CAS 12 июня проведет слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

Теги сборная России ОКР ФФКР CAS Олимпиада-2022 Камила Валиева Кристин Бреннан Фигурное катание

CAS 12 июня проведет слушания по распределению медалей командника ОИ-2022.

Об этом сообщила журналистка USA Today Кристин Бреннан.

26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания России и российской команды, которые просят вернуть сборной России первое место в командном турнире.

Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр в Пекине и опустилась на третье место.

На первое место переместилась команда США, на второе – сборная Японии. Планируется, что американцам и японцам вручат награды во время летней Олимпиады в Париже.

Итог дела Валиевой – награждение фигуристов на летней Олимпиаде? Инсайд, в котором много странностей

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4 комментария
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Учитывая, что американцам и японцам собрались вручать медали за командник Пекина-2022 в августе на Играх в Париже, о чём писали ещё на днях, а нас не позвали, думаю, с вердиктом должно быть всё понятно…
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Я только вчера весь день объяснял, что КАС в июне будет и медали в августе раздадут всем на олимпиаде.
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Ответ TheWitcher
Учитывая, что американцам и японцам собрались вручать медали за командник Пекина-2022 в августе на Играх в Париже, о чём писали ещё на днях, а нас не позвали, думаю, с вердиктом должно быть всё понятно…
Там ещё и канадцам медали вручат - так мне кажется.
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