CAS 12 июня проведет слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

CAS 12 июня проведет слушания по распределению медалей командника ОИ-2022.

Об этом сообщила журналистка USA Today Кристин Бреннан.

26 февраля зарегистрировал отдельные апелляции Олимпийского комитета России ( ), Федерации фигурного катания России и российской команды, которые просят вернуть сборной России первое место в командном турнире.

Из-за дисквалификации за допинг сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр в Пекине и опустилась на третье место.

На первое место переместилась команда США, на второе – сборная Японии. Планируется, что американцам и японцам вручат награды во время летней Олимпиады в Париже.

Итог дела Валиевой – награждение фигуристов на летней Олимпиаде? Инсайд, в котором много странностей