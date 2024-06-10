CAS 12 июня проведет слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022
CAS 12 июня проведет слушания по распределению медалей командника ОИ-2022.
Об этом сообщила журналистка USA Today Кристин Бреннан.
26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания России и российской команды, которые просят вернуть сборной России первое место в командном турнире.
Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр в Пекине и опустилась на третье место.
На первое место переместилась команда США, на второе – сборная Японии. Планируется, что американцам и японцам вручат награды во время летней Олимпиады в Париже.
Итог дела Валиевой – награждение фигуристов на летней Олимпиаде? Инсайд, в котором много странностей