.

Форвард не входит в планы тренера Хаби Алонсо.

Бразилец, по данным Sky Sport, планирует зимой сменить. Рассматривается вариант аренды. И «Реал» может отправить Эндрика в Бундеслигу.

Стоит отметить, что прошлой весной клубы «Айнтрахт » и «Лейпциг » проявляли интерес к нападающему.

Контракт «Реала » с Эндриком действует до 2030 года.