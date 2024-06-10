Винисиус о тюремном сроке фанатам «Валенсии»: «Я не жертва расизма, а палач расистов. Пусть они боятся, стыдятся и прячутся в тени»
Винисиус Жуниор прокомментировал решение суда в отношении фанатов «Валенсии».
Сегодня суд приговорил трех болельщиков «Валенсии» к 8 месяцам заключения за расистские выкрики в адрес вингера «Реала» во время матча Ла Лиги на «Месталье» в мае прошлого года. Также им запретят посещать матчи в течение двух лет.
«Многие просили меня игнорировать это, другие говорили, что моя борьба тщетна и что я должен просто «играть в футбол».
Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я палач расистов. Это первое уголовное осуждение в истории Испании – не для меня. Оно для всех чернокожих.
Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. В противном случае я привлеку их к ответственности. Спасибо Ла Лиге и «Реалу» за помощь в этом историческом решении. Дальше – больше... 🙏🏽✊🏿» – написал Винисиус.
Формально Винисиус именно расистом и является, раз уж признал, что он не жертва.
При том, что расистские оскорбления в адрес Винисиуса - это полный зашквар, но сажать за них в тюрьму еще зашкварней. Ну и с посадками ожидается, что бразилец будет слушать про себя расистские оскорбления отборней. Не удивлюсь, если давление заставит его переехать из Мадрида в ближайшие пару лет.