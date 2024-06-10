Абаскаль претендует на пост главного тренера «Удинезе» (Николо Скира)

Теги Спартак Удинезе премьер-лига Россия серия А Италия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль может возглавить «Удинезе».

35-летний бывший главный тренер «Спартака» является одним из претендентов на позицию главного тренера итальянского клуба.

В этой должности Гильермо Абаскаль может заменить Фабио Каннаваро, с которым «Удинезе» не продлил контракт, несмотря на то, что тренер удержал клуб в Серии А.

Ранее сообщалось, что испанский специалист возглавит «Гранаду».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го.

45 комментариев
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Мостовой сейчас разложит по полочкам)
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Быстро у Абаскаля карьера поперла - только возглавил Гранаду, уже повышение до Удинезе.
Мостовому не понравится)
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Ответ Алексей Шукалов
Мостовой сейчас разложит по полочкам)
Мостовой: увольняют обладателя Золотого мяча и на его место хотят назначить человека который даже не играл в футбол! Полный беспредел!
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Ответ Ls As
К концу года на спортсе напишут, он уволен, если не раньше
а вот про мостового так никогда не напишут
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Жизнь _ боль... Для Мостового
+15
-3
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Пожалейте Мостового, с утра понедельника такие новости
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К концу года на спортсе напишут, он уволен, если не раньше
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Удинезе Абаскаля против Аталанты Миранчука
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Гильермо, пожалуйста, возглавь Сельту. Я хочу, чтобы горело!
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Рад за гранаду одумались
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Ответ rarog
Удинезе Абаскаля против Аталанты Миранчука
А против то ли Торино, то ли Венеции Ваноли (я так и не понял, переходит Паоло или нет)?
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Ответ Ls As
К концу года на спортсе напишут, он уволен, если не раньше
там ими темпами - к концу дня
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Нормально так ноунейм не игравший в футбол сходу в клуб сери А зайдет! )))) Кому то из отечественных ветеранов и экспертов сейчас дурно стает...))))
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Счас Мостовой скажет, что он не умеет есть пасту и в карбонару насыпать будет пармезан !!!!
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Пусть ждёт Ювентус. После великого клуба в аутсайдер такое себе идти
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Погодите скоро Абаскаль будет рассматриваться на пост главного тренера одной из ведущих сборных Европы, после Евро последуют отставки...
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Ждём комментарий Царя))
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Ответ Любитель побеждать
Мне нравится это «удержал в серии А». Великий футболист, но физрук-тренер, чуть не выкинул Удинезе из серии А.
знатока видно издалека. он взял команду на последние 5 туров. она шла в зоне вылета c -3 очками до зоны спасения.
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Ставки Абаскаля растут не по дням, а по часам...
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Ответ HannahMontana
Быстро у Абаскаля карьера поперла - только возглавил Гранаду, уже повышение до Удинезе. Мостовому не понравится)
Правда повышения все пока на уровне фантазий журналистов и, скорее в его, агента тренера. Я думаю, примерно так это и работают, чтоб клуб обратил на тебя внимание, когда у тебя нет прямых контактов, то можно зайти со стороны сми.
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Ответ Алексей Шукалов
Мостовой сейчас разложит по полочкам)
Посмотрел недавно одно интеллектуальное футбольное шоу с Мостовым, он же полный деградант, уровень мышления как у бабушек на лавочке.
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Ответ Алексей Шукалов
Мостовой сейчас разложит по полочкам)
или по косточкам
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ну вот могли бы моста взять, а они в футбол никогда не играли, да там все продано,понятно
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Такими темпами, он до Манчестер Юнайтед дойдет к концу месяца
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А потом какого тренера упустили, как с эмери, да поймите уже что все индивидуально
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Удинезе уважаемая команда,непотопляемая. С ней не нужны эти эксперименты!
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Это заговор против удинезе, однозначно, полюбому
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Удинезе физрука возьмут так же, как уже взяли в Гранаду)))))))))))))))))))))))))
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Мне нравится это «удержал в серии А». Великий футболист, но физрук-тренер, чуть не выкинул Удинезе из серии А.
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ну, дай то Бог....держу во внимании его дальнейшую тренерскую карьеру...
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