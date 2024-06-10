Винисиус о тюремном сроке фанатам «Валенсии»: «Я не жертва расизма, а палач расистов. Пусть они боятся, стыдятся и прячутся в тени»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор прокомментировал решение суда в отношении фанатов «Валенсии».

Сегодня суд приговорил трех болельщиков «Валенсии» к 8 месяцам заключения за расистские выкрики в адрес вингера «Реала» во время матча Ла Лиги на «Месталье» в мае прошлого года. Также им запретят посещать матчи в течение двух лет.

«Многие просили меня игнорировать это, другие говорили, что моя борьба тщетна и что я должен просто «играть в футбол».

Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я палач расистов. Это первое уголовное осуждение в истории Испании – не для меня. Оно для всех чернокожих. 

Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. В противном случае я привлеку их к ответственности. Спасибо Ла Лиге и «Реалу» за помощь в этом историческом решении. Дальше – больше... 🙏🏽✊🏿» – написал Винисиус

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78 комментариев
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Зря не прислушивается к тем, кто говорит просто играй в футбол.
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мда, ничем хорошим это не закончится
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С таким провокационным заявлением, к «мадридскому палачу» могут прийти настоящие расисты и спросить за слова. Сам разжигает конфликт на пустом месте, притягивая к себе негатив испанских болельщиков. Другой бы лучше промолчал, а он же нет, смакует и дровишки в костёр подбрасывает
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Ответ truboprovodchik2019
мда, ничем хорошим это не закончится
Ты прав, брат, достаем белые колпаки!
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Фляга во всю свистит
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То есть теперь чёрных можно тоже сажать на нары за слово "белый" в адрес белого? Логично ведь
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Так Винисиус и есть расист самый главный.
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Жизнь его не ничему не научила, мда...
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Ответ Давид Agabekyan
А кто так говорит? Люди на спортсе? Все его окружение с Анчелотти и Пересом в главных ролях его боготворят, требуют ему зм и игнорируют его поведение
Самое смешное, что Реал в свое время отказался от Суареса за укус на поле. Зато вот этого отбитого бандерлога покрывают уже какой год.
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Ответ Александр Сергеев
Ну если нормально ходить на футбол, не хулиганить, не драться, не разрушать собственность клуба и стадиона, не приносить запрещённую символику, и т.д.. Все будет в порядке.
Да, эти ребята же стадион уничтожили
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Ответ Петя Петушков
Если он получит ЗМ значит расизм победил
Нет, победит повестка.. Ну а в его победе можно уже не сомневаться...
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Ты не жертва и не палач расистов, ты сам расист и к тому же дрянь как человек.
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С нетерпением жду историческую хepню, когда впервые признают расистом черного.
Формально Винисиус именно расистом и является, раз уж признал, что он не жертва.
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В ИСПАНИИ срок до 2х лет условный, никто никуда не сядет
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так уж и палач... скорей стукач
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Сходил на футбол - сел в тюрьму)
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Сразу видно безграмотного человека. Хоть бы значение слова палач посмотрел :)
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Ответ truboprovodchik2019
мда, ничем хорошим это не закончится
Это точно, просто вопрос времени , он слишком зациклен на этом.
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Ответ Евпатий Романов
С таким провокационным заявлением, к «мадридскому палачу» могут прийти настоящие расисты и спросить за слова. Сам разжигает конфликт на пустом месте, притягивая к себе негатив испанских болельщиков. Другой бы лучше промолчал, а он же нет, смакует и дровишки в костёр подбрасывает
он их казнит, ведь он палач
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Ну тюрьма за выражение мнения, пусть и неадекватного - это слишком
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Как мило, дельфин возомнил себя акулой.

При том, что расистские оскорбления в адрес Винисиуса - это полный зашквар, но сажать за них в тюрьму еще зашкварней. Ну и с посадками ожидается, что бразилец будет слушать про себя расистские оскорбления отборней. Не удивлюсь, если давление заставит его переехать из Мадрида в ближайшие пару лет.
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Какая мерзкая личность!
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Вообще никогда не желал травмы игрокам, но вот конкретно с Винисиусом хочется, чтобы ему организовали какой-нибудь открытый перелом с отдыхом на годик или вообще навсегда. За весь его гнилой базар, провокации, черный расизм и все остальное хорошее. Самый отвратительный игрок за очень много лет.
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Ждем кричалок: «винисиус - позор испании»
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какой же он жалкий
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Ты плакса
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Лучше быть жертвой, чем палачом.
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💩💩💩💩
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И о каком золом мяче можно говорить.Сам провокатор и говорит о расизме.Вини сам больше расист.
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Главное золото- молчание, Винисиус все никак выиграть не может.
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