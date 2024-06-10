Овечкин заказал торт за 250 тысяч рублей весом 30+ кг и высотой 120 см на 4-летие сына: «В нижнем ярусе – гараж, дверь вспыхнула огнем, оттуда выехала фигурка именинника»

Теги светская хроника Вашингтон Александр Овечкин фото НХЛ деньги Питание Анастасия Шубская Хоккей

Александр Овечкин заказал многоярусный торт за 250 тысяч рублей на 4-летие сына.

В мае сыну капитана «Вашингтона» и Настасии Овечкиной Илье исполнилось 4 года.

Кондитер Марина Синицкая рассказала, что за многоярусный торт на день рождения сына пара заплатила 250 тысяч рублей. Десерт весил больше 30 кг и был высотой в 120 см.

«К нам обратилось топовое агентство, которое организовывало свадьбу для Александра, с просьбой сделать вау-торт для его сына. Звездным родителям хотелось не классический торт, а что-то эффектное, большое и красивое!

Выбрали концепцию с многоярусным тортом, в нижнем ярусе которого встроен гараж. Дверь гаража эпично вспыхнула огнем, потом под стелющийся густой туман из гаража выехала сладкая фигурка именинника и начала вращаться. Это было потрясающее зрелище, от которого осталась в восторге вся семья!

По традиции, после презентации торта я сразу отрезаю первый кусочек, но в этот раз процесс нарезания попросили перенести, чтобы его можно было подольше пофотографировать.

К нам подошла Анастасия, супруга Александра, и выразила благодарность за торт, который стоил 250 тысяч рублей», – рассказала кондитер Марина Синицкая. 

 

Фото: соцсеть Настасии Овечкиной

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56 комментариев
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Торт за 5 Суторминых! Однако!
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Красавцы! Только остается порадоваться за таких людей , что могут себе это позволить , благодаря собственному труду!
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Для чего вообще цену озвучивать? Хотя бы в заголовке не выделяли... Люди могут заплатить из своих честно заработанных, молодцы! Крутой торт получился на др сына Овечкина) Но сейчас сколько клавиатур слюнями зальются))) Хотя не было бы цены, то сидели и оценивали стоимость всё равно)
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+28
Ответ Kot Obormot
Ребёнку-то понравилось?
Для соцсетей сделали, значит и ответ нужно там искать
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+18
описание намного лучше чем сам торт. на вид полная ерунда. как такое может 250 тыс стоить?
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+15
Ответ papadok
Период первоначального накопления не обманешь. "Человек, который все имел, а потом все потерял, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он все имеет. А человек, который был нищим, а потом разбогател, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он нищий." (Фазиль Искандер) Отсюда и кулинарный гигантизм.
А ты уверен, что сын двухкратной олимпийской чемпионки вырос в нищете? Совсем мимо твоя цитата в этом случае
+14
-3
+11
Имеет право распоряжаться своими честно заработанными деньгами.
+15
-4
+11
Ответ Kot Obormot
Ребёнку-то понравилось?
а какая разница? главное запостили же
+10
0
+10
Ответ Петрович
Для чего вообще цену озвучивать? Хотя бы в заголовке не выделяли... Люди могут заплатить из своих честно заработанных, молодцы! Крутой торт получился на др сына Овечкина) Но сейчас сколько клавиатур слюнями зальются))) Хотя не было бы цены, то сидели и оценивали стоимость всё равно)
Да ничего не посыплется. Человеку с з/п под 10 млн. $ в год заказать торт ценой 2500 это как человеку с з/п 10 тысяч $ в год зайти и купить торт за 2,5 $.
+13
-3
+10
Период первоначального накопления не обманешь. "Человек, который все имел, а потом все потерял, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он все имеет. А человек, который был нищим, а потом разбогател, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он нищий." (Фазиль Искандер) Отсюда и кулинарный гигантизм.
+9
-3
+6
Ребёнку-то понравилось?
+9
-3
+6
Ответ Петрович
Для чего вообще цену озвучивать? Хотя бы в заголовке не выделяли... Люди могут заплатить из своих честно заработанных, молодцы! Крутой торт получился на др сына Овечкина) Но сейчас сколько клавиатур слюнями зальются))) Хотя не было бы цены, то сидели и оценивали стоимость всё равно)
иначе люди бы сюда не ломанулись писать комментарии) спортс такой спортс, аж два раза цену озвучили
+11
-5
+6
Я вам напоминаю, что Мамаев с Кокориным на то самое 10-ти летие дружбы потратили 10 таких тортов. Знаете - лучше праздновать день рождения с таким вот тортом своему пацану на 4-ех летие, чем утром в кофемании платить за разбитую Императрицей посуду)
+5
0
+5
Он вообще съедобный ?
+5
-1
+4
Ответ Sarumian
Он вообще съедобный ?
не похоже )
+4
0
+4
этому лаптю можно впарить все что угодно, главное: дорохо-багато
+9
-6
+3
Почему бы нет? Честно заработал, всем все доказал, выиграл все, кроме ОИ.
+4
-1
+3
Да хоть за миллион, но вот торт, по-моему, так себе. Можт, конечно, стиль такой, "мама сделала сама на кухне".
Мы детям заказываем торты с хитрым дизайном, как-то там почерк и вид совсем другой
+3
0
+3
И что???? О чем речь?! Я бы для радости дочери при таком заработке и за 500 заказал? Имел бы право, не в деньгах счастье когда они есть, в эмоциях куда ты их вложить можешь! Я так же не смотрю на цену, которая мне позволяет что бы подарить минуты счастья, просто у всех разные возможности
+2
0
+2
Ферст-папин растет) Такой торт совершеннолетним участникам торжества стильно запивать Ред Буллем.
+3
-1
+2
в то время как наши отважные бойцы в окопах .... куда Мизулина смотрит ... и что там за вечеринка
+7
-5
+2
Ответ Serge Vendino
К сожалению, в его профессионализме последние годы большие сомнения
Он забил голов в регулярке как Макдэвид, перекреститесь
+3
-1
+2
Молодец. Может себе позволить
+2
0
+2
Да, так Илюша точно научится ценить деньги.

