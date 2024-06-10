Овечкин заказал торт за 250 тысяч рублей весом 30+ кг и высотой 120 см на 4-летие сына: «В нижнем ярусе – гараж, дверь вспыхнула огнем, оттуда выехала фигурка именинника»

Александр Овечкин заказал многоярусный торт за 250 тысяч рублей на 4-летие сына.

В мае сыну капитана «Вашингтона» и Настасии Овечкиной Илье исполнилось 4 года.

Кондитер Марина Синицкая рассказала, что за многоярусный торт на день рождения сына пара заплатила 250 тысяч рублей. Десерт весил больше 30 кг и был высотой в 120 см.

«К нам обратилось топовое агентство, которое организовывало свадьбу для Александра, с просьбой сделать вау-торт для его сына. Звездным родителям хотелось не классический торт, а что-то эффектное, большое и красивое!

Выбрали концепцию с многоярусным тортом, в нижнем ярусе которого встроен гараж. Дверь гаража эпично вспыхнула огнем, потом под стелющийся густой туман из гаража выехала сладкая фигурка именинника и начала вращаться. Это было потрясающее зрелище, от которого осталась в восторге вся семья!

По традиции, после презентации торта я сразу отрезаю первый кусочек, но в этот раз процесс нарезания попросили перенести, чтобы его можно было подольше пофотографировать.

К нам подошла Анастасия, супруга Александра, и выразила благодарность за торт, который стоил 250 тысяч рублей», – рассказала кондитер Марина Синицкая.

Фото: соцсеть Настасии Овечкиной