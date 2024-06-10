Винисиус о тюремном сроке фанатам «Валенсии»: «Я не жертва расизма, а палач расистов. Пусть они боятся, стыдятся и прячутся в тени»

Винисиус Жуниор прокомментировал решение суда в отношении фанатов «Валенсии».

Сегодня суд приговорил трех болельщиков «Валенсии» к 8 месяцам заключения за расистские выкрики в адрес вингера « » во время матча на «Месталье» в мае прошлого года. Также им запретят посещать матчи в течение двух лет.

«Многие просили меня игнорировать это, другие говорили, что моя борьба тщетна и что я должен просто «играть в футбол».

Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я палач расистов. Это первое уголовное осуждение в истории Испании – не для меня. Оно для всех чернокожих.

Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. В противном случае я привлеку их к ответственности. Спасибо Ла Лиге и «Реалу» за помощь в этом историческом решении. Дальше – больше... 🙏🏽✊🏿» – написал .