Абаскаль претендует на пост главного тренера «Удинезе» (Николо Скира)

Гильермо Абаскаль может возглавить «Удинезе».

35-летний бывший главный тренер « » является одним из претендентов на позицию главного тренера итальянского клуба.

В этой должности может заменить Фабио Каннаваро, с которым « » не продлил контракт, несмотря на то, что тренер удержал клуб в Серии А.

Ранее сообщалось, что испанский специалист возглавит «Гранаду».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го.