Молодец, Александр, обычный скромный хоккеист!
+3
-2
+1
У соседки заказать торт 2-3 тыс/кг, а тут какие-то 8 тыс.руб./кг. С другой стороны, 200г торта/человека вполне достаточно. Мне неизвестно сколько гостей было на вечеринке, но цена за торт вполне адекватная. Каждый радует своих детей в меру своих возможностей, но детям многого не нужно, лишь бы счастливые родители были рядом, уделяли время и внимание своим детям! Не забывайте радовать своих детей, по поводу и без..
+1
0
+1
А себестоимость торта, наверное, тысяч 50.
+1
0
+1
Ответ STB
А ты уверен, что сын двухкратной олимпийской чемпионки вырос в нищете? Совсем мимо твоя цитата в этом случае
Не воспринимайте все буквально. Нищета - понятие относительное. Она бывает не только материальной. А потом, благополучие в олимпийской семье и немножко миллионов долларов в НХЛ - это просто разные уровни нищеты, если доказывать все равно приходится тортом весом с двух детей.
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Ответ papadok
А в цитате ты просто ни хрена не понял.
Да уж куда мне до вашего понимания Фазиля Искандера, конечно
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Ответ Петрович
Для чего вообще цену озвучивать? Хотя бы в заголовке не выделяли... Люди могут заплатить из своих честно заработанных, молодцы! Крутой торт получился на др сына Овечкина) Но сейчас сколько клавиатур слюнями зальются))) Хотя не было бы цены, то сидели и оценивали стоимость всё равно)
ну если честно, мне интересно сколько такой стоит. Просто для общего развития . А то что Овечкин может себе позволить сыну на др потратить 250000 ничего удивительного. Уж ему то завидовать грешно.
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Ответ STB
А ты уверен, что сын двухкратной олимпийской чемпионки вырос в нищете? Совсем мимо твоя цитата в этом случае
Так это в новости написано. Только у нищих необходимость меряться размерами, что-то доказывая себе подобным.
Состоятельному достаточно похода в кафе "Буратино".
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